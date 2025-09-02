Правителството на САЩ организирало търсенето на „Титаник“, за да прикрие тайна военна операция

През 1985 г. правителството на САЩ организира търсене на „Титаник“, за да прикрие тайна военна операция с подводници, каза океанографът Робърт Балард в интервю за CNN.

Експедицията на Балард открива останките на „Титаник“ на 1 септември 1985 г. Четиридесет години след това събитие ученият признава, че не е могъл да намери финансиране за търсене на кораба, потънал през 1912 г. Американският флот обаче се заинтересувал от дълбоководните системи за изображения на Робърт Балард. В резултат на това експедицията на Балард се превръща в прикритие за тайна военна операция.

Океанографът казва, че е получил подкрепата на американските военни, след като ги е убедил, че наред с търсенето на „Титаник“, екипът му ще събира информация за потъналите подводници „Трешър“ и „Скорпион“.

„По това време хората не знаеха, че търсенето на „Титаник“ е прикритие за свръхсекретна военна операция, която провеждах като офицер от военноморското разузнаване“, каза Балард. Според него американските власти наистина не са искали СССР да разбере за тайната експедиция.

Ученият каза още, че изучаването на останките на „Скорпион“ му е помогнало да открие мястото на гибелта на „Титаник“. Той отбеляза, че големият кораб е оставил след себе си дълга верига от отломки след потъването си, въпреки че преди се е смятало, че те ще бъдат групирани на едно място.

„По-тежките обекти са потъвали веднага на дъното, но по-леките по-бавно“, обясни специалистът.

През август „Ню Йорк Поуст“ съобщи, че анонимен милиардер тайно е подготвил гмуркане до останките на „Титаник“. Според източници експедицията ще му струва 10 милиона долара.