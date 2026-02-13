Спортът по ТВ в петък (13 май)

10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри, Великобритания – Италия, мъже, групова фаза - Евроспорт 1
10.55 Сноуборд: Зимни олимпийски игри, сноуборд крос, квалификация, жени - Евроспорт 2
12.45 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 10 км, мъже - БНТ 1
13.00 Хокей: Зимни олимпийски игри, Финландия – Швеция (мъже) - БНТ 3
14.00 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1
14.30 Сноуборд: Зимни олимпийски игри, сноуборд крос, финали, жени - Евроспорт 2
14.45 Биатлон: Зимни олимпийски игри, спринт, мъже - БНТ 1, Евроспорт 1
16.45 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри, 10000 метра, мъже - Евроспорт 1
17.25 Футбол: Ал Хилал – Ал Етифак - МАХ Спорт 4
17.45 Футбол: Спартак Варна – Локомотив София - Диема спорт
18.55 Скелетон: Зимни олимпийски игри, втори манш, жени - Евроспорт 1
19.30 Футбол: Фортуна – Пройсен Мюнстер - Нова спорт
19.30 Футбол: Нюрнберг – Карлсруе - Диема спорт 3
19.30 Волейбол: Левски – Берое - МАХ Спорт 2
20.00 Футбол: Рен – ПСЖ - Диема спорт
20.00 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри, волна програма, мъже - Евроспорт 1
20.30 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: Борусия Дортмунд – Майнц - Диема спорт 3
21.30 Баскетбол: Партизан – Реал Мадрид - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: Пиза – Милан - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Рексъм – Ипсуич - Нова спорт
21.45 Футбол: Хъл Сити – Челси - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Елче – Осасуна - МАХ Спорт 4
22.00 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри, волна програма, мъже - БНТ 1
22.00 Хокей: Зимни олимпийски игри, Канада – Швейцария (мъже) - БНТ 3
22.05 Футбол: Монако – Нант - Диема спорт
22.05 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, втори ден - Евроспорт 2
23.30 Тенис: турнир в Буенос Айрес - МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бият Лондон???
Коментиран от #2
09:20 13.02.2026
2 Грешка
До коментар #1 от "Бият Лондон???":Биатлон
09:21 13.02.2026
3 бушприт
09:25 13.02.2026