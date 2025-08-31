Новини
Ексдепутатка се пусна в OnlyFans

31 Август, 2025 12:42 1 705 10

  • ромина ухриг-
  • депутатка-
  • аржентина-
  • onlyfans

Ексдепутатка се пусна в OnlyFans - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бивша народна представителка от парламента на Аржентина стана най-одумваната жена в южноамериканската страна. Причината е решението на 37-годишната Ромина Ухриг да си направи профил в популярната платформа за еротично съдържание срещу заплащане OnlyFans, пише telegraph.bg.


Преди да стъпи в полето на политиката, Ромина първоначално е учителка по физика в няколко гимназии в родината си, преди да направи най-голямата крачка в живота си и да влезе в законодателния орган на Аржентина.

В периода между 2015 и 2023 г. тя е женена за аржентинския политик Валтер Феста. От брака си с него има три деца. След майчинството тя не иска да се завръща повече в класната стая и решава да навлезе в политиката. Така тя става член в партията на съпруга си. После следват парламентарни избори и Ухриг е сред избраниците в 257-местната камара на депутатите (долната камара) на Конгреса на Аржентина.

Присъствието ѝ в политическия живот на страната обаче се оказва кратък. Заради привлекателната ѝ външност много телевизионни формати започват да проявяват интерес към нея и в един момент решава да се оттегли от политиката, за да участва в популярното шоу „Биг Брадър“. Участието ѝ в крайна сметка я изстрелва към върховете на славата. Впоследствие става участничка и в аржентинския вариант на кулинарното риалити „МастърШеф“.

Преди няколко дни, на 26 август, Ромина неочаквано изненада мъжката аудитория в социалните мрежи, че вече е част от OnlyFans, съобщи novini.bg.

"Време е да видите и другата ми страна.", написа лаконично в профила си в Инстаграм бившата народна представителка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

