Мечка нахлу в магазин, за да хапне сладолед (СНИМКИ)

Любопитна мечка изненада персонала и клиентите на сладоледен магазин в курортния град Саут Лейк Тахо, Калифорния, след като се озова зад щанда в търсене на нещо сладко. Инцидентът е бил заснет от служителите, които документирали необичайния посетител, преди внимателно да го пропъдят извън помещението.

По информация на шерифската служба на окръг Ел Дорадо, животното проявило особен интерес към ягодовия сладолед, но след малко убеждаване напуснало обекта. „Мечката беше насърчена да напусне магазина и за щастие, не нанесе почти никакви материални щети и не остави значително почистване след себе си“, се казва в официалната публикация на службата във Фейсбук, където са публикувани и снимките на дивото животно. Публикацията стана хит в мрежата и е събрала над 36 хиляди реакции.

Мечките са често срещано явление в този регион на Калифорния, където дивите животни нерядко търсят храна в населените места, включително влизайки в домове или автомобили. Макар срещите с хора рядко да водят до инциденти, експертите предупреждават, че подобни случаи могат да завършат с щети, особено ако животното се почувства застрашено или не открие изход.

Местните власти напомнят на жителите и туристите в района да бъдат особено внимателни, да не оставят храна на открито и при среща с мечка да се държат спокойно, без да провокират животното, за да се избегнат нежелани инциденти.