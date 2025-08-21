Новини
Наоми Кембъл разкри тежката тренировка за стегнатата си фигура (СНИМКИ)

Наоми Кембъл разкри тежката тренировка за стегнатата си фигура (СНИМКИ)

21 Август, 2025 13:31 756 1

Супермоделът показа какво прави, за да поддържа тялото си слабо и стегнато

Наоми Кембъл разкри тежката тренировка за стегнатата си фигура (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Наоми Кембъл, една от най-емблематичните модели в историята на модата, демонстрира упоритата работа зад своята впечатляваща физика по време на тренировка във фитнес в Бразилия. 55-годишната звезда публикува видео в Instagram, на което носи специален костюм за електромускулна стимулация (EMS) по време на сесия по реформиращ пилатес.

EMS оборудването е предназначено да усилва ефекта от тренировките чрез нискочестотни електрически импулси, които предизвикват по-интензивно свиване на мускулите. Видеото показва как Кембъл използва иновативната екипировка и тренира на пилатес машина, разкривайки част от своя тренировъчен режим. Моделът често споделя моменти от физическите си активности в социалните мрежи, включително йога в ексклузивни фитнеси в Дубай.

Наоми Кембъл разкри тежката тренировка за стегнатата си фигура (СНИМКИ)

Преди дни Наоми отново привлече вниманието на феновете със спекулации около близките ѝ отношения с Мохамед Ал Турки. Двамата прекараха лятна почивка в Испания, а снимки от съвместните им пътувания често провокират коментари сред последователите им. Въпреки слуховете, Кембъл подчерта, че Ал Турки е неин близък приятел и част от „избраното ѝ семейство“, като му посвети публичен поздрав по случай 40-годишнината му.

Наскоро Наоми Кембъл участва и в новия сингъл на Майли Сайръс „Every Girl You’ve Ever Loved“. Видеото към песента излезе през юли и привлече внимание с дръзки кадри, в които Кембъл и Сайръс позират заедно, облечени в черно бельо. Моделът участва и с вокали, рецитирайки част от текста. В свое изявление под видеото Кембъл споделя, че е горда да бъде част от проекта и благодари на Сайръс за съвместната работа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фигурата

    5 0 Отговор
    Стегната, фисурата охлабена

    13:40 21.08.2025