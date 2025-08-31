Любовта възтържествува в "Диви и красиви“: Чефо и Ванеса се показаха заедно от Португалия

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Сутринта може да бъде съпътствана от вътрешни колебания относно личен или професионален избор. Добре е да не действате под влияние на емоции. Следобедът носи повече яснота и ви подтиква към действие в правилната посока.

Водолей (21.01 - 19.02) В неделя ще имате желание да бъдете част от общност или да споделите идеи, но някаква пречка може да ви задържи. Това е временно и не бива да ви обезкуражава. В края на деня ще усетите прилив на ентусиазъм и нова посока.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят започва по-интровертно, с нужда да се отдръпнете от шума и да останете със себе си. Може да усещате напрежение между това, което искате, и това, което е възможно сега. Вечерта ще донесе практическо вдъхновение и енергия за предстоящата седмица.

Стрелец (23.11 - 22.12) Неделният ден е наситен с енергия, но и с известни вътрешни противоречия. Ще имате нужда от движение, но също така и от разбиране. Следобедът ви носи решителност и добър повод за действие.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес може да се появи напрежение около въпрос, свързан с лични граници или стойност. Важно е да се запитате кое наистина е важно за вас. В края на деня ще почувствате сила да отстоявате решенията си.

Везни (24.09 - 23.10) Мислите ви са активни и ви се иска да говорите или споделяте, но може да срещнете неразбиране. Това не е причина да се отдръпвате, просто изчакайте подходящия момент. Вечерта носи яснота и усещане за напредък.

Дева (24.08 - 23.09) Неделният ден поставя въпроси около дома, семейството и вътрешната сигурност. Възможно е да се почувствате по-чувствителни от обикновено. Следобедът ще ви подейства стабилизиращо и ще ви върне фокуса към практични действия.

Лъв (24.07 - 23.08) Имате желание да се изразите или да споделите с близките си, но може да не срещнете очакваното разбиране. Подходете с търпение и вътрешна яснота. Денят завършва с усещане за лична сила и мотивация.

Рак (22.06 - 23.07) Сутринта може да ви донесе напрежение, свързано с лични отговорности или навици. Дайте си време да пренаредите приоритетите си. Следобедът ще ви донесе повече лекота и възможност за конкретна стъпка към подобрение.

Близнаци (22.05 - 21.06) Неделята ви носи потребност от движение или ново преживяване, но може да се появи колебание относно посоката. Не се натоварвайте с прекалено много очаквания. В края на деня ще се появи яснота какво да предприемете.

Телец (21.04 - 21.05) Началото на деня може да ви накара да се замислите върху тема, свързана с доверие и близки отношения. Наблюдавайте вътрешните си реакции без да бързате да ги изразите. Вечерта е подходяща за малка, но решителна крачка напред.