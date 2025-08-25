Откриха древна римска сграда под градски площад по време на строеж на метрото в Рим (СНИМКИ)

Италиански археолози получиха ценен поглед към живота в Древен Рим след откриването на многоетажна жилищна сграда, датираща от десетилетия преди раждането на Исус Христос. Новината беше оповестена от Специалната суперинтенданция на Рим на 4 август, след като строителни екипи работиха в района на площад „Венеция“ по изграждането на метрото в италианската столица.

Официалните лица посочват, че разкритите структури обхващат няколко периода от италианската история, като най-ранните датират от края на Републиканската епоха през I век пр.н.е. На обекта са открити и жилища от Имперския период на Рим – между I и IV век сл. Хр., както и останки от съвременни дворци, унищожени през XIX и XX век.

Фотографии показват древните останки, разположени в близост до внушителния монумент на Виктор Емануил II в центъра на Рим. Сред най-значимите находки е многоетажният комплекс, за който специалистите смятат, че е служил като „инсула“ – типична за античността жилищна сграда, използвана от обикновени римляни, отбелязва The Guardian.

Археолози, ангажирани с разкопките, определят обекта като палимпсест – термин, който описва ръкопис, върху който са изписвани нови текстове, но следите от старите са все още видими. Площад „Венеция“ разкрива сложен палимпсест, който позволява да се изследва топографията на централния Рим, подчертават официалните представители. Разкопките показват как мащабните инфраструктурни проекти често разкриват дълго скрити пластове от миналото на града.

Проектът се реализира под научното ръководство на Специалната суперинтенданция на Рим, в пълна координация с Metro C и Roma Metropolitane и се движи по график, без забавяния. Даниела Поро, специален суперинтендант на Рим, подчертава в свое изявление, че най-голямата стойност на това археологическо откритие се крие в „богатия палимпсест на различни епохи, който се разкрива пред очите ни и който трябва да бъде съхранен и изведен на преден план в бъдещата метростанция“. Тя допълва, че „отново изграждането на метростанция ни дава възможност да преоткрием миналото на нашия град“.

Откритието е поредното от поредица значими находки в Рим. В Регионалния парк на Виа Апия археолозите наскоро намериха древна баня, превърната по-късно в баптистерий, с доказателства за съществуването на раннохристиянска църква на същото място.