Орлин Горанов и съпругата му Валя отбелязаха 35 години брачен живот

10 Септември, 2025 08:48 781 6

Популярният музикант често използва социалните мрежи, за да се обясни в любов на половинката си

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българската музикална сцена днес е озарена от любов и вдъхновение – обичаният певец Орлин Горанов и неговата съпруга Валя честват 35 години от своята сватба. Двойката, която е пример за вярност и хармония, сподели емоционални думи в социалните мрежи, с които развълнува хиляди почитатели, пише woman.bg.

„Днес с Валя празнуваме 35 години от нашия брак. Вярвам в любовта, която трае вечно! Вярвайте и вие!“, написа Горанов във Facebook, като публикува и снимка от незабравимия ден, когато двамата си казаха „да“.

Певецът не пропусна да изрази признателността си към любимата жена. Валя също не скри чувствата си и отвърна с прочувствено послание:

„Половин живот заедно. 35 години любов, щастие и усмивки. Благодаря ти, скъпи Орли, че ме дари с обич и безкрайни мечти. Ти правиш света ми светъл и пълен с чудеса. Честита годишнина, любов! Ти си всичко за мен.“

Снимка: Инстаграм

Сред първите, които поздравиха двойката, бе актрисата Катерина Евро, която с усмивка напомни:

„И аз, вашата кума, минах този чуден половин живот! Да сте ми живи и здрави и все така да се обичате!“ Орлин Горанов често използва социалните мрежи, за да изрази любовта и уважението си към Валя.


  • 1 Александър мазето

    1 0 Отговор
    Ще заведа дело

    08:54 10.09.2025

  • 2 Пенчо доктора

    6 1 Отговор
    Браво,скоро да ги нарисуват и тях на някои дувар.

    08:57 10.09.2025

  • 3 Табаков

    11 0 Отговор
    Вместо да използва социалните мрежи,може да й го каже на ушенце. По-залюбващо е.

    08:59 10.09.2025

  • 4 црррр

    3 0 Отговор
    Римските императори – власт, жени и скандали....КЪДЕТО ИМА ЖЕНИ,Е ПЪЛНО СЪС СКЕНДЪЛИ. И ДРЕВНИТЕ РИМЛЯНИ СА ГО ДОКАЗАЛИ. ТЪЙ ЧЕ,НИЩО СКЕНДЪЛНО НЕ НИ Е СПЕСТЕНО.

    09:23 10.09.2025

  • 5 Перо

    8 0 Отговор
    Време му е да мирне малко, на години е! Да не повтаря Лили Иванова, да не стане за резил!

    09:27 10.09.2025

  • 6 Майката

    4 0 Отговор
    На убилия Милен Цветков дали му пя на годишнината ,да му върне жеста така да се каже .

    09:29 10.09.2025