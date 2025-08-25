Очаква се голям богаташ да влезе в "Ергенът: Любов в Рая"

"Ергенът: Любов в Рая", обещава да се превърне в голямо телевизионно зрелище. Не един, не двама, не трима, а цяла армия от самоуверени ергени влиза в предаването.
Там по традиция ще има много млади дами.
Сред мъжете пък се забелязва предполагаем милионер, издаден от часовник на Rolex, който според експерти в областта на луксозните аксесоари струва между 20 000 и 80 000 лева. Украшението е забелязано на промо кадри на риалитито.
Досега никой от мъжете в "Ергенът" в България не стигна до сватба след предаването със своята избраничка от него. Ергените бяха общо 6.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жалки турски телевизии
09:40 25.08.2025
2 1488
09:42 25.08.2025
3 честен ционист
09:42 25.08.2025
4 поКУРко
09:42 25.08.2025
5 Пич
09:42 25.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ьТВ
Коментиран от #10
09:44 25.08.2025
8 Данчо
09:46 25.08.2025
9 тралала
09:49 25.08.2025
10 Освалдо Риос
До коментар #7 от "ьТВ":Може да си търси дръжка.
09:56 25.08.2025
11 Извод
09:58 25.08.2025
12 Трол
10:03 25.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 НЕПОЗНАТ
10:21 25.08.2025
15 баста,
10:26 25.08.2025