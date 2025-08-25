Новини
Любопитно »
Очаква се голям богаташ да влезе в "Ергенът: Любов в Рая"

25 Август, 2025 09:39 640 15

  • ергенът: любов в рая-
  • богаташ-
  • милионер-
  • часовник-
  • rolex

Издаде го часовник на Rolex, забелязан на промо кадри на риалитито

Очаква се голям богаташ да влезе в "Ергенът: Любов в Рая" - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Ергенът: Любов в Рая", обещава да се превърне в голямо телевизионно зрелище. Не един, не двама, не трима, а цяла армия от самоуверени ергени влиза в предаването.

Там по традиция ще има много млади дами.

Сред мъжете пък се забелязва предполагаем милионер, издаден от часовник на Rolex, който според експерти в областта на луксозните аксесоари струва между 20 000 и 80 000 лева. Украшението е забелязано на промо кадри на риалитито.

Досега никой от мъжете в "Ергенът" в България не стигна до сватба след предаването със своята избраничка от него. Ергените бяха общо 6.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 жалки турски телевизии

    9 0 Отговор
    пълно падение

    09:40 25.08.2025

  • 2 1488

    5 0 Отговор
    ми че то у бегек0чината има само двама такива

    09:42 25.08.2025

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор
    Баце веднъж подари на една засукана асистентка от Свищака жълт диамант за USD 11,2млн

    09:42 25.08.2025

  • 4 поКУРко

    11 0 Отговор
    Ролекс от Тему! Колкото Елвисчето беше милионер толкова и следващите ще са! Пишман богаташ може да е но както показват кадрите вътре ще бъдат шаблонни примати и търсещи телевизионна и интернет известност никаквици!

    09:42 25.08.2025

  • 5 Пич

    9 0 Отговор
    Едва ли , а ако наистина човек с пари се надене в това падение , значи че е идиот като пациентите на Отварачката !!!

    09:42 25.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ьТВ

    10 0 Отговор
    На кого го пробутват тея, богаташ да не може да си намери държанка?!

    Коментиран от #10

    09:44 25.08.2025

  • 8 Данчо

    9 0 Отговор
    От предишните сезони имам дежавю, че пак ще е боза!

    09:46 25.08.2025

  • 9 тралала

    10 0 Отговор
    В "Ергенът" се допущат само богаташи,иначе ако са на обикновенна заплата, жените там няма да ги "харесват". Предаване за реклама на богаташеството у нас. Бедните хора просто не са хора,не са желани.

    09:49 25.08.2025

  • 10 Освалдо Риос

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ьТВ":

    Може да си търси дръжка.

    09:56 25.08.2025

  • 11 Извод

    6 0 Отговор
    Вчера по телевизията видях някакви татуирани създания с фигури и физиономии на Кинг Конг, които претендираха да бъдат в ролята на Ергена. Единственият, който имаше стройна, но атлетична фигура и по него не се виждаха татуировки, за съжаление така заваляше думите, че не разбрах и половината от онова, което се опита да каже. Изглежда, че създателите на това предаване са решили този път "ергените" да са на нивото на кифлите, които се състезават за сърцата и портфейлите им.

    09:58 25.08.2025

  • 12 Трол

    5 0 Отговор
    Май има недостиг на кандидатки, та пускат захранка.

    10:03 25.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НЕПОЗНАТ

    1 0 Отговор
    НЕ НИ БАЛАМОСВАЙТЕ. НЕ СМЕ ИДИОТИ.

    10:21 25.08.2025

  • 15 баста,

    2 0 Отговор
    Поредните нашарени тулупи влезли да си мерят...татусите и труженички превъртели километража-любимите персонажи на продуцента Радка Тушева.

    10:26 25.08.2025