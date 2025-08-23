Кейти Пери ще свидетелства в съда на рождения ден на дъщеря си

Кейти Пери ще прекара част от петия рожден ден на дъщеря си, Дейзи Дов Блум, в съдебна зала макар и виртуално, пише People.

40-годишната звезда, известна с хита “Hot N Cold“ и чието истинско име е Катрин Елизабет Хъдсън, ще даде показания във вторник, 26 август, във връзка с продължаващ съдебен спор за имот в Санта Барбара.

Датата съвпада с рождения ден на дъщеря ѝ, която певицата има от връзката си с Орландо Блум. Двамата прекратиха годежа си през юни тази година след девет години заедно.

Първоначално Пери трябваше да свидетелства на 21 август, но поради световното ѝ турне The Lifetimes Tour изслушването беше пренасрочено.

„Не харесвам стратегията на страната на г-жа Хъдсън, това я представя в неблагоприятна светлина,“ заяви съдия Джоузеф Липнър. Екипът на певицата се извини, подчертавайки: „Не става дума за стратегия или тактика.“

През май 2024 г. Wall Street Journal съобщи, че Пери е придобила собственост върху имота чрез компанията DDoveB LLC, като това е отразено в имотния регистър.

Става дума за имение от 30-те години на миналия век в Монтесито, закупено за 15 милиона долара. То разполага с над 860 кв. м жилищна площ, осем спални, единадесет бани, тристайна къща за гости с гледка към океана, инфинити басейн, джакузи, външна камина и кухня на открито. Имотът е разположен върху парцел от 2,5 акра.

Продавачът, предприемачът Карл Уесткот, диагностициран с наследствено мозъчно заболяване още през 2015 г., променя решението си само дни след подписването на договора. Делото е заведено срещу бизнес мениджъра на Пери, Бърни Гудви, а не срещу самата певица.

По време на съдебната битка Пери е настоявала за повече от 5 милиона долара, които според нея и бившия ѝ годеник са пропуснали като наемни приходи от имота, както и за разходите по поддръжката на друг техен имот.

В момента тя претендира за около 4 милиона долара щети - 3,5 милиона за загубена наемна стойност и още 1,3 милиона за ремонти и щети. Общата сума възлиза на близо 4,9 милиона долара.