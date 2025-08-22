Стана ясно защо се е влошил бракът на Джъстин Бийбър и Хейли

Албумът „Swag“ на Джъстин Бийбър е в основата на напрежението в брака му с Хейли Бийбър, съобщава източник, близък до двойката, цитиран от Us Weekly.

Според информацията, създаването на нова музика е било емоционално изтощително и е натоварило отношенията между двамата. Източникът обяснява, че когато работи по нов проект в студиото, Джъстин се отдава напълно на процеса и изключва всичко останало.

Моделът и предприемач Хейли Бийбър и поп звездата почувствали облекчение след излизането на седмия студиен албум на Джъстин, който бе приет с положителни отзиви. „И от двете страни има усещане за облекчение“, отбелязва източникът. „Джъстин се държи по-спокойно. Почувства голям натиск върху себе си, а през последните седмици е в по-добро психическо състояние. Много е щастлив от положителния прием на албума и факта, че феновете го харесват.“

Създателката на марката Rhode Skin проявявала търпение към съпруга си, който преминава през психически трудности, и се справя със ситуацията ден за ден. Източникът подчертава, че в брака им все още има какво да се изчиства, но двойката е в значително по-добро положение в сравнение с преди.

След премиерата на албума, Джъстин и Хейли са се отдали на почивка в любимия си курорт в Айдахо заедно със сина им Джак Блуз, където според публикацията двамата са имали възможност отново да се сближат. Детето им ще отпразнува първия си рожден ден на 22 август.

В новия албум Бийбър открито споделя за трудностите в брака с Хейли, включително в песните „Daisies“ и „Walking Away“. Певецът предизвика и тревога сред почитателите си със снимки видеа, на които ясно се вижда, че употребява наркотици.

Въпреки слуховете за раздяла, Хейли отрече подобни твърдения в интервю за Vogue през май. „Мислех си, че след седем години нещата ще поутихнат, но не стана така“, коментира тя по повод постоянните слухове за развод, които следват двойката още от 2018 г. „Смятах, че след като имаме дете, хората ще спрат, но явно това няма да се случи.“

Джъстин и Хейли Бийбър започват връзката си през 2016 г., сключват брак две години по-късно и миналата година подновяват обетите си, обявявайки и бременността на Хейли.