44-годишна стюардеса се напи и катастрофира преди полета

Стюардеса на Virgin Atlantic се напила преди смяната си и се озовала в съда във Великобритания, съобщава Sky News.

44-годишната Катрин Скот била отстранена от полета, след като полицията научила, че е катастрофирала с колата си по пътя към летището и е пътувала на автостоп до там. Когато нивото на алкохол в кръвта на стюардесата било тествано, се оказало, че е четири пъти над лимита.

В съда Скот заявила, че е изпила само две чаши вино осем часа преди полета. Тя отдала инцидента на проблеми с волана. Освен това казала на съдиите, че има чернодробно заболяване, поради което алкохолът не можел да се разгражда нормално в тялото ѝ. Стюардесата е освободена под гаранция до ново изслушване, което ще се проведе на 11 декември 2025 г.