Илон Мъск отиде на сватба с майката на четири от децата му

Милиардерът Илон Мъск се появи публично с приятелката си Шивон Зилис, пише Spletnik.

Двамата присъстваха на сватбата на Дан Скавино, близък съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, във Флорида. Майката на четири от децата на предприемача бе избрала златна рокля с деколте, украсено с кристали, и бяло сако за събитието. Тя също бе допълнила визията си с обеци и колие с висулка. Шивон Зилис беше с разпусната коса и естествен грим. Илон Мъск бе с бяла риза, черен панталон и червен шал.

Доналд Тръмп и семейството му също присъстваха на тържеството.

Илон Мъск направи първата си публична поява с Шивон Зилис на 22 януари 2025 г. Двойката не е официално женена; първите им деца, близнаците Азър и Страйдър, са родени през 2021 г. След това двойката се сдоби и с дъщеря Аркадия, чийто пол не беше разкрит дълго време.

През март 2025 г. Шивон Зилис обяви раждането на четвъртото им дете с Мъск. Тя писа за децата си в социалните медии X.