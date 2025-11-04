Новини
Любопитно »
От дом за изоставени деца до OnlyFans - 19-годишна българка превърна унижението в богатство

От дом за изоставени деца до OnlyFans - 19-годишна българка превърна унижението в богатство

4 Ноември, 2025 11:45 2 287 33

  • ани василева-
  • onlyfans

Днес момичето, което някога е чистило тоалетни, има хиляди фенове, които плащат, за да я видят

От дом за изоставени деца до OnlyFans - 19-годишна българка превърна унижението в богатство - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Историята на 19-годишната българка Ани Василева звучи като сценарий от черен сериал — с насилие, бедност и непокорство срещу система, която я забравя. Родителите ѝ се разделят, баба ѝ не успява да я задържи, а социалните я пращат в защитен дом. Там започва “възпитанието” – с мокри подове, наказания и тишина, в която едно момиче решава, че няма да бъде жертва, пише marica.bg.

“Караха ме да търкам пода и банята с четка за зъби. Бях дете, но това не ги спираше,” спомня си тя. На 15 решава да избяга — не само от дома, а от живота, който ѝ е отреден. Създава страница в OnlyFans. Не от бунт, а от нужда. И тогава всичко се променя. Парите идват. Последователите се множат. И за първи път — тя командва собствения си живот. “Това е легален бизнес. Плащам си данъците. Не спя с хората за пари — просто продавам снимки. И това ми дава свобода.”

Днес момичето, което някога е чистило тоалетни, има хиляди фенове, които плащат, за да я видят. Тя не се крие. Не се срамува. И не се извинява.

“Хората могат да съдят, колкото искат. Аз знам откъде съм тръгнала – и колко струва свободата ми.”

От дом за изоставени деца до OnlyFans - 19-годишна българка превърна унижението в богатство

Днес тя има собствен дом, стабилни доходи и хиляди последователи, които се вдъхновяват от историята ѝ. Не се крие, не се срамува, не се оправдава. Тя не иска съжаление, не и аплодисменти. Само да ѝ позволят да бъде. И докато едни я наричат “срам за младото поколение”, други я виждат като доказателство, че дори от най-мръсния под можеш да се изправиш — стига да имаш смелост да го изтъркаш сам.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......па

    79 1 Отговор
    Материалчето е склоняване към деградиране на подрастващите.

    Коментиран от #10

    11:47 04.11.2025

  • 2 Зевс

    84 2 Отговор
    И това го давате като пример за успех в живота, света е тръгнал в грешна посока!

    Коментиран от #8, #11

    11:47 04.11.2025

  • 3 Простьо

    54 1 Отговор
    Как не ви е неудобно това да го лансирате. И на всичкото отгоре е като история на успеха, на изхода от бедността и мизерията... Оправдание за пропадането си, човек винаги намира и никога причината не е в него. Намерете алкохолик, наркоман или хазартно зависим, който да не е виновен за проблема си. Същото е и тук - продаваш тялото и душата си, ама било от бедност и лош старт в живота. Пропаднала работа.

    11:51 04.11.2025

  • 4 Хах

    36 2 Отговор
    Ето го просперитета на европейска България , пуснете и статия за някой които е станал бандит.

    Коментиран от #25

    11:51 04.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 жоси

    33 1 Отговор
    Вместо образование,доказване и кариерно развитие,тя избира славата парцалллл.

    11:53 04.11.2025

  • 7 Алфом

    9 0 Отговор
    Няма такава цензура

    11:53 04.11.2025

  • 8 Сила

    8 21 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    По достойно и почтено е от Пламенки , джуконди , калинки , лелки ГЕРБ , балерини ИТН , телефонни секс труженички от Възраждане или групичката фенки на Ивилин .....момичето си печели пари честно и почтено , сигурно плаща и данъци за разлики от по горе изброените долнопробни недоразумения ....!!!

    11:53 04.11.2025

  • 9 истина ти казвам

    23 1 Отговор
    Ще я повъргалят 5-6 години и после ще я видим! Между другото подкрепям напълно коментар 2, това ли к.....е давате като пример за успех????

    11:56 04.11.2025

  • 10 Новичок

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "......па":

    Тя,Авторката" вчера рекламира казина и хазарт.Пфу...

    11:58 04.11.2025

  • 11 А какво

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    друго да предложат за местна консумация? Нивото е такова, хляб и зрелиша.. Погленди само родните звезди какви са.. и това е "елита" на нацията. добави нивото на "журналистика" .. които само висят из инстаграм и подобните му редовно осведомяват за разни "звезди", на които целта в живта им е да спят с 1000 мъже или за живота и делата на разни .. айде д ане продължававм, схващаш идеята..

