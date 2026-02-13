Новини
Спортът по ТВ в петък (13 май)

13 Февруари, 2026

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (13 май) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри, Великобритания – Италия, мъже, групова фаза - Евроспорт 1

10.55 Сноуборд: Зимни олимпийски игри, сноуборд крос, квалификация, жени - Евроспорт 2

12.45 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 10 км, мъже - БНТ 1

13.00 Хокей: Зимни олимпийски игри, Финландия – Швеция (мъже) - БНТ 3

14.00 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1

14.30 Сноуборд: Зимни олимпийски игри, сноуборд крос, финали, жени - Евроспорт 2

14.45 Биатлон: Зимни олимпийски игри, спринт, мъже - БНТ 1, Евроспорт 1

16.45 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри, 10000 метра, мъже - Евроспорт 1

17.25 Футбол: Ал Хилал – Ал Етифак - МАХ Спорт 4

17.45 Футбол: Спартак Варна – Локомотив София - Диема спорт

18.55 Скелетон: Зимни олимпийски игри, втори манш, жени - Евроспорт 1

19.30 Футбол: Фортуна – Пройсен Мюнстер - Нова спорт

19.30 Футбол: Нюрнберг – Карлсруе - Диема спорт 3

19.30 Волейбол: Левски – Берое - МАХ Спорт 2

20.00 Футбол: Рен – ПСЖ - Диема спорт

20.00 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри, волна програма, мъже - Евроспорт 1

20.30 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1

21.30 Футбол: Борусия Дортмунд – Майнц - Диема спорт 3

21.30 Баскетбол: Партизан – Реал Мадрид - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Пиза – Милан - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Рексъм – Ипсуич - Нова спорт

21.45 Футбол: Хъл Сити – Челси - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Елче – Осасуна - МАХ Спорт 4

22.00 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри, волна програма, мъже - БНТ 1

22.00 Хокей: Зимни олимпийски игри, Канада – Швейцария (мъже) - БНТ 3

22.05 Футбол: Монако – Нант - Диема спорт

22.05 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, втори ден - Евроспорт 2

23.30 Тенис: турнир в Буенос Айрес - МАХ Спорт 2


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бият Лондон???

    1 0 Отговор
    На 13 май???

    Коментиран от #2

    09:20 13.02.2026

  • 2 Грешка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бият Лондон???":

    Биатлон

    09:21 13.02.2026

  • 3 бушприт

    1 0 Отговор
    петък (13-ти май)

    09:25 13.02.2026

