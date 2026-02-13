Новини
България
Крум Зарков: От начина, по който стигаш до властта зависи как ще я упражняваш

13 Февруари, 2026 08:52 703 19

Той обясни, че БСП може да успее на изборите по три причини

Крум Зарков: От начина, по който стигаш до властта зависи как ще я упражняваш - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Начинът, по който стигаш до властта има пряко отношение за начина, по който я упражняваш. Когато се явиш на един избор със своите идеи и цели, без да даваш обещания на никого, за да получиш подкрепа, си свободен да бъдеш себе си и да действаш, както смяташ за правилно“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на среща с членове и симпатизанти на партията в Пазарджик. По думите му именно така той се е явил на Конгреса на партията и колкото и да е невероятно за много хора, е спечелил доверието на делегатите. „Знам какво трябва да направим в следващите месеци и нямаше да мога да го направя, ако и аз бях правил договорки“, каза още социалистът.

Зарков обясни, че БСП може да успее на изборите по три причини. По думите му първата е вътрешнопартийна – колкото повече наближават изборите, ще се буди инстинктът за принадлежност, за семейност, който е проговорил и на Конгреса. Той подчерта, че втората касае другите партии – те тепърва започват да се сблъскват с проблеми, с които БСП живее, вътрешни противоречия и разочарования един от друг. „Третата е общодържавна – никой няма да може да измести нуждата от представителство на лявата политическа мисъл и социалистическата чувствителност в институциите. Няма как да преодолеем кризата без социалистическа партия. Няма друг освен БСП, който да може да заеме това място“, категоричен бе председателят на левицата.

Крум Зарков обясни, че на заседанието на Конгреса се е случило нещо ново – постигнато е нещо, което е накарало много партии да се вгледат в БСП, не защото е избран един или друг, а защо лявото изобщо може да избира по този начин. Според него, въпреки различията в партията, има обединение по важните въпроси – защо съществува БСП, както и по важните за страната политики, и затова една от целите на ново ръководство ще бъде да обърне фокусът, не „за кого“, а „защо“.

Народният представител от региона Петя Цанкова подчерта, че БСП е заявила своя курс към промяна и трябва да си върне партийния вот. „Трябва да спечелим отново доверието на социалистите в страната, да им покажем, че заявеното на Конгреса не са думи, но ще го претворим и в дела“, каза още тя.

По време на срещата бе заявена силна подкрепа за Петя Цанкова, нейната досегашна работа, непрестанна връзка с хората в региона, техните проблеми и търсенето на решения. Бяха обсъдени предстоящите избори, кандидатите, с които да се яви БСП на тях, и бе дадена заявка за вслушване в мнението на структурите и издигането на социалисти от областта. Председателите на партийните организации на левицата от Пазарджик заявиха своята пълна готовност да работят с пълни сили за едно добро представяне на БСП на изборите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 розодендрон

    4 2 Отговор
    От начина, по който стигаш до властта ,зависи как ще я упражняваш. Ще я упражняваш,да си пише домашните тая властъ.Ако я достигаш плувайки,сложи й шляпка,а ако я стигаш тичайки,дай й билетче за градския транспорт.

    08:56 13.02.2026

  • 2 Вуте

    3 18 Отговор
    Крум Зарков е ерудиран честен човек.

    Коментиран от #5, #9

    08:56 13.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    15 2 Отговор
    Ако някой покрай зарков се подлъже да гласува за БСП е хубаво да му се припомнят някои факти за това копие на божанков. Напусна Нинова, защото тя беше против приемането на истамбулската конвенция, която даваше пряк достъп на калушевци до децата ни в училище. Напусна Радев защото той пожела референдум за еврото. Сега назначи киселова за председател на парламентарната група.

    Коментиран от #11

    08:57 13.02.2026

  • 4 Зъл пес

    8 0 Отговор
    Ами вече ни е ясно как ще я упражнявате.С подсъдими,учили,недоучили,и с м@асонска дебилог@за резидентка.

    08:59 13.02.2026

  • 5 Да бе да

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вуте":

    Коткоубиец

    09:00 13.02.2026

  • 6 Анелия Андреева

    8 0 Отговор
    Властта не е лицеви опори,та да ги упражняваш,над народа упражнения не трябват. Трябват отговорни мерки и сериозност в прилагането им.България е най-бедната страна в Европа,но на политиците това не им влияе,те си гледат своя живот.