    12:00 04.11.2025

  • 12 Не намирам

    18 1 Отговор
    нищо впечатляващо и нужно за информация , а камо ли за подражаване или възхищение !

    12:00 04.11.2025

  • 13 123

    14 2 Отговор
    Тази ли трябва да е пример за младите? Факти.бг е доказана медия на Сатанистите.

    12:01 04.11.2025

  • 14 таксиджия 🚖

    7 1 Отговор
    Платена статия!

    Коментиран от #17

    12:01 04.11.2025

  • 15 Свободен

    13 1 Отговор
    Само не разбрах какъв е успехът на момичето?!
    Това си е пълен житейски провал!
    Ако се беше изучила, докато чисти подове е съвсем друго нещо!

    Коментиран от #21

    12:01 04.11.2025

  • 16 Грамотна

    12 1 Отговор
    ли е ? Или познава само парите ?!

    Коментиран от #19

    12:05 04.11.2025

  • 17 таксиджия 🚖

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "таксиджия 🚖":

    Ани до преди година имаше обява в алото. Приятелите ѝ са дилъри и проститутки(също със обяви в алото). Никой не плаща за снимки и видеа във онлифенс - това е параван, за истинската услуга. Удобството е, че така си легализира доходите. Плащам снимки/видеа колкото ми каже и ми дава адрес и час...💦

    12:05 04.11.2025

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор
    Респект ,има питка момата!💋👩🥳🤣🖕

    12:07 04.11.2025

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Грамотна":

    Познава У Ювете.💋🥳🤣🖕

    12:08 04.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Свободен":

    "Само не разбрах какъв е успехът на момичето?!" - хвани някой около 25-годишен със западно образование и той спокойно и авторитетно ще ти обясни колко сме недоразвити в това отношение и как тези неща в нормалните държави са уредени законово, обезпечени здравно и въобще си е една най-нормална професия. Нищо чудно и да ти каже под кой пореден номер в прословутите ценности фигурира.

    Коментиран от #32

    12:08 04.11.2025

  • 22 Сега

    8 0 Отговор
    да не хукнат девойчетата от къщи или от домове да бягат , за да заживеят "в лукс" като тая кака от снимките с работно облекло !

    12:12 04.11.2025

  • 23 Евалла на момиче

    2 1 Отговор
    Вместо улична пеперуда е станала Онлифенс звезда

    12:12 04.11.2025

  • 24 Явно в днешно време

    6 0 Отговор
    Е много модерно да си парцал
    И да си мислиш че си звезда щом
    Щот известен брой онанисти на преклонна възраст ти купуват снимките
    Или такива който пестят от джобни само и само да видят нещо разголено по нета щот на живо не им се отдава

    12:13 04.11.2025

  • 25 Хух

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хах":

    наследството на любимия ти сосиализм

    12:14 04.11.2025

  • 26 DW смърди

    6 1 Отговор
    Браво! Велико! Смело! Модерно!
    Достоен модел и подход за подражание!
    Време е да се затворят всички училища, а вместо това всички момичета, че и момчета в България да си отворят профили и държавата ще разцъфти!

    Браво и на ФАКти! Истинска журналистика! Пулицър и Нобел!
    Будители! Просветители!
    Това са темите, които са важни за хората!
    Нека да знаят кое е хубаво и правилно!
    Това са новите ценности, към които всеки трябва да се стреми!

    Върви народе възродени! Към светли бъднини върви!
    Във Онлифанс открий си профил, така проблемите реши!

    Коментиран от #29

    12:14 04.11.2025

  • 27 Механик

    7 1 Отговор
    Само на мен ли ми се струва, че тук открито рекламират порнография, проституция и развращават подрастващите?
    Защо ли си мисля, че горните неща са криминализирани и подлежат на сериозни наказания?

    12:16 04.11.2025

  • 28 Пуснете една статия

    7 0 Отговор
    за девойката след 15 г., когато Онлифенс вече няма да върви и ако е умна, ще се е образовала и ще е започнала да си изкарва хляба по друг начин!

    12:16 04.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 БСТ

    1 0 Отговор
    Фъ.ктии пак се на. акаха !

    12:22 04.11.2025

  • 32 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "провинциалист":

    Ела в Студентски град и ще видиш какво ги вършат провинциалистките ....това момиче е като непорочна девица в сравнение със " студентките " от Павликени примерно ....

    12:22 04.11.2025

  • 33 факт

    0 0 Отговор
    Женската красота е най-твърдата валута. Момичетата обаче не се редят на опашка за работа в Онли Фанс. Да пожелаем на момичето да вложи парите като завърши някакво образование.

    12:46 04.11.2025