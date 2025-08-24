Септември - най-добрият месец за спокойна и изгодна почивка в Гърция

Септември е един от най-добрите месеци за почивка в Гърция. Морето все още е топло, времето приятно, а тълпите от туристи постепенно намаляват. Освен спокойствието, цените на нощувките и пакетните оферти падат значително в сравнение с юли и август, което прави септемврийската ваканция по-достъпна, пише Труд, цитиран от Фокус.

Луксозни апартаменти в района на Орфанския залив - Офринио, Кавала, Неа Перамос и други вече предлагат нощувка за 80 евро на вечер, а някои свалиха цените до 70 евро.

Популярни и евтини дестинации, които харесват българите, са Халкидики, Аспровалта, Олимпийската ривиера и о-в Тасос, където нощувка за семейство в малки хотели или къщи за гости може да се намери на изгодни цени до 80 евро. В края на сезона ресторантите често предлагат по-бюджетни менюта, а плажовете са далеч по-спокойни.

След около три часа път от София до Бяло море, през септември можете да се насладите на спокойно море, прясна риба и узо, споделят туроператорите.

През септември гърците очакват столичани и жителите на Пиринско през уикендите, а и сърбите също избират Бяло море за своята почивка. Десетки български хотели в южната ни съседка също значително свалиха цените. Двама души могат да прекарат пет дни на Бяло море за около 700 лева.