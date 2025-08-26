Почина съпругът на Райна Кабаиванска

Огромна загуба сполетя прочута наша звезда, домът на родната прима потъна в траур, а от целия свят заваляха съболезнователни писма, пише blitz.bg.

Отишъл си е от този свят съпругът на обожаваната и от българи, и от чужденци световноизвестна оперна прима Райна Кабаиванска.

Тя не е публикувала нито ред, нито е ясно кога точно е починал любимият ѝ Франческо Гуандалини, от статусите в профила ѝ в социалната мрежа, най-вероятно той си е отишъл на 23 август.

Последната ѝ публикация е от 14 август. След това всичко е само тъга и съболезнования, уточнява "Телеграф".

Тъжната вест за смъртта на Гуандалини се разпространява на 23-ти август, което предизвикава незабавни съболезнования от кмета на Модена Масимо Мецети към великата Райна, дъщеря им Франческа и „всички, които го обичаха“.

Миналата година той и съпругата му дариха колекция от барокови теракоти на галерия „Естенси“, която остана изложена повече от година. „Човек, воден от любов към изкуството“ бяха думите, с които град Модена избра да почете Франко Гуандалини, припомня TRCModena.

Кабаиванска среща голямата си любов, когато е на 35 години. Съдбоносна за срещата с бъдещия ѝ съпруг Франко Гуандалини се оказва операта „Франческа да Римини“, в която тя пее под негова режисура. Една „греховна“ целувка на сцената завършва с брак в Модена. Дъщеря им Франческа носи името на операта, която ги събира.