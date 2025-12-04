Новини
30 месеца затвор получи лекарят, снабдявал с кетамин "идиота" Матю Пери

4 Декември, 2025 09:41 647 5

Пласенсия е първият осъден по делото Пери

30 месеца затвор получи лекарят, снабдявал с кетамин "идиота" Матю Пери - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лекарят Салвадор Пласенсия, който незаконно е доставял кетамин на звездата от „Приятели“ Матю Пери, е осъден на 30 месеца затвор, пише The ​​New York Times.

Вестникът отбелязва, че през юни подсъдимият се е признал за виновен в разпространението на мощния опиат. 44-годишният медик е работил в спешно отделение в Калифорния. Документите по делото сочат, че месец преди смъртта на Пери, Пласенсия е изпратил съобщение до колега с думите: „Чудя се колко ще плати този идиот“ и „Нека разберем“.

По време на произнасянето на присъдата лекарят многократно е бършел потта от челото си. Той заявил, че се е опитвал да помага на хората от години, но е провалил Пери и че действията му са непростими. На процеса той се е обърнал към семейството на актьора и е казал, че „много съжалява“, съобщава изданието.

Според статията, Пласенсия е първият осъден по делото Пери.

30 месеца затвор получи лекарят, снабдявал с кетамин
Снимка: БГНЕС

Кетаминът бе открит в кръвта на актьора по време на аутопсията му. Нивото бе еквивалентно на дозата, използвана за обща анестезия. Пери почина на 28 октомври 2023 г., намерен обърнат по лице в джакузито си. Той беше на 54 години. Звездата от „Приятели“ се бореше с алкохолна и наркотична зависимост през по-голямата част от живота си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 завод

    0 0 Отговор
    Ако е 2 години и половина,какво ще стане?

    09:44 04.12.2025

  • 2 Хахаха

    2 0 Отговор
    Тъп гнусен наркоман

    09:49 04.12.2025

  • 3 и у нас има

    2 0 Отговор
    мафията с бели престилки . изобретили менте дръг чек . да ги хващат в крачка е най трудно . 30 месеца е малко . но такъв е закона . няма и 3 години . а смъртта е последствие от медикаментите . а те са нелегално дадени . обогатил се е . за 5 години с 40 000 долара . и кат умре пери и няма повече .

    09:52 04.12.2025

  • 4 Механик

    2 0 Отговор
    Американския съд счита ли, че ако тоя не бе доставял наркотик на шашавия артист, то той щеше да доживее дълбока старост? Щото аз не мисля.

    09:53 04.12.2025

  • 5 щом умре известен и ейго на

    0 0 Отговор
    тия за първи път да осъдят дилър до сега не бях чувал за такова нещо в кравария

    10:11 04.12.2025