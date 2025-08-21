Новини
Любопитно »
Пост Малоун остана само по татуировки и боксерки за бранда на Ким Кардашиян (СНИМКИ)

Пост Малоун остана само по татуировки и боксерки за бранда на Ким Кардашиян (СНИМКИ)

21 Август, 2025 17:58 282 1

  • пост малоун-
  • татуировки-
  • бельо-
  • боксерки-
  • ким кардашиян-
  • мъжка мода-
  • рапър

Певецът демонстрира новата си фигура, след като отслабна и влезе във форма

Пост Малоун остана само по татуировки и боксерки за бранда на Ким Кардашиян (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пост Малоун изненада феновете си с новата си визия, която демонстрира в кампания за мъжката линия бельо на Skims – бранда на Ким Кардашиян. Рапърът, който напоследък реши да се прехвърли към кънтри ритмите, засне интригуваща фотосесия, подчертаваща физическата му промяна - Пост е значително отслабнал и заменил бурните партита с живот на село, обграден от животни и природа. Снимките са направени в Юта и включват кадри, в които Малоун цепи дърва, язди кон и позира на открито.

Пост Малоун, чието истинско име е Остин Ричард Пост, участва за първи път в кампания на Skims, носейки камуфлажни боксерки и облекла от новата колекция на марката. Самият изпълнител сподели пред GQ, че снимките са му дали увереност и са били забавни преживявания. Ким Кардашиян заяви, че Малоун е идеалното лице за новата линия, а визията му напълно отразява духа на бранда ѝ.

Появата на Малоун в кампанията предизвика силен отзвук сред феновете, които коментираха както новата му фигура, така и смелата промяна на стила му. Наред с похвалите, някои изразиха и притеснение относно отслабването му. Мнозина се чудиха дали не е свалил излишните килограми използвайки така модерните напоследък сред звездите инжекции за бързо отслабване, които за жалост имат и доста неприятни странични ефекти.

2024 г. е особено динамична за Пост Малоун. След успеха на първия си кънтри албум "F-1 Trillion", който оглави Billboard 200, и турнето си в Северна Америка, той продължава да жъне успехи както на музикалната, така и сега на модната сцена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    0 0 Отговор
    Татуировки има - пакет нема ! Дали това компенсират с татуировки татуираните ?

    18:00 21.08.2025