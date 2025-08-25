Новини
25 Август, 2025 10:05 470 5

Вкус, който улавя душата на Средиземноморието

Рецепта на деня: Дакос - критска хлебна салата - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • сухари - 2 - 3 бр.;
  • домати - 2 - 3 бр. добре узрели;
  • сирене фета - 100 г;
  • зехтин - 3 - 4 с.л.;
  • риган сушен - 1 ч.л.;
  • маслини каламата - 7 - 8 бр. без костилки;
  • сол на вкус.

Начин на приготвяне:

Сухарите се навлажняват леко с вода, за да омекнат, но без да се разпадат.

Нарязват се и се подреждат в дълбока чиния. Отгоре се нарязват доматите и се поръсват със сол. Добавя се натрошеното сирене и се украсява с маслини.

Критската салата "Дакос" се полива щедро със зехтин и се завършва с риган, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Изпуснали сте

    1 0 Отговор
    основната съставка:
    - Узо!!!
    Наздраве!!!

    Коментиран от #3

    10:14 25.08.2025

  • 3 И от мен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Изпуснали сте":

    Ямас!!!

    10:16 25.08.2025

  • 5 QR Виза

    1 0 Отговор
    Сухарите не са кви да е, а т. н. паксимадя от пълнозърнесто пшеничено брашно или от ечемичено😉
    На тази рецепта и липсват каперси😉
    По критско освен фета ползват и мизитра.
    Вкусна салата, едно време са я считали за "бедняшка" сега с тия цени си е лукс направо😅
    На много малко места я правят добре и както трябва, най-добре да си набавите качествени домати узрели и сочни, сухари, сирене, зехтин и пр. и сами да си я направите и не забравяйте каперси😃

    10:21 25.08.2025