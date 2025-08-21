Пост Малоун остана само по татуировки и боксерки за бранда на Ким Кардашиян (СНИМКИ)

Пост Малоун изненада феновете си с новата си визия, която демонстрира в кампания за мъжката линия бельо на Skims – бранда на Ким Кардашиян. Рапърът, който напоследък реши да се прехвърли към кънтри ритмите, засне интригуваща фотосесия, подчертаваща физическата му промяна - Пост е значително отслабнал и заменил бурните партита с живот на село, обграден от животни и природа. Снимките са направени в Юта и включват кадри, в които Малоун цепи дърва, язди кон и позира на открито.

Пост Малоун, чието истинско име е Остин Ричард Пост, участва за първи път в кампания на Skims, носейки камуфлажни боксерки и облекла от новата колекция на марката. Самият изпълнител сподели пред GQ, че снимките са му дали увереност и са били забавни преживявания. Ким Кардашиян заяви, че Малоун е идеалното лице за новата линия, а визията му напълно отразява духа на бранда ѝ.

Появата на Малоун в кампанията предизвика силен отзвук сред феновете, които коментираха както новата му фигура, така и смелата промяна на стила му. Наред с похвалите, някои изразиха и притеснение относно отслабването му. Мнозина се чудиха дали не е свалил излишните килограми използвайки така модерните напоследък сред звездите инжекции за бързо отслабване, които за жалост имат и доста неприятни странични ефекти.

2024 г. е особено динамична за Пост Малоун. След успеха на първия си кънтри албум "F-1 Trillion", който оглави Billboard 200, и турнето си в Северна Америка, той продължава да жъне успехи както на музикалната, така и сега на модната сцена.