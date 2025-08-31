Новини
Любовта възтържествува в "Диви и красиви“: Чефо и Ванеса се показаха заедно от Португалия

31 Август, 2025 15:26 1 357 7

  • чефо-
  • ванеса-
  • диви и красиви-
  • любов-
  • влюбени-
  • двойка-
  • португалия-
  • стефан попов

Двамата открито демонстрират привързаността си един към друг

Любовта възтържествува в "Диви и красиви“: Чефо и Ванеса се показаха заедно от Португалия - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чефо и Ванеса от риалити формата по Нова Телевизия се показаха заедно от Португалия, където са се отдали на романтичен воаяж. Само преди броени дни в един от епизодите на новия телевизионен формат Стефан Попов-Чефо призна, че Ванеса отговаря на представите му за жена, с която да продължи живота си, припомня plovdiv24.bg.

Това е още по време на снимките на предаването край морето, а днес двамата открито демонстрират привързаността си един към друг, което категорично показва, че отношенията между двамата са се задълбочили и явно вече няколко месеца са заедно.

"Дълго отлагах тази дестинация и даже я мислeх за соло пътешествие, но стеченията на обстоятелствата бяха определено в моя полза! Припомням – пътуването е единственото нещо, за което даваш пари, а ставаш по-богат“, споделя Чефо в социалните мрежи под снимки с Ванеса, на които двамата изглеждат диви, красиви и влюбени.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    21 3 Отговор
    Този чефо да вземе да се подстриже.

    15:28 31.08.2025

  • 2 Kaлпазанин

    21 2 Отговор
    Тъпотията и глупостта е възтържествувала както винаги в главите ви ,да не забравите да ни информирате за асоциални хора кога са се разделили защо и в какво са се "влюбили "за пореден път .щото живо ни интересува

    15:33 31.08.2025

  • 3 Хаха

    23 2 Отговор
    Този ЧЕФО колко свирки е направил на продуцентите? На Тагаренко украйнския слуга
    правеше за 10 000 бона месец! Тук колко?

    15:44 31.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Перо

    11 1 Отговор
    Само зомбирани и безработни джендъри може да се интересуват от тая простотия, между две шмъркания на белото!

    16:20 31.08.2025

  • 6 Новичок

    2 1 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т и на тия.Пфу...

    16:23 31.08.2025

  • 7 Един

    3 1 Отговор
    Тази не знам коя е... но "Този" е адски гнусар! Продажно подмолно и долно човекоподобно - няма значение за какво ще му платиш - той е готов. Бих казал проститутка, ама те все пак имат граници и ще е обидно за професията да го слагам в тази графа!

    16:48 31.08.2025