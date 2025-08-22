Новини
Мечка нахлу в магазин, за да хапне сладолед (СНИМКИ)

Мечка нахлу в магазин, за да хапне сладолед (СНИМКИ)

22 Август, 2025 15:29

Служителите на магазина все пак са прогонили мечката, след като направили няколко нейни снимки

Мечка нахлу в магазин, за да хапне сладолед (СНИМКИ) - 1
Снимки: El Dorado County Sheriff&#039;s Office
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Любопитна мечка изненада персонала и клиентите на сладоледен магазин в курортния град Саут Лейк Тахо, Калифорния, след като се озова зад щанда в търсене на нещо сладко. Инцидентът е бил заснет от служителите, които документирали необичайния посетител, преди внимателно да го пропъдят извън помещението.

По информация на шерифската служба на окръг Ел Дорадо, животното проявило особен интерес към ягодовия сладолед, но след малко убеждаване напуснало обекта. „Мечката беше насърчена да напусне магазина и за щастие, не нанесе почти никакви материални щети и не остави значително почистване след себе си“, се казва в официалната публикация на службата във Фейсбук, където са публикувани и снимките на дивото животно. Публикацията стана хит в мрежата и е събрала над 36 хиляди реакции.

Мечка нахлу в магазин, за да хапне сладолед (СНИМКИ)

Мечките са често срещано явление в този регион на Калифорния, където дивите животни нерядко търсят храна в населените места, включително влизайки в домове или автомобили. Макар срещите с хора рядко да водят до инциденти, експертите предупреждават, че подобни случаи могат да завършат с щети, особено ако животното се почувства застрашено или не открие изход.

Местните власти напомнят на жителите и туристите в района да бъдат особено внимателни, да не оставят храна на открито и при среща с мечка да се държат спокойно, без да провокират животното, за да се избегнат нежелани инциденти.


  • 1 Мечка

    6 3 Отговор
    Скоро и Дунава ще мине и тук ще заиграе

    Коментиран от #10

    15:32 22.08.2025

  • 2 Искра Фидосова

    8 1 Отговор
    То пък не може да хапнеш нещо ,без папараците да не снимат.

    Коментиран от #9

    15:38 22.08.2025

  • 3 Тома

    3 1 Отговор
    А на бати още мечката му носи мед

    15:39 22.08.2025

  • 4 прокопи

    3 0 Отговор
    И после си искай рестото от бармана ...

    15:39 22.08.2025

  • 5 адаша

    3 0 Отговор
    Тая гледа като министър на екологията ...

    15:40 22.08.2025

  • 6 Цъцъ

    1 1 Отговор
    С помоща на ИИ вече всякакви "реклами" си правят😅

    15:43 22.08.2025

  • 7 Те за това

    3 0 Отговор
    Ли нашите мечки слизат в троянския балкан,много фейсбук гледат.

    15:46 22.08.2025

  • 8 Кирчу Тъпуту Добреф

    0 1 Отговор
    Всички мечки да се регистрират в горското и да плащат гражданска отговорност

    16:23 22.08.2025

  • 9 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Искра Фидосова":

    Пусни дюнера докато пишеш

    16:24 22.08.2025

  • 10 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мечка":

    по добре като мине дунава да влезе и
    да ги оръба всичките в парламента
    така ще мирне България

    16:46 22.08.2025

  • 11 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    Баширов или Петров ще да е.

    Дегизиран да страхува ГМО говедата.

    17:02 22.08.2025