Ан Хатауей падна по стълбите по време на снимките на "Дяволът носи Прада 2" (ВИДЕО)

Ан Хатауей стана главно действащо лице в неочаквана сцена по време на снимки в Ню Йорк, като дори притесни феновете и снимачния екип. Докато заснемаше кадър пред входа на жилищна сграда, актрисата, иначе известна с безупречния си стил и елегантност, бе предадена от високите си токчета в резултат, на което се подхлъзна и падна по стълбите.

Кадри от инцидента, разпространени от очевидци, показват как Хатауей губи равновесие и пада, но веднага се изправя, вдига ръце с широка усмивка и уверено заявява: „Добре съм!“. В ръката ѝ остава само счупеният реквизит, който се разбива на стълбите, но самата тя остава невредима и за капак с широка усмивка.

Annie fell today and broke one of her heels while filming ‘The Devil Wears Prada 2’ but she’s fine ❤️ pic.twitter.com/DzQrB0wRaO — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) August 27, 2025

Случката предизвика вълна от симпатии в социалните мрежи, като почитатели и колеги отбелязаха завидното чувство за хумор и самоирония, с което актрисата реагира. Много коментиращи я похвалиха за самообладанието и позитивизма, подчертавайки, че подобни моменти напомнят за човешката страна на звездите, които често виждаме само в блясъка на червения килим.