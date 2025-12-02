Новини
Любопитно »
Николета е първата елиминирана финалистка в "Игри на волята"

Николета е първата елиминирана финалистка в "Игри на волята"

2 Декември, 2025 10:31 841 9

  • игри на волята-
  • финал-
  • финалисти-
  • чикагото-
  • стюардеса

Само една жена остана в надпреварата - Радостина

Николета е първата елиминирана финалистка в "Игри на волята" - 1
Снимки: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Стюардесата Николета Кръстева приключи участието си в екстремното приключение “Игри на волята” след загуба в елиминационнен сблъсък в понеделник вечер. В битката за оцеляване тя се изправи срещу един от най-върлите си противници Алекс и колоритния Теодор-Чикагото.

Битката изправи тримата воини пред изпитания за точност, ловкост и издръжливост. Плувните умения на стюардесата ѝ позволиха да натрупа ранна преднина, която обаче не беше достатъчна за крайния успех.

Физическата издръжливост даде предимство на миньора Чикагото при силовите елементи, а точният мерник му донесе и победата в битката. За победата си той получи богатството на своята съперничка от 150 златни гроша и “Сабите на спасението”, които му осигуряват два допълнителни гласа при бъдещ племенен съвет. Второто място в битката пък зае многодетният баща Алекс.

Николета е първата елиминирана финалистка в "Игри на волята"


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    0 9 Отговор
    Защо трябваше снощи да прекъсват предаването, за да показват как някакви лумпени горят на ГЕРБ старите протрити столове? Дали ще покажат новото обзавеждане на офиса за десетки хил лв?

    10:35 02.12.2025

  • 2 Тъй де

    7 0 Отговор
    Простата е чао. Ами Пъпката кога?

    Коментиран от #8

    11:15 02.12.2025

  • 3 Обективно

    5 0 Отговор
    Да е жива и здрава ама толкова глупаво момиче не съм виждал. Ивайло и Алекс искаха наистина тя да прогледне, искаха да и помогнат. Зурлата, Пъпчивата и Мирославка просто си я използваха до последно. А тя горката и това не проумя, дано сега като се гледа отстрани да разбере.

    11:23 02.12.2025

  • 4 Съжалявам я

    4 0 Отговор
    Трябва цял живот да живее с вятър в главата. Това си е истинско бреме.

    11:25 02.12.2025

  • 5 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    Като нагласят игрите пъпчивата усул, усул и сега се надува. Ха ха ха пет седмици не излезе от блатото защото е най- слабата от всички. Поредната простаКеса по телевизора ха ха

    11:29 02.12.2025

  • 6 Аре чао

    3 0 Отговор
    Слабачка. Такива се катерят по гърбовете на другите доволни от себе си и извън играта. Прозрачна и глупава, срам за статистическата извадка от обществото ни.

    11:34 02.12.2025

  • 7 Мъка, мъкаааа

    3 0 Отговор
    И човек като се замисли, че ще роди деца глупави като нея… направо да се гръмнеш. Гена и ще продължи да броди неориентиран дори когато и нас ни няма.

    11:39 02.12.2025

  • 8 Скоро скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тъй де":

    И нейния ред ще дойде, на битка с Миросавчето. Тогава ще видим коя ще спечели😂😂😂

    11:42 02.12.2025

  • 9 газо

    0 0 Отговор
    йготура

    11:47 02.12.2025