Новини
Любопитно »
Мел Гибсън "възкресява" актьора Христо Живков за "Страстите Христови 2"

Мел Гибсън "възкресява" актьора Христо Живков за "Страстите Христови 2"

19 Август, 2025 13:31 480 1

  • мел гибсън-
  • джим кавийзъл-
  • исус христос-
  • страстите христови-
  • продължение-
  • страстите христови 2-
  • христо живков

Българският актьор Христо Живков изигра апостол Йоан в първата част на библейската история

Мел Гибсън "възкресява" актьора Христо Живков за "Страстите Христови 2" - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

С помощта на съвременни технологии образът на покойния български актьор Христо Живков може отново да се появи на екран за ролята на апостол Йоан в продължението на „Страстите Христови“, съобщават италиански медии.

След повече от 20 години след премиерата на оригиналната лента режисьорът Мел Гибсън подготвя новия филм „Възкресението на Христос“. Снимките ще започнат през октомври 2025 г. в прочутите студия „Чинечита“ в Рим, както и на различни локации в Южна Италия и Малта.

Проектът ще бъде разделен на две части – първата ще излезе по кината на Разпети петък, 26 март 2027 г., а втората 40 дни по-късно - на 6 май 2027 г., на Възнесение Господне. Лентата ще бъде разпространявана от Lionsgate.

Мел Гибсън "възкресява" актьора Христо Живков за "Страстите Христови 2"

Изпълнението на Христо Живков в „Страстите Христови“ беше толкова запомнящо се и влиятелно, че режисьорът не иска просто с лека ръка да замени актьора с друг. Според слухове продуцентите обмислят да възпроизведат образа му чрез CGI, за да почетат паметта му. 48-годишният Живков почина през 2023 г. от рак на панкреаса, припомня Марица.

Главната роля на Исус Христос отново ще изпълни Джим Кавийзъл, който най-вероятно ще бъде дигитално подмладен, за да не си личат 20-те години разлика между първия филм и продължението му. Очаква се към актьорския състав да се присъединят отново Моника Белучи като Мария Магдалена и Мая Моргенщерн в ролята на Дева Мария - майката на Исус.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    4 0 Отговор
    Какви хора имаме / имахме ....и Христо Шопов като Пилат ( смазващо изпълнение !!!) , а от тв екраните ежедневно , ежечасно и ежеминутно само някакви нещастни комплексари и провинциални несретници ...Защо ???!!!???

    13:38 19.08.2025