30 месеца затвор получи лекарят, снабдявал с кетамин "идиота" Матю Пери

Лекарят Салвадор Пласенсия, който незаконно е доставял кетамин на звездата от „Приятели“ Матю Пери, е осъден на 30 месеца затвор, пише The ​​New York Times.

Вестникът отбелязва, че през юни подсъдимият се е признал за виновен в разпространението на мощния опиат. 44-годишният медик е работил в спешно отделение в Калифорния. Документите по делото сочат, че месец преди смъртта на Пери, Пласенсия е изпратил съобщение до колега с думите: „Чудя се колко ще плати този идиот“ и „Нека разберем“.

По време на произнасянето на присъдата лекарят многократно е бършел потта от челото си. Той заявил, че се е опитвал да помага на хората от години, но е провалил Пери и че действията му са непростими. На процеса той се е обърнал към семейството на актьора и е казал, че „много съжалява“, съобщава изданието.

Според статията, Пласенсия е първият осъден по делото Пери.

Снимка: БГНЕС

Кетаминът бе открит в кръвта на актьора по време на аутопсията му. Нивото бе еквивалентно на дозата, използвана за обща анестезия. Пери почина на 28 октомври 2023 г., намерен обърнат по лице в джакузито си. Той беше на 54 години. Звездата от „Приятели“ се бореше с алкохолна и наркотична зависимост през по-голямата част от живота си.