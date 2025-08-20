Новини
Любопитно »
Проучване: Вегетарианската диета свързана със значително по-нисък риск от рак

Проучване: Вегетарианската диета свързана със значително по-нисък риск от рак

20 Август, 2025 17:29 629 5

  • вегетарианство-
  • вегетарианска храна-
  • риск от рак-
  • заболяване-
  • риск-
  • здравословно хранене

При някои видове рак намаляването на риска стига до 25% в сравнение с месоядните

Проучване: Вегетарианската диета свързана със значително по-нисък риск от рак - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново проучване сред близо 80 хиляди души в САЩ и Канада разкрива, че някои вегетариански режими се свързват с ясно изразено намаление на риска от различни видове рак. Изследването е проведено от екип към Adventist Health Study-2 и е обхванало период от почти 8 години.

Резултатите показват, че вегетарианците като цяло имат с 12% по-нисък риск от развитие на рак в сравнение с хората, които консумират месо. За определени видове рак – като меланом, рак на стомаха, панкреаса и лимфом – намалението на риска достига до 18%. При веганите рискът е с 24% по-нисък, а песко-вегетарианците (които консумират риба, но не и червено или бяло месо) също отбелязват значителни ползи.

Проучването подчертава най-ясна връзка между вегетарианството и намален риск от колоректален рак (21% по-нисък риск), рак на стомаха (45% по-нисък риск) и лимфопролиферативни заболявания като лимфоми и левкемии (25% по-нисък риск).

Изследователите уточняват, че този защитен ефект е частично свързан с по-ниския индекс на телесна маса при вегетарианците, но растителните диети са богати и на фитохимикали, плодове, зеленчуци, ядки и бобови растения, които се смятат за защитни срещу тежки заболявания. Консумацията на червено и преработено месо, признат рисков фактор, е значително по-ниска сред изследваните групи.

Няма данни за повишен риск от рак при вегетарианска диета.

Авторите подчертават, че макар и изследването да не доказва причинно-следствена връзка, резултатите са достатъчно убедителни, за да се счита, че подобен хранителен режим има потенциални ползи за общественото здраве без доказани негативни ефекти.


  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Я марш бе !!! Б. Б. е ял филии с мас , и е здрав като Бойко Борисов !!! Покажете ми вегетарианец на 300 години и ще си помисля !!!

    17:33 20.08.2025

  • 2 Щом Открива Баланса си !

    2 1 Отговор
    Щом Открива Баланса си !

    Да продължава !

    Аз си оставам !

    На своя !

    17:36 20.08.2025

  • 3 дяд Стою

    2 0 Отговор
    Ужасно падение на науката.
    Няма причино-следствен анализ, а само извадка от статистика.
    За да е поне малко адекватен извода би било редно учадтниците да почти еднакъв начин на живот за да се минимизира влиянието на други фактори.
    За модерната псевдо-научна младеж важен съвет: корелейшън ис нот козалити.

    17:57 20.08.2025

  • 4 А отчита

    0 0 Отговор
    Ли някой липсата на удоволствие и щастие от това да хрупаш само някакви растения цял живот??? Колкото пъти съм сядал с вегетарианци на маса, толкова пъти съм изпитвал съжаление към тези нищие люди - сухота, пряка и преносна, премереност и дисциплина във всичко, издължени лица, пълна обраност откъм емоции и страст! Хабят живота!

    18:40 20.08.2025

  • 5 нищо против

    0 0 Отговор
    ВЕГАНИ ВЕГАТАРИАНЦИ ---ЧОВЕКА ОТ КРАИ ВРЕМЕ Е ВЪРХОВНИЯТ ХИЩНИК ЗАТОВА Е ОЦЕЛЯЛ ----ИЗБОРА ХИЩНИК ИЛИ ОВЦА Е ЛИЧЕН

    18:40 20.08.2025