    09:02 13.02.2026

  • 7 преходът свърши

    4 3 Отговор
    Кораб "България" ("Булгария") потъна в река Волга. Корабът се е наклонил надясно и е потънал за няколко минути. Помощник-капитанът е потвърдил, че плавателният съд потеглил на последния си рейс с неработещ ляв двигател. БСП има само милионери бизнесмени, до шеф на работодателски синдикат. И да искат да са леви няма как. ДЪРВЕНО ЖЕЛЯЗО!?! Както е дървено желязо да има десни русофили - мечтата на Решетников и Путин. Сега се изказал един от БСП - че сега със Зарков ще привлекат електоратът на СДС-ДБ-ПП градската средна класа - буржоазията. Румен Радев получава оргазъм от капиталистическият елит, и ги награди всичките. Красимир Дачев е награден от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ без лента – първа степен „за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната“. Сигурен съм, че целият живков елит Дачев, Домусчиев, Васил Василев, всички, се събират и планират политиката, не без одобрение от Вашингтон. Радев ще е консервативна партия която ще изяде Величие, Възраждане, БСП, ДПС, и ще има само две партии на Радев и на ЕАС - на герб-дб-сдс-пп - евроатлантически съюз.

    Коментиран от #15

    09:03 13.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Крум е хазарин от Дълбоката държава.

    09:04 13.02.2026

  • 9 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вуте":

    Твърдиш че Зарков е "Честен човек" което не е сериозно ако си му дал пари на заем и той ти ги е върнал.А да си чувал че Всеки си има Цена?Между другото Зарков по всяка вероятност ще си остане "Честен" защото за да се краде е необходимо да си във Властта,а БСП не само че няма да е,но е пролематично дори дали изобщо ще влезе в следващото НС.

    09:16 13.02.2026

  • 10 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Колкото по-големи началници станат, толкова по-големи глупости ръсят.
    И мисирките клъф клъф.

    09:19 13.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 препис

    4 2 Отговор
    Българският управляващ елит, който продължава да си затваря очите за оскверняването на паметници, посветени на Великата отечествена война, е обрекъл на забрава антифашисткото наследство на собствените си предци. Това каза говорителката на руското външно министерство- Мария Захарова на брифинг.- съобщават руски медии.

    09:22 13.02.2026

  • 13 Точка

    6 0 Отговор
    С номенклатура кариерист промяна не може да има.

    09:25 13.02.2026

  • 14 име

    4 0 Отговор
    крум зарков е неолиберастче, което ще се опита да имитира промяна в БСП, мимикираща западните леви, неолиберастки партии, надявайки се, че сегашния модел на управление в ЕССР ще продължи, ще имат да си цоцат парички по програми за разрушаване на семейните ценности, зелени шашми и други подобни. Единствения му шанс са заблудени млади избиратели, недоволни от инфланцията, заплатите и политиката.

    09:30 13.02.2026

  • 15 СТИГА ОЛИГАРХИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "преходът свърши":

    Но лъжата е удобна, за да се запази комфортът. Бъг на реалният социализъм е властта и от там и връзкарството, създали една модерна феодална система, модерен феодализъм. А след феодализмът идва паричният диктат - буржоазната диктатура. През социализмът трябваше да има 300 комити, комитет, съвет. 100 най-доказани и опитни в дадена сфера, с най високо IQ и най-висока обща култура - начетеност. 100 млади и неопитни с най-висок интелект и обща култура. И 100 работници избирани по жребий, ако имат 100 одобрителни подписа над неодобрителни подписа. И всеки началник само 10 години служба до 60-65 годишна възраст. Живков е трябвало да го пенсионират 1970та или 1975г.

    09:30 13.02.2026

  • 16 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор
    Зарков е ерудиран, но по-френски, което е проблематично. Апелира към вътрешнопартийна мобилизация, оправдава се, че имало проблеми и при другите партии. Е, има, но как това помага на БСП? Твърди, че БСП е незаменимата лява партия, но не е.
    Лошото е, че на последните избори за БСП гласуваха около 200 хил. души, с други думи все едно един град като Стара Загора е гласувал за БСП. И толкоз. Никой друг.
    Зарков да си размърда франкофонския мозък, защото една лява партия може да направи страшно много на днешно време, когато капитализмът става все по-недемократичен и се изражда в техно-феодализъм. Мисли Зарков, мисли и действай, че нямаш време.

    09:33 13.02.2026

  • 17 крумчо вълчо

    0 0 Отговор
    Веднага след като президентът Румен Радев обяви в извънредно обръщение към нацията, че ще иска референдум за еврото, неговият юридически секретар Крум Зарков обяви подаде оставка, в знак на несъгласие с действията на държавния глава. Но и БСП бяха за еврото.

    09:42 13.02.2026

  • 18 Зарков

    2 0 Отговор
    И БСП -то ще отдат в ,, ДЕРЕТО"

    09:46 13.02.2026

  • 19 Две

    0 0 Отговор
    "...по време на среща с членове и симпатизанти на партията в Пазарджик.". Това ли са членовете и симпатизантите - две презрели моми....има два гласа вече за изборите, ама не е много сигурно

    10:10 13.02.2026

Новини по градове:
