Обвиниха неузнаваемия Филип Киркоров, че използва сериозно заболяване за пиар

Терапевтът Андрей Звонков певецът Филип Киркоров в опит да използва сериозно заболяване за пиар, информира Abzats.
На 21 август беше съобщено, че лекарите са диагностицирали Киркоров с диабет тип 2. Изпълнителят се оплаква от слабост, промени в настроението, постоянно чувство на жажда и „памучни крака“. Отбелязва се, че наличието на заболяването е било индикирано и от рани, които не са заздравявали дълго време след инцидента с пиротехника на концерта.
„Киркоров, както всички наши съвременни звезди, е отслабнал с лекарство, наречено „Оземпик“. Когато това се разбра, той имаше възможност да разпространи слух за диабет, за да оправдае приема му в очите на обществеността. И не е трудно да се получи документ за това“, убеден е Звонков.
Терапевтът подчерта, че е видял снимка на музиканта с изгаряне на лакътя. Той отбеляза, че травмата не представлява сериозна опасност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аий
18:39 21.08.2025
2 Като са го
18:51 21.08.2025
3 ТИГО
19:01 21.08.2025
4 глоги
19:03 21.08.2025
5 НЕ СЕ БОЙ
НЕ СИ САМ ЩОМ ИМАШ ВРАЧ :)
19:03 21.08.2025
6 Циркаджия
19:26 21.08.2025