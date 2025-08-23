Кристин Дейвис разкри с кой актьор от „Приятели“ е излизала

Звездата от "Сексът и градът" Кристин Дейвис разкри любопитна история от миналото си, оказва се, че е имала една среща с Матю Пери, обичаният Чандлър Бинг от "Приятели", предава Lifestyle.bg.

"Седна до мен и започна да разказва колко е щастлив, колко е развълнуван от снимките на "Приятели", разказва в подкаста си Are You A Charlotte? Дейвис. "Помислих си: "Уау, той е толкова щастлив човек", връща се към миналото си актрисата, описвайки Пери като изключително мил.

Дейвис сравнява атмосферата на "Приятели" с тази на собствения си сериал "Мелроуз Плейс" където обстановката била "по-стресираща и конкурентна". "Имаше 15 основни актьори, всички се страхуваха, че може да ги отпишат," разказва тя.

След срещата, уредена от техен общ приятел, двамата отиват на парти, където по думите на Дейвис, "имаше марихуана", макар самата тя да не се е включила в пушенето. Въпреки приятната вечер, любовни искри така и не прехвърчат между двамата и нищо повече не се случва.

По ирония на съдбата Кристин Дейвис така и не се омъжва, но през 2011 г., на 46 години, осиновява дъщеря си Джема Роуз, а през 2018 г. и сина си Уилсън. Матю Пери също не се жени, но през 2020 г. беше сгоден за Моли Хървиц, преди да се разделят година по-късно.

Матю Пери, любимият Чандлър от "Приятели", беше открит мъртъв в джакузито си на 28 октомври 2023 г. Медицинската експертиза установи, че кетамин е основната причина за смъртта му. Актьорът е използвал лекарството законно, като част от терапия срещу депресия. Практика, която набира популярност.

В понеделник, 18 август, жена, известна като "Кралицата на кетамина", се призна за виновна по сделка с прокуратурата, след като беше обвинена в продажбата на веществото, довело до смъртта на Пери.