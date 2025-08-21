Новини
Обвиниха неузнаваемия Филип Киркоров, че използва сериозно заболяване за пиар

21 Август, 2025 18:34 941 6

  • филип киркоров-
  • заболяване-
  • диабет тип 2-
  • оземпик-
  • пиар

Изпълнителят се оплаква от слабост, промени в настроението, постоянно чувство на жажда и „памучни крака“

Обвиниха неузнаваемия Филип Киркоров, че използва сериозно заболяване за пиар - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Терапевтът Андрей Звонков певецът Филип Киркоров в опит да използва сериозно заболяване за пиар, информира Abzats.

На 21 август беше съобщено, че лекарите са диагностицирали Киркоров с диабет тип 2. Изпълнителят се оплаква от слабост, промени в настроението, постоянно чувство на жажда и „памучни крака“. Отбелязва се, че наличието на заболяването е било индикирано и от рани, които не са заздравявали дълго време след инцидента с пиротехника на концерта.

„Киркоров, както всички наши съвременни звезди, е отслабнал с лекарство, наречено „Оземпик“. Когато това се разбра, той имаше възможност да разпространи слух за диабет, за да оправдае приема му в очите на обществеността. И не е трудно да се получи документ за това“, убеден е Звонков.

Терапевтът подчерта, че е видял снимка на музиканта с изгаряне на лакътя. Той отбеляза, че травмата не представлява сериозна опасност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аий

    8 3 Отговор
    Фифа пак напился ! Но никогда не купался и не решился !

    18:39 21.08.2025

  • 2 Като са го

    4 1 Отговор
    обвинили, да кажат колко години ще лежи в затвора с това обвинение

    18:51 21.08.2025

  • 3 ТИГО

    3 2 Отговор
    Поредният интернационалист без памет и родина ! Обикновен русофил щото там го харесват ! Гадно е ,гадно ...Пловдивският арменец в Русия !

    19:01 21.08.2025

  • 4 глоги

    1 0 Отговор
    Терапевтът Андрей Звонков ОБВИНИ певецА Филип Киркоров в опит да използва сериозно заболяване за пи-ар,

    19:03 21.08.2025

  • 5 НЕ СЕ БОЙ

    3 0 Отговор
    НЯМА СТРАШНО. !!!

    НЕ СИ САМ ЩОМ ИМАШ ВРАЧ :)

    19:03 21.08.2025

  • 6 Циркаджия

    2 0 Отговор
    Тоя клоун нема да изкара дълго

    19:26 21.08.2025