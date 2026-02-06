Новини
Времето днес, прогноза за петък, 6 февруари: Облачно, дъждовно, условия за поледици

Времето днес, прогноза за петък, 6 февруари: Облачно, дъждовно, условия за поледици

6 Февруари, 2026 03:00 990 2

Максимални температури от 3° в Северозападна България до 13° - 14° в крайните югозападни и югоизточни райони от страната

През нощта в източната половина от страната все още ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще отслабват и спират. Над Югозападна България облачността ще се разкъса и намалее, но в сутрешните часове на места в котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще са от минус 2° в Северозападна България до - 7° в югоизточните райони от страната.

През деня в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност. Над Югозападна България ще е до предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава и от запад отново ще завали дъжд.

В северозападните райони остават условията за поледици. Почти тихо време с максимални температури от 3° в Северозападна България където ще остане облачно до 13° - 14° в крайните югозападни и югоизточни райони от страната.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще временни разкъсвания на облачността по южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9° - 11°. Температурата на морската вода е 5° - 7°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над масивите от Западна България, но след обяд отново ще се увеличи и ще завали дъжд, над около 1700 метра - сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина,Странджа и Сакар - до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 1°.

През почивните дни облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има и валежи, в събота слаби и само на отделни места, в неделя – повече като количество в Южна България. Температурите ще останат без особена промяна.

През първите два дни от следващата седмица предстои застудяване. На много места в страната ще продължи да вали, в Северна България и високите котловинни полета - предимно сняг, в Южна - предимно от дъжд. Вероятността за значителни количества в южните райони от страната се повишава. В планините ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания.


  • 1 Име

    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    04:35 06.02.2026

  • 2 хаберих

    0 0 Отговор
    Техник отива на адрес и пита жената:
    - Кой счупи телевизора?
    - Мъжът ми! Аз хвърлих една чиния по него, а той се наведе!

    06:02 06.02.2026

