Очаква се голям богаташ да влезе в "Ергенът: Любов в Рая"

"Ергенът: Любов в Рая", обещава да се превърне в голямо телевизионно зрелище. Не един, не двама, не трима, а цяла армия от самоуверени ергени влиза в предаването.

Там по традиция ще има много млади дами.

Сред мъжете пък се забелязва предполагаем милионер, издаден от часовник на Rolex, който според експерти в областта на луксозните аксесоари струва между 20 000 и 80 000 лева. Украшението е забелязано на промо кадри на риалитито.

Досега никой от мъжете в "Ергенът" в България не стигна до сватба след предаването със своята избраничка от него. Ергените бяха общо 6.