Мел Гибсън "възкресява" актьора Христо Живков за "Страстите Христови 2"

С помощта на съвременни технологии образът на покойния български актьор Христо Живков може отново да се появи на екран за ролята на апостол Йоан в продължението на „Страстите Христови“, съобщават италиански медии.

След повече от 20 години след премиерата на оригиналната лента режисьорът Мел Гибсън подготвя новия филм „Възкресението на Христос“. Снимките ще започнат през октомври 2025 г. в прочутите студия „Чинечита“ в Рим, както и на различни локации в Южна Италия и Малта.

Проектът ще бъде разделен на две части – първата ще излезе по кината на Разпети петък, 26 март 2027 г., а втората 40 дни по-късно - на 6 май 2027 г., на Възнесение Господне. Лентата ще бъде разпространявана от Lionsgate.

Изпълнението на Христо Живков в „Страстите Христови“ беше толкова запомнящо се и влиятелно, че режисьорът не иска просто с лека ръка да замени актьора с друг. Според слухове продуцентите обмислят да възпроизведат образа му чрез CGI, за да почетат паметта му. 48-годишният Живков почина през 2023 г. от рак на панкреаса, припомня Марица.

Главната роля на Исус Христос отново ще изпълни Джим Кавийзъл, който най-вероятно ще бъде дигитално подмладен, за да не си личат 20-те години разлика между първия филм и продължението му. Очаква се към актьорския състав да се присъединят отново Моника Белучи като Мария Магдалена и Мая Моргенщерн в ролята на Дева Мария - майката на Исус.