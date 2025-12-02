Николета е първата елиминирана финалистка в "Игри на волята"

Стюардесата Николета Кръстева приключи участието си в екстремното приключение “Игри на волята” след загуба в елиминационнен сблъсък в понеделник вечер. В битката за оцеляване тя се изправи срещу един от най-върлите си противници Алекс и колоритния Теодор-Чикагото.
Битката изправи тримата воини пред изпитания за точност, ловкост и издръжливост. Плувните умения на стюардесата ѝ позволиха да натрупа ранна преднина, която обаче не беше достатъчна за крайния успех.
Физическата издръжливост даде предимство на миньора Чикагото при силовите елементи, а точният мерник му донесе и победата в битката. За победата си той получи богатството на своята съперничка от 150 златни гроша и “Сабите на спасението”, които му осигуряват два допълнителни гласа при бъдещ племенен съвет. Второто място в битката пък зае многодетният баща Алекс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
10:35 02.12.2025
2 Тъй де
Коментиран от #8
11:15 02.12.2025
3 Обективно
11:23 02.12.2025
4 Съжалявам я
11:25 02.12.2025
5 Ха ха ха
11:29 02.12.2025
6 Аре чао
11:34 02.12.2025
7 Мъка, мъкаааа
11:39 02.12.2025
8 Скоро скоро
До коментар #2 от "Тъй де":И нейния ред ще дойде, на битка с Миросавчето. Тогава ще видим коя ще спечели😂😂😂
11:42 02.12.2025
9 газо
11:47 02.12.2025