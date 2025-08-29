Новини
Глория осъди жълт сайт за грозна обида към устните ѝ (СНИМКА)

29 Август, 2025 14:59

Заглавията на публикацията по адрес на поп фолк звездата сравняват устните ѝ с полов орган

Глория осъди жълт сайт за грозна обида към устните ѝ (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк ветеранката Глория съобщи, че справедливостта е възтържествува преди ден, когато съдът е застанал на нейна страна след серия от искове срещу жълт сайт. Певицата се похвали в профилите си в социалните мрежи, че съдът се е съгласил с нея, че публикация по неин адрес е обидна.

Изпълнителката на редица фолк хитове публикува решението на съда, с което се осъжда популярен сайт за две публикации, в които се казва, че устните ѝ приличали на "вагина" - квалификация, която изданието не се е посвенило да включи в заглавието на статията си.

Съдът застана на страната на доброто и справедливото, като уважи исковете ми против дружество – издател, което си позволи да пише обиди по мой адрес! С влязло в сила съдебно решение съдът осъди поредния „жълт“ сайт за обидната публикация. Благодаря за подкрепата на всички мои почитатели и за това, че сте до мен през всичките тези години, през които въпреки трудностите и перипетиите не спирах да правя това, което мога най-добре – да пея, да творя и да ви радвам с песните си“, пише Глория към поста си.

От съдебното решение става ясно, че тя е искала 10 хиляди лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди заради заглавията „Уау! Глория цъфна с нова уста ала вагина. Фолкзвездата напомпа джуките с много хиалурон“ и „Георги Христов се снима с устата-вагина на Глория. Двамата изпълнители имаха обща изява на частно парти и пред отбрана публика“.

Съдията обаче е отхвърлил сумата и е преценил, че 3000 лв. са достатъчна компенсация. Издателят на сайта ще трябва да плати и лихвите от 2023 г., както и 750 лв. разноски по делото.


  • 1 в кратце

    3 3 Отговор
    Какво й е на устните на Глорета? Устни,като устни.Половият орган е обърнат надолу.В посока север-юг.

    Коментиран от #4

    15:02 29.08.2025

  • 2 Ъхъъъ

    11 0 Отговор
    То тва няма кво да се коментира...мъжете изобщо не харесват такива противоестествени отклонения от нормалната физиология.

    15:04 29.08.2025

  • 3 цоцомби

    7 0 Отговор
    „Оле! Глория цъфна с нова уста ала вулва. ВАГИНАТА Е ВЪТРЕ В ЖЕНАТА И НЕ СЕ ВИЖДА.

    15:05 29.08.2025

  • 4 тутууу

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    аааа, като гледам, струва ми се май правилно е рекъл сайта

    15:07 29.08.2025

  • 5 Трол

    10 0 Отговор
    Истината винаги струва скъпо.

    15:11 29.08.2025

  • 6 питам

    10 1 Отговор
    И къде е излъгал вестникът .

    15:11 29.08.2025

  • 7 Програмист

    3 1 Отговор
    Ми не е лъжа

    15:18 29.08.2025

  • 8 Факт

    0 1 Отговор
    Сега се утешават с Кара Мурза!

    15:18 29.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    Ами и едните и другите устни са си устни❗
    Едните са вертикално, а другите хоризонтално❗
    Когато се ползва от един и същ "инструмент" какво е различното🤔
    Явно полът на съдията в бил решаващ😉

    Коментиран от #12

    15:21 29.08.2025

  • 10 те ми да да ама не

    3 0 Отговор
    А защо "вагина" се счита за обида!? Това го има всяка жена? Излиза че жените трябва да се срамуват, че имат обидни органи наречени "вагина"!? По същата логика, ако някой каже, че усните й са, като два слепени пръста трябва да се счита за обида?
    Нещо и тази присъда не е как трябва?

    15:21 29.08.2025

  • 11 От село

    2 0 Отговор
    Чалгарко, къш ма

    15:23 29.08.2025

  • 12 Бачо е баччо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Да ама в хоризонталните можеш да разтовариш дисагите без риск да плащаш издръжка 18-24 години след това...

    15:26 29.08.2025

  • 13 Жайме

    0 0 Отговор
    Вече женският полов орган ще се казва Устните на Глория.Нали?! Не знам дупето й на коя кака ще бъде наречено.

    15:31 29.08.2025