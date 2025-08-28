Новини
Ан Хатауей падна по стълбите по време на снимките на "Дяволът носи Прада 2" (ВИДЕО)

28 Август, 2025 14:31 1 048 7

  • ан хатауей-
  • актриса-
  • падане-
  • стълби-
  • снимки-
  • филм-
  • дяволът носи прада

Актрисата се сгромоляса по токчета

Ан Хатауей падна по стълбите по време на снимките на "Дяволът носи Прада 2" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ан Хатауей стана главно действащо лице в неочаквана сцена по време на снимки в Ню Йорк, като дори притесни феновете и снимачния екип. Докато заснемаше кадър пред входа на жилищна сграда, актрисата, иначе известна с безупречния си стил и елегантност, бе предадена от високите си токчета в резултат, на което се подхлъзна и падна по стълбите.

Кадри от инцидента, разпространени от очевидци, показват как Хатауей губи равновесие и пада, но веднага се изправя, вдига ръце с широка усмивка и уверено заявява: „Добре съм!“. В ръката ѝ остава само счупеният реквизит, който се разбива на стълбите, но самата тя остава невредима и за капак с широка усмивка.

Случката предизвика вълна от симпатии в социалните мрежи, като почитатели и колеги отбелязаха завидното чувство за хумор и самоирония, с което актрисата реагира. Много коментиращи я похвалиха за самообладанието и позитивизма, подчертавайки, че подобни моменти напомнят за човешката страна на звездите, които често виждаме само в блясъка на червения килим.


  • 1 Освалдо Риос

    6 0 Отговор
    Душицата мила, дано не е изкълчила някой крак.

    14:33 28.08.2025

  • 2 Хахаха

    5 1 Отговор
    Стълбите са най доброто място за правене на секс. Ако ти е висока се качваш над нея ! Ако ти е ниска заставаш под нея !

    14:35 28.08.2025

  • 3 От много халосии

    1 0 Отговор
    тъй става.

    14:58 28.08.2025

  • 4 Колко жалко

    3 3 Отговор
    Че не съм бил под стълбите и моят ,,Янко" да я посрещне с...радост...до дисагите...
    Но по-жалко е че сайта изключително...пожълтя...

    15:02 28.08.2025

  • 5 Коментатор

    2 0 Отговор
    Спрете да рекламирате продажбата на плът, какво носело злото и всякакви други подобни глупости!!!

    Парите са важни за ежедневните човешки дела, НО далеч НЕ са най-важното нещо в живота!!!
    Хелливудските участници спокойно могат да се отдръпнат от гнусотиите, които се случват в бранша, както направиха хора като Мел Гибсън!

    15:35 28.08.2025

  • 6 газов инжекцион

    2 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената,други обувки ще й дадат.

    15:45 28.08.2025

  • 7 Бързала е

    1 0 Отговор
    да занесе латето на дъртата вещица.

    15:50 28.08.2025