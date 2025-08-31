Чефо и Ванеса от риалити формата по Нова Телевизия се показаха заедно от Португалия, където са се отдали на романтичен воаяж. Само преди броени дни в един от епизодите на новия телевизионен формат Стефан Попов-Чефо призна, че Ванеса отговаря на представите му за жена, с която да продължи живота си, припомня plovdiv24.bg.
Това е още по време на снимките на предаването край морето, а днес двамата открито демонстрират привързаността си един към друг, което категорично показва, че отношенията между двамата са се задълбочили и явно вече няколко месеца са заедно.
"Дълго отлагах тази дестинация и даже я мислeх за соло пътешествие, но стеченията на обстоятелствата бяха определено в моя полза! Припомням – пътуването е единственото нещо, за което даваш пари, а ставаш по-богат“, споделя Чефо в социалните мрежи под снимки с Ванеса, на които двамата изглеждат диви, красиви и влюбени.
Любовта възтържествува в "Диви и красиви“: Чефо и Ванеса се показаха заедно от Португалия
31 Август, 2025 15:26 1 357 7
Двамата открито демонстрират привързаността си един към друг
