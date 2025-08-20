Агент Тенев бил хоспитализиран заради чернодробно заболяване

Чернодробно заболяване е причината за скорошната хоспитализация на Иван Тенев. Култовият текстописец, журналист и бонвиван не вдига телефона си, а на всяко позвъняване женски глас съобщава неизменно, че с него не може да се разговаря, пише blitz.bg.

Бившата половинка на 73-годишния Агент Тенев - естрадната певица Кристина Димитрова, обаче довери в интервю за "България днес" какво е здравословното състояние на светския лъв в момента.

"Иван си е вече у дома. Чувства се значително по-добре", каза певицата.

Тя добави, че екссъпругът ѝ е "на поддържаща терапия и строга диета". "Надявам се да се възстанови напълно, въпреки че заболяването не е от леките", оптимистично настроена е дългогодишната дуетна половинка на Орлин Горанов.

По думите ѝ прекаран преди време хепатит станал причина за чернодробните проблеми на Агент Тенев. "Хепатитът много често дава усложнения в бъдеще. Не знам къде се е заразил преди години Иван, но може това да се е случило в чужбина, тъй като той непрекъснато пътува", поясни известната изпълнителка.

"Беше приет в столична болница. За съжаление, прекрасният гастроентеролог, който го лекуваше, доц. Григоров, почина, но го поеха други много добри специалисти", каза още Димитрова.

Тя разказа и че именитият текстописец и желан гост на всички светски събития през последните 40 години също бил "оптимистично настроен", с висок дух и със запазено чувство за хумор.

"Иван е в настроение да твори. Написа текста на моя самостоятелна песен, както и на ново наше парче с Орлин Горанов, което ще представим през септември. Подари текст и на Георги Христов", сподели Кристина Димитрова и подчерта, че "всеки ден навестява" бившия си мъж.

От поста на самия Иван Тенев в социалните мрежи обаче пролича, че е сериозно притеснен от влошената си здравословна кондиция. "Отново ме вкараха в болница - този път в спешното на Военна! Ще ме тъпчат със системи!!! После не знам!!! Лошо!", написа Агент Тенев.

Това признание разтревожи музикалната гилдия у нас, която начаса реагира с вълна от съпричастност.

"Ванка, стискам палци, приятелю!", окуражи го Нели Рангелова. "Не е лесно, но вярвай и се моли на Бог да ти изпрати изцеление! Обичаме те! Бъди силен, миличък!", пожела му Петя Буюклиева. А Снежина от група "Трик" помести емоционално обръщение към Тенев, в което изля вярата си в скорошното му излекуване. "Ванка, ти си единственият ни Вселенски Агент! Така че до скоро. Очакваме те излекуван! С теб сме!", написа Снежи./show.blitz.bg