Рецепта на деня: Дакос - критска хлебна салата

Необходими продукти:

сухари - 2 - 3 бр.;

домати - 2 - 3 бр. добре узрели;

сирене фета - 100 г;

зехтин - 3 - 4 с.л.;

риган сушен - 1 ч.л.;

маслини каламата - 7 - 8 бр. без костилки;

сол на вкус.

Начин на приготвяне:

Сухарите се навлажняват леко с вода, за да омекнат, но без да се разпадат.

Нарязват се и се подреждат в дълбока чиния. Отгоре се нарязват доматите и се поръсват със сол. Добавя се натрошеното сирене и се украсява с маслини.

Критската салата "Дакос" се полива щедро със зехтин и се завършва с риган, пише gotvach.bg.