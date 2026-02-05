Новини
Илон Мъск отиде на сватба с майката на четири от децата му

5 Февруари, 2026 18:37 3 826 26

Доналд Тръмп и семейството му също присъстваха на тържеството

Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Милиардерът Илон Мъск се появи публично с приятелката си Шивон Зилис, пише Spletnik.

Двамата присъстваха на сватбата на Дан Скавино, близък съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, във Флорида. Майката на четири от децата на предприемача бе избрала златна рокля с деколте, украсено с кристали, и бяло сако за събитието. Тя също бе допълнила визията си с обеци и колие с висулка. Шивон Зилис беше с разпусната коса и естествен грим. Илон Мъск бе с бяла риза, черен панталон и червен шал.

Доналд Тръмп и семейството му също присъстваха на тържеството.

Илон Мъск направи първата си публична поява с Шивон Зилис на 22 януари 2025 г. Двойката не е официално женена; първите им деца, близнаците Азър и Страйдър, са родени през 2021 г. След това двойката се сдоби и с дъщеря Аркадия, чийто пол не беше разкрит дълго време.

През март 2025 г. Шивон Зилис обяви раждането на четвъртото им дете с Мъск. Тя писа за децата си в социалните медии X.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 1 Отговор
    Голямо КУКУ е този, нищо че е богат, най-богатият...

    Коментиран от #16

    18:39 05.02.2026

  • 2 Горката

    19 1 Отговор
    Донорка, какво ли не правят жените за пари!?

    18:40 05.02.2026

  • 3 си дзън

    7 13 Отговор
    Мъск е пич.
    Нещо руснаците риват, че им изключили Старлинка, пък руския не съществува още.

    18:41 05.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ,,,,,,

    4 3 Отговор
    Ма в Претория ли е отишал ?

    18:44 05.02.2026

  • 9 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Мъск има над 300 деца и продължава да прави по няколко всяка седмица

    18:45 05.02.2026

  • 10 Действителност

    15 1 Отговор
    А нашият Мюмюн от махалата не успя да се ожени за майките на 10-те си деца защото детските ,които те получават ,като ,,самотни" такива ,нямаше да му стигнат за наемане на автобус с ,който да превози ,както тях ,така и ,,оркестъра" де щеше да праска ТРИ дена маанета с кючеци у маалата...
    Как ще ги стигнем хаАмерикаците...кажи?

    18:52 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Илия

    7 0 Отговор
    Браво жив и здрав да е !

    19:00 05.02.2026

  • 13 Двойката не е официално женена

    7 2 Отговор
    не е глупав като другите да се жени и после да му приберат половината пари
    като на гейтс и безос при разводите им

    19:03 05.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 равин йакоб

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Парад на суетата":

    ооо чедо още ли си на левия бряг

    19:06 05.02.2026

  • 16 може да е Голямо КУКУ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    бая моми опрашил с много деца
    е този, ама е богат, най-богатият...
    и ще остане най важния в историята на бъдещите поколения
    променяйки начина на живот на човечеството по натам
    независимо дали ни харесва

    Коментиран от #20

    19:06 05.02.2026

  • 17 Бори Мир

    3 0 Отговор
    Мъск е уникален, да направиш кореспонденция с Еипстейн на 25 декември, на връх коледа семеен празник!И да го попиташ кога ще се състои най лудата фиеста на острова ти...Малко е смешно че иска да избяга от неговите деца и да отиде при други.Всъщност той никога не е стъпвал там.

    Коментиран от #21

    19:24 05.02.2026

  • 18 И жените

    4 0 Отговор
    Като колите - различна за всеки повод, случай и настроение!

    19:48 05.02.2026

  • 19 БеГемот

    0 2 Отговор
    Горката жена!

    Коментиран от #22

    20:02 05.02.2026

  • 20 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "може да е Голямо КУКУ":

    Я кажи от историята един топ аристократ или крал, топ богаташ, супер известен, който:
    - не е гей
    - не е известно да е имал куп метреси, т.е. любовници, или няколко брака
    Мъск щеше да е изключение, ако нямаше забежки.
    Ти, ако имаше примерно 100 милиона, щеше ли са си верен на жена си, като на врата ти навсякъде са готови да скочат буквално всички жени(Е, да речем 99.9%.)?

    21:31 05.02.2026

  • 21 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бори Мир":

    Явно си пропуснал малката подробност, че всъщност с тези питания за луди партита Мъск постоянно се измъква- "А, ще има дипломати и политици. Ще е скучно.". Да си чувал, че понякога има политкоректно изказване и директен отказ на покана може да се води обида?

    Коментиран от #25

    21:34 05.02.2026

  • 22 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "БеГемот":

    Какво й е горкото? Бой ли яде? Гладна ли стои? Гола ли е? Боса ли е?
    Тази жена е като всяка жена на топ богаташ. Примирява се, че го гонят куп жени и от там има куп забежки, защото с него има лукса, който милиарди други само мечтаят за него. Ако си жена, честно, би ли отказала на Мъск да ти дава примерно 1 милион на месец издръжка, да имаш къща за 50 или 100 милиона с прислуга, защото ще ти изневерява? Ако си мъж с щерка на 18+, би ли я посъветвал да му откаже или би я натискал да е с него да си подсигури живота?
    Мъск е постигнал богатство близо трилион, има огромна слава, успехи. Тази жена освен да е майка на деца на Мъск и да му харчи парите с какво е известна? Какво му дава освен секса и да му гледа децата? Това равно ли е на осигуреното от него? Защото секс и деца всяка здрава жена в плодовита възраст може да даде. Тя е спечелила лотарията при шанс 1:3 милиарда поне.

    Коментиран от #24

    21:40 05.02.2026

  • 23 пялъ на Боку на микрофонЯ

    3 0 Отговор
    Другарката Шивон Зилис и тя е от боята! Майка индийка и баща канадец...ти да видиш...

    21:54 05.02.2026

  • 24 тя пущината взе че изчезна

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Чудя се само дали Мъск й дава примерно 1 милион на месец издръжка , при положение че тая не си знае парите? Официално е технологичен изпълнителен директор и рисков капиталист. След като завършва Йейл, тя започва кариерата си в IBM в Ню Йорк. Тя е един от инвеститорите основатели и партньор на Bloomberg, използвайки "машинен интелект". Тя е била директор на проекта на Tesla за проектиране на продукти и чипове.

    22:02 05.02.2026

  • 25 О Мама

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    Е, както става ясно Мъск се опитва да се самопокани и то на два пъти.На Мъск въобще не му пука за политкоректно изказване и директен отказ на покана, бъди сигурен!

    22:04 05.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.