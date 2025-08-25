Рецепта на деня: Дакос - критска хлебна салата

Необходими продукти:
- сухари - 2 - 3 бр.;
- домати - 2 - 3 бр. добре узрели;
- сирене фета - 100 г;
- зехтин - 3 - 4 с.л.;
- риган сушен - 1 ч.л.;
- маслини каламата - 7 - 8 бр. без костилки;
- сол на вкус.
Начин на приготвяне:
Сухарите се навлажняват леко с вода, за да омекнат, но без да се разпадат.
Нарязват се и се подреждат в дълбока чиния. Отгоре се нарязват доматите и се поръсват със сол. Добавя се натрошеното сирене и се украсява с маслини.
Критската салата "Дакос" се полива щедро със зехтин и се завършва с риган, пише gotvach.bg.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изпуснали сте
- Узо!!!
Наздраве!!!
Коментиран от #3
10:14 25.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И от мен
До коментар #1 от "Изпуснали сте":Ямас!!!
10:16 25.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 QR Виза
На тази рецепта и липсват каперси😉
По критско освен фета ползват и мизитра.
Вкусна салата, едно време са я считали за "бедняшка" сега с тия цени си е лукс направо😅
На много малко места я правят добре и както трябва, най-добре да си набавите качествени домати узрели и сочни, сухари, сирене, зехтин и пр. и сами да си я направите и не забравяйте каперси😃
10:21 25.08.2025