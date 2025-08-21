Обвиниха неузнаваемия Филип Киркоров, че използва сериозно заболяване за пиар

Терапевтът Андрей Звонков певецът Филип Киркоров в опит да използва сериозно заболяване за пиар, информира Abzats.

На 21 август беше съобщено, че лекарите са диагностицирали Киркоров с диабет тип 2. Изпълнителят се оплаква от слабост, промени в настроението, постоянно чувство на жажда и „памучни крака“. Отбелязва се, че наличието на заболяването е било индикирано и от рани, които не са заздравявали дълго време след инцидента с пиротехника на концерта.

„Киркоров, както всички наши съвременни звезди, е отслабнал с лекарство, наречено „Оземпик“. Когато това се разбра, той имаше възможност да разпространи слух за диабет, за да оправдае приема му в очите на обществеността. И не е трудно да се получи документ за това“, убеден е Звонков.

Терапевтът подчерта, че е видял снимка на музиканта с изгаряне на лакътя. Той отбеляза, че травмата не представлява сериозна опасност.