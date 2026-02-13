Крум Зарков: От начина, по който стигаш до властта зависи как ще я упражняваш

„Начинът, по който стигаш до властта има пряко отношение за начина, по който я упражняваш. Когато се явиш на един избор със своите идеи и цели, без да даваш обещания на никого, за да получиш подкрепа, си свободен да бъдеш себе си и да действаш, както смяташ за правилно“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на среща с членове и симпатизанти на партията в Пазарджик. По думите му именно така той се е явил на Конгреса на партията и колкото и да е невероятно за много хора, е спечелил доверието на делегатите. „Знам какво трябва да направим в следващите месеци и нямаше да мога да го направя, ако и аз бях правил договорки“, каза още социалистът.
Зарков обясни, че БСП може да успее на изборите по три причини. По думите му първата е вътрешнопартийна – колкото повече наближават изборите, ще се буди инстинктът за принадлежност, за семейност, който е проговорил и на Конгреса. Той подчерта, че втората касае другите партии – те тепърва започват да се сблъскват с проблеми, с които БСП живее, вътрешни противоречия и разочарования един от друг. „Третата е общодържавна – никой няма да може да измести нуждата от представителство на лявата политическа мисъл и социалистическата чувствителност в институциите. Няма как да преодолеем кризата без социалистическа партия. Няма друг освен БСП, който да може да заеме това място“, категоричен бе председателят на левицата.
Крум Зарков обясни, че на заседанието на Конгреса се е случило нещо ново – постигнато е нещо, което е накарало много партии да се вгледат в БСП, не защото е избран един или друг, а защо лявото изобщо може да избира по този начин. Според него, въпреки различията в партията, има обединение по важните въпроси – защо съществува БСП, както и по важните за страната политики, и затова една от целите на ново ръководство ще бъде да обърне фокусът, не „за кого“, а „защо“.
Народният представител от региона Петя Цанкова подчерта, че БСП е заявила своя курс към промяна и трябва да си върне партийния вот. „Трябва да спечелим отново доверието на социалистите в страната, да им покажем, че заявеното на Конгреса не са думи, но ще го претворим и в дела“, каза още тя.
По време на срещата бе заявена силна подкрепа за Петя Цанкова, нейната досегашна работа, непрестанна връзка с хората в региона, техните проблеми и търсенето на решения. Бяха обсъдени предстоящите избори, кандидатите, с които да се яви БСП на тях, и бе дадена заявка за вслушване в мнението на структурите и издигането на социалисти от областта. Председателите на партийните организации на левицата от Пазарджик заявиха своята пълна готовност да работят с пълни сили за едно добро представяне на БСП на изборите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 розодендрон
08:56 13.02.2026
2 Вуте
Коментиран от #5, #9
08:56 13.02.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #11
08:57 13.02.2026
4 Зъл пес
08:59 13.02.2026
5 Да бе да
До коментар #2 от "Вуте":Коткоубиец
09:00 13.02.2026
6 Анелия Андреева
09:02 13.02.2026
7 преходът свърши
Коментиран от #15
09:03 13.02.2026
8 Последния Софиянец
09:04 13.02.2026
9 оня с коня
До коментар #2 от "Вуте":Твърдиш че Зарков е "Честен човек" което не е сериозно ако си му дал пари на заем и той ти ги е върнал.А да си чувал че Всеки си има Цена?Между другото Зарков по всяка вероятност ще си остане "Честен" защото за да се краде е необходимо да си във Властта,а БСП не само че няма да е,но е пролематично дори дали изобщо ще влезе в следващото НС.
09:16 13.02.2026
10 Хасковски каунь
И мисирките клъф клъф.
09:19 13.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 препис
09:22 13.02.2026
13 Точка
09:25 13.02.2026
14 име
09:30 13.02.2026
15 СТИГА ОЛИГАРХИЯ
До коментар #7 от "преходът свърши":Но лъжата е удобна, за да се запази комфортът. Бъг на реалният социализъм е властта и от там и връзкарството, създали една модерна феодална система, модерен феодализъм. А след феодализмът идва паричният диктат - буржоазната диктатура. През социализмът трябваше да има 300 комити, комитет, съвет. 100 най-доказани и опитни в дадена сфера, с най високо IQ и най-висока обща култура - начетеност. 100 млади и неопитни с най-висок интелект и обща култура. И 100 работници избирани по жребий, ако имат 100 одобрителни подписа над неодобрителни подписа. И всеки началник само 10 години служба до 60-65 годишна възраст. Живков е трябвало да го пенсионират 1970та или 1975г.
09:30 13.02.2026
16 Д-р Марин Белчев
Лошото е, че на последните избори за БСП гласуваха около 200 хил. души, с други думи все едно един град като Стара Загора е гласувал за БСП. И толкоз. Никой друг.
Зарков да си размърда франкофонския мозък, защото една лява партия може да направи страшно много на днешно време, когато капитализмът става все по-недемократичен и се изражда в техно-феодализъм. Мисли Зарков, мисли и действай, че нямаш време.
09:33 13.02.2026
17 крумчо вълчо
09:42 13.02.2026
18 Зарков
09:46 13.02.2026
19 Две
10:10 13.02.2026