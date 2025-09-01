Новини
Катерина Евро на 69 г.: едно от най-обичаните лица на българското кино

Катерина Евро на 69 г.: едно от най-обичаните лица на българското кино

1 Септември, 2025 12:15 637 19

Вижте любопитни подробности за актрисата

Катерина Евро на 69 г.: едно от най-обичаните лица на българското кино - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 1 септември Катерина Евро празнува своя 69-и рожден ден. Тя е сред най-разпознаваемите и обичани български актриси, чието присъствие в киното, театъра и телевизията оставя трайна следа вече близо пет десетилетия.

Биография и кариера

Катерина Евро е родена през 1955 г. в София. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на Методи Андонов. Още през 1977 г. печели награда за най-добра женска роля на кинофестивала в Карлови Вари за участието си във филма „Оркестър без име“ – един от най-големите култови хитове в българското кино.

През годините се снима в десетки филми и телевизионни продукции, сред които „Мера според мера“, „Домашен арест“, „Голата истина за група Жигули“. Участва активно и в театрални постановки, доказвайки своя широк диапазон като актриса.

Любопитни факти

  • Катерина Евро е майка на актьора и тв водещ Александър Кадиев.
  • Известна е със своята непосредственост и чувство за хумор, които я превръщат в любима на публиката.
  • Освен в актьорството, има страст и към кулинарията – често споделя рецепти и съвети в социалните мрежи.

Актуални събития

В последните години Катерина Евро продължава да е активна на сцената и в киното. Участва в различни телевизионни формати и не спира да поддържа връзка с феновете си чрез социалните мрежи. Наскоро отново се появи на големия екран с роля във филма „Голата истина за група Жигули“, който пожъна голям успех сред българската публика.

Това лято Катерина Евро отново показа, че обича да е сред хората – споделяше кадри от пътувания, срещи с приятели и отдих в семейната ѝ къща в Кокаляне. Там актрисата традиционно събира най-близките си, организира вечери на открито и готви за гостите си – страст, която е добре позната на почитателите ѝ.


Ето няколко нейни запомнящи се изказвания:

„В живота най-важното е да обичаш и да си обичан. Всичко друго е второстепенно.“

„Не вярвам в съвършенството – вярвам в щастието и смеха.“

„Киното е любов, но семейството е смисълът.“


