Септември - най-добрият месец за спокойна и изгодна почивка в Гърция

Септември е един от най-добрите месеци за почивка в Гърция. Морето все още е топло, времето приятно, а тълпите от туристи постепенно намаляват. Освен спокойствието, цените на нощувките и пакетните оферти падат значително в сравнение с юли и август, което прави септемврийската ваканция по-достъпна, пише Труд, цитиран от Фокус.
Луксозни апартаменти в района на Орфанския залив - Офринио, Кавала, Неа Перамос и други вече предлагат нощувка за 80 евро на вечер, а някои свалиха цените до 70 евро.
Популярни и евтини дестинации, които харесват българите, са Халкидики, Аспровалта, Олимпийската ривиера и о-в Тасос, където нощувка за семейство в малки хотели или къщи за гости може да се намери на изгодни цени до 80 евро. В края на сезона ресторантите често предлагат по-бюджетни менюта, а плажовете са далеч по-спокойни.
След около три часа път от София до Бяло море, през септември можете да се насладите на спокойно море, прясна риба и узо, споделят туроператорите.
През септември гърците очакват столичани и жителите на Пиринско през уикендите, а и сърбите също избират Бяло море за своята почивка. Десетки български хотели в южната ни съседка също значително свалиха цените. Двама души могат да прекарат пет дни на Бяло море за около 700 лева.
1 Златен мъж
11:50 24.08.2025
2 Ходете
12:01 24.08.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #7, #8
12:05 24.08.2025
4 От кое село се връщаш?
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ам чи ти що се връщаш? Стой там, ама там пари се изкарват с работа и говернмента ти е стъпил на врата с касови бонове
12:07 24.08.2025
5 Сърбин
Коментиран от #6
12:09 24.08.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Сърбин":Ахахахха от кой си ги искаш и получаваш, бре сръбчо чер?
На нашата граница е празно. За твоята не ме интересува!
12:20 24.08.2025
7 Соваж бейби
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ами организирайте протести всеки да хваща по една лопата и в парламента в България всичко не е в ред.Българското черономорие е изгубена кауза докато не се смени тотално правителството и не се конфискуват хотели и ресторанти на депутати,някой дори са купени което е още по голяма мафия.И докато хрантутите украинци по хотелите ви туристи не чакайте ,няма места за туристи .А българина да ходи в Гърция и България без туристи не го намирам за нормално да пълните джоба на гърчулята .Тези пари които ги даваш за Гърция ти излиза същото в Европа и по хубаво от Гърция.
Коментиран от #12
12:24 24.08.2025
8 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Да предупредя! След отпадането на "Шенген" за нас, гърците са се овълчили страшно! Забравете за безплатната сянка само срещу консумация...Най-евтината "дрънкулка" от улицата е минимум 2 Евро! В ресторантите те цакат със сметката показвана само на келнерския таблет, а за хартиена разпечатка се правят на глухи!
Коментиран от #10, #11
12:26 24.08.2025
9 Само гледай да не е около 06.09
12:29 24.08.2025
10 почиващ
До коментар #8 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Много си загрижен за фиска. Да не би да се храниш от гръцките данъци?
12:32 24.08.2025
11 Соваж бейби
До коментар #8 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Гърците са нагли и по големи мушенници и от българина !За цената на нощувките която гледам в края на сезона е скъпо .В нашия град където ни е апартамента на океана ще почиваш двойно по евтино ,хубава храна и безплатни концерти всеки ден на две сцени ,разни игри за деца също и безплатни .Има и голям кънпинг с стаи не каравани вътре с аква парк ,барове...всичко за туристите
Само билета не знам колко е Франция/България с кола излиза скъпо и навърташ километри не е на кирия
12:34 24.08.2025
12 туроператор
До коментар #7 от "Соваж бейби":За юли сме +6% спрямо миналата година. Проблемът е в работната ръка, не в броя туристи.
Коментиран от #13
12:34 24.08.2025
13 Соваж бейби
До коментар #12 от "туроператор":За България ако говориш как да има работна ръка на морето ?Аз по смъртно не бих работила сервитьорка или барманка на украински мигранти това не е туристи. Вие доброволно давате и напускате България аз така го подразбирам,иначе сте големи патриоти за другите мигранти а тези ви се качиха на главата и ви изгониха от морето
12:38 24.08.2025
14 пак реклама на чужди държави
12:41 24.08.2025