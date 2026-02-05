Илон Мъск отиде на сватба с майката на четири от децата му

Милиардерът Илон Мъск се появи публично с приятелката си Шивон Зилис, пише Spletnik.
Двамата присъстваха на сватбата на Дан Скавино, близък съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, във Флорида. Майката на четири от децата на предприемача бе избрала златна рокля с деколте, украсено с кристали, и бяло сако за събитието. Тя също бе допълнила визията си с обеци и колие с висулка. Шивон Зилис беше с разпусната коса и естествен грим. Илон Мъск бе с бяла риза, черен панталон и червен шал.
Доналд Тръмп и семейството му също присъстваха на тържеството.
Илон Мъск направи първата си публична поява с Шивон Зилис на 22 януари 2025 г. Двойката не е официално женена; първите им деца, близнаците Азър и Страйдър, са родени през 2021 г. След това двойката се сдоби и с дъщеря Аркадия, чийто пол не беше разкрит дълго време.
През март 2025 г. Шивон Зилис обяви раждането на четвъртото им дете с Мъск. Тя писа за децата си в социалните медии X.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #16
18:39 05.02.2026
2 Горката
18:40 05.02.2026
3 си дзън
Нещо руснаците риват, че им изключили Старлинка, пък руския не съществува още.
18:41 05.02.2026
8 ,,,,,,
18:44 05.02.2026
9 Сатана Z
18:45 05.02.2026
10 Действителност
Как ще ги стигнем хаАмерикаците...кажи?
18:52 05.02.2026
12 Илия
19:00 05.02.2026
13 Двойката не е официално женена
като на гейтс и безос при разводите им
19:03 05.02.2026
15 равин йакоб
До коментар #7 от "Парад на суетата":ооо чедо още ли си на левия бряг
19:06 05.02.2026
16 може да е Голямо КУКУ
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":бая моми опрашил с много деца
е този, ама е богат, най-богатият...
и ще остане най важния в историята на бъдещите поколения
променяйки начина на живот на човечеството по натам
независимо дали ни харесва
Коментиран от #20
19:06 05.02.2026
17 Бори Мир
Коментиран от #21
19:24 05.02.2026
18 И жените
19:48 05.02.2026
19 БеГемот
Коментиран от #22
20:02 05.02.2026
20 хаха
До коментар #16 от "може да е Голямо КУКУ":Я кажи от историята един топ аристократ или крал, топ богаташ, супер известен, който:
- не е гей
- не е известно да е имал куп метреси, т.е. любовници, или няколко брака
Мъск щеше да е изключение, ако нямаше забежки.
Ти, ако имаше примерно 100 милиона, щеше ли са си верен на жена си, като на врата ти навсякъде са готови да скочат буквално всички жени(Е, да речем 99.9%.)?
21:31 05.02.2026
21 хаха
До коментар #17 от "Бори Мир":Явно си пропуснал малката подробност, че всъщност с тези питания за луди партита Мъск постоянно се измъква- "А, ще има дипломати и политици. Ще е скучно.". Да си чувал, че понякога има политкоректно изказване и директен отказ на покана може да се води обида?
Коментиран от #25
21:34 05.02.2026
22 хаха
До коментар #19 от "БеГемот":Какво й е горкото? Бой ли яде? Гладна ли стои? Гола ли е? Боса ли е?
Тази жена е като всяка жена на топ богаташ. Примирява се, че го гонят куп жени и от там има куп забежки, защото с него има лукса, който милиарди други само мечтаят за него. Ако си жена, честно, би ли отказала на Мъск да ти дава примерно 1 милион на месец издръжка, да имаш къща за 50 или 100 милиона с прислуга, защото ще ти изневерява? Ако си мъж с щерка на 18+, би ли я посъветвал да му откаже или би я натискал да е с него да си подсигури живота?
Мъск е постигнал богатство близо трилион, има огромна слава, успехи. Тази жена освен да е майка на деца на Мъск и да му харчи парите с какво е известна? Какво му дава освен секса и да му гледа децата? Това равно ли е на осигуреното от него? Защото секс и деца всяка здрава жена в плодовита възраст може да даде. Тя е спечелила лотарията при шанс 1:3 милиарда поне.
Коментиран от #24
21:40 05.02.2026
23 пялъ на Боку на микрофонЯ
21:54 05.02.2026
24 тя пущината взе че изчезна
До коментар #22 от "хаха":Чудя се само дали Мъск й дава примерно 1 милион на месец издръжка , при положение че тая не си знае парите? Официално е технологичен изпълнителен директор и рисков капиталист. След като завършва Йейл, тя започва кариерата си в IBM в Ню Йорк. Тя е един от инвеститорите основатели и партньор на Bloomberg, използвайки "машинен интелект". Тя е била директор на проекта на Tesla за проектиране на продукти и чипове.
22:02 05.02.2026
25 О Мама
До коментар #21 от "хаха":Е, както става ясно Мъск се опитва да се самопокани и то на два пъти.На Мъск въобще не му пука за политкоректно изказване и директен отказ на покана, бъди сигурен!
22:04 05.02.2026
