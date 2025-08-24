Новини
Септември - най-добрият месец за спокойна и изгодна почивка в Гърция

Септември - най-добрият месец за спокойна и изгодна почивка в Гърция

24 Август, 2025 11:49 750 14

Идеалният месец за ваканция с по-достъпни нощувки и по-малко тълпи туристи

Септември - най-добрият месец за спокойна и изгодна почивка в Гърция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Септември е един от най-добрите месеци за почивка в Гърция. Морето все още е топло, времето приятно, а тълпите от туристи постепенно намаляват. Освен спокойствието, цените на нощувките и пакетните оферти падат значително в сравнение с юли и август, което прави септемврийската ваканция по-достъпна, пише Труд, цитиран от Фокус.

Луксозни апартаменти в района на Орфанския залив - Офринио, Кавала, Неа Перамос и други вече предлагат нощувка за 80 евро на вечер, а някои свалиха цените до 70 евро.

Популярни и евтини дестинации, които харесват българите, са Халкидики, Аспровалта, Олимпийската ривиера и о-в Тасос, където нощувка за семейство в малки хотели или къщи за гости може да се намери на изгодни цени до 80 евро. В края на сезона ресторантите често предлагат по-бюджетни менюта, а плажовете са далеч по-спокойни.

След около три часа път от София до Бяло море, през септември можете да се насладите на спокойно море, прясна риба и узо, споделят туроператорите.

През септември гърците очакват столичани и жителите на Пиринско през уикендите, а и сърбите също избират Бяло море за своята почивка. Десетки български хотели в южната ни съседка също значително свалиха цените. Двама души могат да прекарат пет дни на Бяло море за около 700 лева.


  • 1 Златен мъж

    5 4 Отговор
    Никога на почивка с глупава българка 💯🥳🤭🤣

    11:50 24.08.2025

  • 2 Ходете

    9 6 Отговор
    Всичко е опоскано, цените са максимални като за последно, морето пълно с фекалии и космарлаци

    12:01 24.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Връщам се от Гърция.Истинска храна на половин цена на нашите.Трябва да разкараме тази Мафия и да заживеем човешки.

    Коментиран от #4, #7, #8

    12:05 24.08.2025

  • 4 От кое село се връщаш?

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ам чи ти що се връщаш? Стой там, ама там пари се изкарват с работа и говернмента ти е стъпил на врата с касови бонове

    12:07 24.08.2025

  • 5 Сърбин

    2 5 Отговор
    Да ви сметна нещо бугариет, пазете си касовите билежки и си искайте обратно 24% ДДС при напускане!

    Коментиран от #6

    12:09 24.08.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сърбин":

    Ахахахха от кой си ги искаш и получаваш, бре сръбчо чер?
    На нашата граница е празно. За твоята не ме интересува!

    12:20 24.08.2025

  • 7 Соваж бейби

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ами организирайте протести всеки да хваща по една лопата и в парламента в България всичко не е в ред.Българското черономорие е изгубена кауза докато не се смени тотално правителството и не се конфискуват хотели и ресторанти на депутати,някой дори са купени което е още по голяма мафия.И докато хрантутите украинци по хотелите ви туристи не чакайте ,няма места за туристи .А българина да ходи в Гърция и България без туристи не го намирам за нормално да пълните джоба на гърчулята .Тези пари които ги даваш за Гърция ти излиза същото в Европа и по хубаво от Гърция.

    Коментиран от #12

    12:24 24.08.2025

  • 8 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да предупредя! След отпадането на "Шенген" за нас, гърците са се овълчили страшно! Забравете за безплатната сянка само срещу консумация...Най-евтината "дрънкулка" от улицата е минимум 2 Евро! В ресторантите те цакат със сметката показвана само на келнерския таблет, а за хартиена разпечатка се правят на глухи!

    Коментиран от #10, #11

    12:26 24.08.2025

  • 9 Само гледай да не е около 06.09

    4 0 Отговор
    Само гледай да не е около 06.09. Курортите ударно се напълват с българи и настава ад. Нищо общо с приятна почивка. Задръстванията на Кресна отделно.

    12:29 24.08.2025

  • 10 почиващ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Много си загрижен за фиска. Да не би да се храниш от гръцките данъци?

    12:32 24.08.2025

  • 11 Соваж бейби

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Гърците са нагли и по големи мушенници и от българина !За цената на нощувките която гледам в края на сезона е скъпо .В нашия град където ни е апартамента на океана ще почиваш двойно по евтино ,хубава храна и безплатни концерти всеки ден на две сцени ,разни игри за деца също и безплатни .Има и голям кънпинг с стаи не каравани вътре с аква парк ,барове...всичко за туристите
    Само билета не знам колко е Франция/България с кола излиза скъпо и навърташ километри не е на кирия

    12:34 24.08.2025

  • 12 туроператор

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    За юли сме +6% спрямо миналата година. Проблемът е в работната ръка, не в броя туристи.

    Коментиран от #13

    12:34 24.08.2025

  • 13 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "туроператор":

    За България ако говориш как да има работна ръка на морето ?Аз по смъртно не бих работила сервитьорка или барманка на украински мигранти това не е туристи. Вие доброволно давате и напускате България аз така го подразбирам,иначе сте големи патриоти за другите мигранти а тези ви се качиха на главата и ви изгониха от морето

    12:38 24.08.2025

  • 14 пак реклама на чужди държави

    3 1 Отговор
    и защо трябва да е във византия??? защо да не е в българия? или за вас освен слънчев бряг няма други курорти в българия?

    12:41 24.08.2025