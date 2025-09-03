Новини
Дженифър Анистън разкри как остарява без пластични операции

3 Септември, 2025 18:31 523 2

Актрисата отрече слуховете за пластични операции и корекции

Дженифър Анистън разкри как остарява без пластични операции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Дженифър Анистън, позната от сериала Приятели, посочи „оптимизма“ и „позитивната нагласа“ като основна причина за външния си вид на 56-годишна възраст. В интервю за списание Glamour, публикувано във вторник, Анистън коментира комплимент от колежката си Марион Котияр, която я определи като жена, остаряваща с достойнство.

„Това означава много за мен. Ние нямахме такива модели за подражание, когато растяхме“, заяви актрисата. „Колкото до остаряването – имам вечно изворче на оптимизъм и позитивност. Наречете го младост, ако искате.“

Тя подчерта, че всичко започва от отношението към собственото тяло: „Трябва да обичаме телата си и мястото, на което се намираме.“

Анистън не потвърди да е преминавала наскоро през пластични интервенции, но призна, че се поддържа с процедури. „Не казвам, че не си правя процедури – почистване на лице, лазери и други неща. Поддържам се. Няма да се оставя сивите коси просто да ме завладеят.“

„Всичко е въпрос на перспектива и осъзнаване, че това е единственото тяло, което имаме. Това е начин на мислене. Затова думите на Марион означават толкова много за мен. Тя е като слънчев лъч – пълна с любов, красота и талант.“

Темата за пластичните интервенции около Анистън не е нова. През март 2024 г. тя беше заснета от Daily Mail заедно със Сандра Бълок и Аманда Анка (съпругата на Джейсън Бейтман), докато напускат луксозна клиника за естетична хирургия в Гринуич, Кънектикът. Трите жени се опитвали да останат незабелязани, но били заснети пред кабинета на д-р Нийл А. Гордън – специалист по лицево подмладяване и ринопластика. Клиниката предлага също инжекционни процедури като ботокс и Kybella, според информация от уебсайта ѝ.

Дженифър Анистън не е потвърждавала дали се е подлагала на хирургични интервенции с цел подмладяване, но е разказвала, че е пробвала нестандартни терапии за кожа, включително процедура с екстракт от сьомга. „Нека обясня – не става въпрос за това как точно се извлича. Беше малко неясно. Просто се доверих на жената, която ми го предложи, и казах: ‘Добре!’“, коментира тя в предаването Jimmy Kimmel Live! през октомври.

През януари актрисата сподели, че поддържа здравословен начин на живот, следвайки принципа 80/20. „Трябва да живееш живота си без крайни ограничения – с изключение на тежките наркотици“, заяви тя пред Allure. „80 процента е здравословен начин на живот, а останалите 20 – пица, бургери, късни вечери с приятели и мартини. Важно е да има баланс.“

Анистън добави, че иска да промени възприятието за остаряването и да подхожда към по-късните си години с „позитивност и благодарност“. „Каква е алтернативата?“, попита тя. „Опитвам се да не мисля за възрастта. Светът винаги ще ни напомня на колко сме и какво трябва да правят жените на тази или онази възраст. Ние можем да си създаваме собствени правила. Всичко останало е пълна глупост.“


  • 1 Гъркиня

    0 3 Отговор
    Умна и красива
    Това е

    18:38 03.09.2025

  • 2 Освалдо Риос

    3 0 Отговор
    Бие си конски естроген и от време на време бръсне адамовата ябълка.

    18:39 03.09.2025