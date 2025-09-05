Новини
100-годишен ветеран от ВМС на САЩ отбеляза юбилея си със зрелищен скок с парашут в Калифорния (ВИДЕО)

5 Септември, 2025 19:37 488 3

100-годишен ветеран от ВМС на САЩ отбеляза юбилея си със зрелищен скок с парашут в Калифорния (ВИДЕО) - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Калифорния, САЩ, един истински герой доказа, че възрастта е просто число. Джими Ернандес, ветеран от Втората световна война, отпразнува своя 100-годишен юбилей по начин, който малцина биха се осмелили да опитат – с дръзко гмуркане от небето с парашут. Събитието привлече вниманието на местните медии и събра десетки роднини и приятели, които с вълнение наблюдаваха смелия подвиг на столетника. Сред публиката, на първия ред, седеше неговата 91-годишна съпруга – верен спътник в живота и свидетел на безброй приключения. След успешното приземяване, Ернандес с усмивка сподели: „Въпреки че навърших 100, не усещам тежестта на годините. Нито за миг не изпитах страх – напротив, изпълнен съм с енергия и желание за живот!“

Любопитна подробност от ежедневието на Джими е неговият необичаен ритуал – всяка вечер в пет часа той си позволява малка доза текила, която, по думите му, е тайната на дълголетието.

„Само днес пропуснах традицията, за да съм във форма за скока. Но иначе не пропускам – вече две десетилетия!“, разкрива с намигване ветеранът.

Джими Ернандес не е просто герой от миналото – той е баща на 12 деца и горд прадядо на над 120 наследници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Любопитен

    0 2 Отговор
    Коя се е прежалила да му роди 12 хамериканчета.

    Коментиран от #2, #3

    19:44 05.09.2025

  • 2 Ма н аф

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Не говори така за 11-те си братя.

    19:48 05.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.