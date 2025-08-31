Новини
Ледената вода като извор на здраве: Как методът на "Вим Хоф" променя животи в България

31 Август, 2025

Методът съчетва контролирано дишане, излагане на студ и медитация

Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В сърцето на Витоша, където планинският въздух реже като бръснач, а тишината е почти осезаема, група ентусиасти се събират всяка седмица, за да се потопят в ледените води, разказват от nova.bg. За тях студът не е враг, а съюзник – ключ към по-добро здраве и душевно равновесие. Този необичаен ритуал е част от световноизвестния метод „Вим Хоф“, който набира все по-голяма популярност и у нас.

Начело на тази смела общност стои Анна Грозданова – първият лицензиран инструктор по метода „Вим Хоф“ в България. Нейната история е вдъхновяваща – след тежък житейски обрат и фалит на собствен бизнес, Анна открива в ледената вода не просто спасение, а ново начало.

„Понякога животът ни поднася неочаквани уроци. Останах сама, но именно тогава се научих да бъда в хармония със себе си“, споделя тя с усмивка.

Методът „Вим Хоф“ съчетава контролирано дишане, излагане на студ и медитация. Практикуващите твърдят, че редовното потапяне в ледена вода засилва имунитета, подобрява психическата устойчивост и носи усещане за вътрешна сила.

„Изумително е как тялото може да се адаптира и да генерира топлина дори в най-екстремните условия. Това е истинско доказателство за скритите ни възможности“, разказва Анна.

Въпреки безспорните ползи, експертите предупреждават: методът не е подходящ за всеки. Хора със сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, епилепсия или бременни жени трябва да избягват подобни практики. Безопасността винаги е на първо място.

Всяка неделя, край кристалните потоци на Витоша, Анна и нейните последователи доказват, че студът може да бъде приятел, а не враг. За тях ледената вода е не просто изпитание, а път към по-здраво тяло и по-спокоен ум. Ако търсите нов начин да се свържете със себе си и да преоткриете силата си, може би е време да дадете шанс на метода „Вим Хоф“.


  • 1 Айде

    7 3 Отговор
    Не се хващайте на глупости!

    12:29 31.08.2025

  • 2 Бръм

    6 2 Отговор
    Само си представям половината от хората катерещи Витоша с хавлийки на рамо.
    Хаха
    И аз така с ледената вода под душа откривам малките радости в живота, кога дойде топлата.

    12:45 31.08.2025

  • 3 Сила

    6 1 Отговор
    "След тежък житейски обрат и фалит на собствен бизнес ...."...???!!!??? И реши да стане гуру , след тотален житейски срив учи наивници ....???!!!???

    13:02 31.08.2025

  • 4 ЖЛОБИ ДО ДУПКА

    1 0 Отговор
    На пидалити дето цапат витошките реки.

    13:22 31.08.2025

  • 5 Кен Гуру

    1 0 Отговор
    На последователите и, няма ли да им замръзнат кайсиите от студената вода?

    Коментиран от #8

    13:24 31.08.2025

  • 6 Българка

    1 0 Отговор
    Веднага да се забрани тази мръсотия, да бъдат глобявани! Омърсиха Рилски те езера, а сега и реките на Витоша. Госпожата да си направи ледени басейни и да не използва ресурси в национален парк

    13:28 31.08.2025

  • 7 ТОТАЛ ЩЕТА

    1 0 Отговор
    И тази простотия, подтикваща към унищожение на малка планинска река, я показват по сутрешния блок на пропадналата Нова ТВ. Какъв упадък.

    13:28 31.08.2025

  • 8 Важното е

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кен Гуру":

    че на последователките ще им станат тесни като на азиатки

    13:28 31.08.2025