Проучване: Вегетарианската диета свързана със значително по-нисък риск от рак

Ново проучване сред близо 80 хиляди души в САЩ и Канада разкрива, че някои вегетариански режими се свързват с ясно изразено намаление на риска от различни видове рак. Изследването е проведено от екип към Adventist Health Study-2 и е обхванало период от почти 8 години.

Резултатите показват, че вегетарианците като цяло имат с 12% по-нисък риск от развитие на рак в сравнение с хората, които консумират месо. За определени видове рак – като меланом, рак на стомаха, панкреаса и лимфом – намалението на риска достига до 18%. При веганите рискът е с 24% по-нисък, а песко-вегетарианците (които консумират риба, но не и червено или бяло месо) също отбелязват значителни ползи.

Проучването подчертава най-ясна връзка между вегетарианството и намален риск от колоректален рак (21% по-нисък риск), рак на стомаха (45% по-нисък риск) и лимфопролиферативни заболявания като лимфоми и левкемии (25% по-нисък риск).

Изследователите уточняват, че този защитен ефект е частично свързан с по-ниския индекс на телесна маса при вегетарианците, но растителните диети са богати и на фитохимикали, плодове, зеленчуци, ядки и бобови растения, които се смятат за защитни срещу тежки заболявания. Консумацията на червено и преработено месо, признат рисков фактор, е значително по-ниска сред изследваните групи.

Няма данни за повишен риск от рак при вегетарианска диета.

Авторите подчертават, че макар и изследването да не доказва причинно-следствена връзка, резултатите са достатъчно убедителни, за да се счита, че подобен хранителен режим има потенциални ползи за общественото здраве без доказани негативни ефекти.