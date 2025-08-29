Глория осъди жълт сайт за грозна обида към устните ѝ (СНИМКА)

Поп фолк ветеранката Глория съобщи, че справедливостта е възтържествува преди ден, когато съдът е застанал на нейна страна след серия от искове срещу жълт сайт. Певицата се похвали в профилите си в социалните мрежи, че съдът се е съгласил с нея, че публикация по неин адрес е обидна.

Изпълнителката на редица фолк хитове публикува решението на съда, с което се осъжда популярен сайт за две публикации, в които се казва, че устните ѝ приличали на "вагина" - квалификация, която изданието не се е посвенило да включи в заглавието на статията си.

„Съдът застана на страната на доброто и справедливото, като уважи исковете ми против дружество – издател, което си позволи да пише обиди по мой адрес! С влязло в сила съдебно решение съдът осъди поредния „жълт“ сайт за обидната публикация. Благодаря за подкрепата на всички мои почитатели и за това, че сте до мен през всичките тези години, през които въпреки трудностите и перипетиите не спирах да правя това, което мога най-добре – да пея, да творя и да ви радвам с песните си“, пише Глория към поста си.

От съдебното решение става ясно, че тя е искала 10 хиляди лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди заради заглавията „Уау! Глория цъфна с нова уста ала вагина. Фолкзвездата напомпа джуките с много хиалурон“ и „Георги Христов се снима с устата-вагина на Глория. Двамата изпълнители имаха обща изява на частно парти и пред отбрана публика“.

Съдията обаче е отхвърлил сумата и е преценил, че 3000 лв. са достатъчна компенсация. Издателят на сайта ще трябва да плати и лихвите от 2023 г., както и 750 лв. разноски по делото.