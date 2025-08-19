Новини
Бачорски и Ана-Мария от "Ергенът" са сред новите участници в "Traitors: Игра на предатели“

19 Август, 2025 15:14 994 16

Още пет добре познати лица от ефира влизат в новия риалити формат

В имението на тайните, където всяка дума може да бъде капан, а всяка усмивка – завеса пред скрита истина, пристъпват нови участници. Там, където съюзите се изграждат и рухват за миг, а сенките винаги дебнат, пет добре познати лица се включват в предизвикателството на „Traitors: Игра на предатели“ тази есен по bTV.

Бизнесменът Даниел Бачорски е човек, способен да излезе чист дори от най-мръсната игра.

Бизнесдамата със силен нюх Ана-Мария Граченова, която в „Ергенът“4 си заслужи прозвището „Офицерът“ на Мартин Елвиса – влиза въоръжена със сила на думите ѝ, които винаги попадат право в целта.

Светският журналист Антон Стефанов пристъпва с привидна небрежност, но с умение да прониква до най-дълбоко пазените тайни.

Водещата Оля Малинова залага на хумора и чара си, а истинското ѝ оръжие е способността да печели доверие.

Актьорът Иван Юруков, изиграл стотици лица на сцената, остава загадка – коя ще бъде истинската му роля в тази игра?

С всяко ново име прага на имението на тайните прекрачват личности с различни стратегии и скрити намерения. Двайсет популярни участници вече са събрани на едно място, където доверието е по-ценно от злато, но и по-опасно от нож в гръб. Те идват от различни светове – сцена, телевизия, бизнес, социални мрежи – и носят със себе си чар, опит, хитрост и амбиция.

Но в свят, в който маските падат, а предателството винаги дебне в сенките, никой не може да е сигурен кой е приятел и кой враг. Кой ще успее да изгради най-силния съюз, кой ще надхитри останалите и кой ще се окаже разобличен? Отговорите ще станат ясни тази есен в „Traitors:
Игра на предатели“ по bTV.


  • 1 УВ лампа

    6 0 Отговор
    ГОЛЯМЪ И ЗЕЛЕНЪ ПРАЗЪ!

    15:16 19.08.2025

  • 2 шиши тв

    7 0 Отговор
    ах, че интересноо

    15:16 19.08.2025

  • 3 Сила

    5 1 Отговор
    Баба Мира Радева ще роди от Бачорски на финала ...предчувстваме го !!! Той обича да се размножава , а тя драпа за чаве ....новата сФетска дойка !!!

    15:20 19.08.2025

  • 4 въпросче

    8 1 Отговор
    След като бизнесменът Даниел Бачорски е човек, способен да излезе чист дори от най-мръсната игра,защо не го направят министър на финансите?.

    15:21 19.08.2025

  • 5 ха ха

    8 0 Отговор
    Чалгаря Простачорски, комлексирания паж от Банско на п@рясника Елвиса,АнтонЧо подмазвача на чалгаропитеците-хайде нЕма нужда.

    15:26 19.08.2025

  • 6 попара

    3 0 Отговор
    След "Предателите" ще има предаване и за общественни убийци.Ще се стрелят с пищови и с автомати "Калашников".

    15:26 19.08.2025

  • 7 Мишо

    4 0 Отговор
    Живи-здрави,ама по радиата тече най-отвтатителната реклама, която съм чувал,тази на Бонанза Бачорски.Ужасна е.Толкова ли няма капацитет господинът,че не я е сменил още,или пък не я е чувал?!

    Коментиран от #8

    15:28 19.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цъцъ

    7 0 Отговор
    Е само заради това джyдже селяндypско бачорски няма да го гледам това!

    15:37 19.08.2025

  • 10 Този

    3 0 Отговор
    бичорски си е намерил професията. Краля на Б о клука. си е точно това

    15:41 19.08.2025

  • 11 Татра

    3 0 Отговор
    За мен са непознати и такива ще останат . Не гледам глупости.

    15:49 19.08.2025

  • 12 Тв критик

    5 0 Отговор
    Оф вече се чудят каква глупост да закупят и да пълнят ефира с безполезни неща.

    15:50 19.08.2025

  • 13 Хейт

    3 0 Отговор
    След това шоу ,ще станат още по известни или по досадни.

    15:51 19.08.2025

  • 14 Зик

    2 0 Отговор
    Поредното безполезно шоу.

    16:07 19.08.2025

  • 15 А бе

    1 0 Отговор
    В тези тв формати се въртят все едни и същи изтъркани физиономии с непокрити претенции и превземки ! Дотегнаха на всички,но нали падат парички? Като гледам старите артисти,Бог да ги прости,нито едни от сегашните фигуранти на малкия им пръст не може да се улови!

    16:10 19.08.2025

  • 16 Ко каза

    1 0 Отговор
    Тоя Бачорски кога работи бе?

    16:14 19.08.2025