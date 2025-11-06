Новини
Скандален рапър бе задържан за убийството на звезда от OnlyFans (ВИДЕО)

6 Ноември, 2025 10:38 579 3

Сие Ю-син, 31-годишна блогърка с половин милион последователи в Instagram и акаунт в OnlyFans, бе намерена мъртва в баня на хотел в Куала Лумпур

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният малайзийски рапър и режисьор Уий Менг Чи, по-известен със сценичното си име Namewee, е арестуван във връзка с разследването на убийството на тайванската блогърка Сие Ю-син, съобщава The Independent.

Сие Ю-син, 31-годишна блогърка с половин милион последователи в Instagram и акаунт в OnlyFans, бе намерена мъртва в баня на хотел в Куала Лумпур на 22 октомври. Същия ден мъжът бе арестуван и обвинен в незаконно притежание и употреба на наркотици.

Сутринта на 5 ноември, според адвоката на артиста, Уий Менг Чи се е предал на полицията, след като е бил обявен за издирване. Делото е преквалифицирано на убийство въз основа на нови доказателства, които все още не са публикувани. Полицията смята, че Уий Менг Чи е последният човек, който я е видял жива.

Уий Менг Чи ще бъде задържан в ареста шест дни. Той заяви, че е готов да сътрудничи с полицията и не е замесен в престъплението, а също така изрази съболезнованията си за смъртта на Сие.

„Надявам се разследването да бъде задълбочено, възможно най-обективно и справедливо“, каза адвокатът на музиканта, Джошуа Тей.

Уий Менг Чий е провокативен артист, който многократно се е сблъсквал с полицията заради сатиричните си изпълнения. Той се е подигравал на политици, раси и религии. През 2007 г. Уий Менг Чий беше критикуван за пародиране на малайзийския национален химн.

През 2014 г. той беше осъден за негативно отношение към държавни ведомства. През 2016 г. рапърът беше обвинен в използването на думата „Аллах“ в музикалния си видеоклип към „Oh My God“. През 2018 г. видеото му с танцьори в кучешки костюми беше възприето като обида към исляма.


  • 1 Тонев

    5 1 Отговор
    Сега про сти тутките блогъркри ли ги наричате ?

    10:44 06.11.2025

  • 2 Промити мозъци

    1 0 Отговор
    В Малайзия ислямът е официална религия - държава от фундаментални радикалисти фанатици! По-ислямисти са от арабите! Язък за фустата - изчистил е срама!

    10:50 06.11.2025

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Видео на какво? На убийството или от сайта за порно?

    11:00 06.11.2025