Орлин Горанов и съпругата му Валя отбелязаха 35 години брачен живот

Българската музикална сцена днес е озарена от любов и вдъхновение – обичаният певец Орлин Горанов и неговата съпруга Валя честват 35 години от своята сватба. Двойката, която е пример за вярност и хармония, сподели емоционални думи в социалните мрежи, с които развълнува хиляди почитатели, пише woman.bg.

„Днес с Валя празнуваме 35 години от нашия брак. Вярвам в любовта, която трае вечно! Вярвайте и вие!“, написа Горанов във Facebook, като публикува и снимка от незабравимия ден, когато двамата си казаха „да“.

Певецът не пропусна да изрази признателността си към любимата жена. Валя също не скри чувствата си и отвърна с прочувствено послание:

„Половин живот заедно. 35 години любов, щастие и усмивки. Благодаря ти, скъпи Орли, че ме дари с обич и безкрайни мечти. Ти правиш света ми светъл и пълен с чудеса. Честита годишнина, любов! Ти си всичко за мен.“

Снимка: Инстаграм

Сред първите, които поздравиха двойката, бе актрисата Катерина Евро, която с усмивка напомни:

„И аз, вашата кума, минах този чуден половин живот! Да сте ми живи и здрави и все така да се обичате!“ Орлин Горанов често използва социалните мрежи, за да изрази любовта и уважението си към Валя.