Разкрита е причината за смъртта на Лони Андерсън

Причината за смъртта на Лони Андерсън вече е потвърдена. Двукратно номинираната за награда Еми актриса почина от метастатичен лейомиосарком на матката - рядък и агресивен рак, който започва в матката и може да се разпространи в други части на тялото, според смъртния ѝ акт, получен от TMZ. Други допринасящи фактори не са посочени, пише Фокус.

Андерсън почина на 3 август в Лос Анджелис, само дни преди да навърши 80 години.

Нейният дългогодишен публицист, Шерил Дж. Каган, заяви пред Deadline, че Андерсън е починала след „остро продължително заболяване“.

Актрисата е най-известна с ролята си на Дженифър Марлоу - умната рецепционистка в ситкома WKRP In Cincinnati, който разказва за ексцентричния персонал на рок радиостанция в Охайо, борещ се да влезе в Топ 40 на рок класациите. Ситкомът се излъчваше от 1978 до 1982 г. по CBS. За ролята си Андерсън получава две номинации за Еми и три номинации за Златен глобус.

Андерсън също така играе Джейн Мансфийлд в телевизионен филм от 1980 г. заедно с тогава неизвестния Арнолд Шварценегер. Тя продължава да се появява във филма от 1991 г. White Hot: The Mysterious Murder of Thelma Todd. Сред другите ѝ телевизионни роли са SWAT, The Incredible Hulk, The Love Boat, Police Woman, Barnaby Jones, The Bob Newhart Show и Three's Company, както и в по-късните сериали The New WKRP in Cincinnati, Empty Nest, Sabrina the Teenage Witch и Clueless.

Андерсън е известна и с връзката си с Бърт Рейнолдс, с когото имат 12-годишна връзка и шестгодишен брак. Двамата се запознават на снимачната площадка на Stroker Ace (1983 г.), започват да се срещат малко след това и се женят през 1988 г., развеждайки се пет години по-късно.