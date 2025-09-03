Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция с блестяща рокля (СНИМКИ)

Александра Богданска за втори път влезе в компанията на звездните гости на филмовия фестивал във Венеция през изминалите дни. Тя присъства на премиерата на филма The Smashing Machine с участието на Дуейн Джонсън – Скалата, Емили Блънт и Бени Сафди.

"The Smashing Machine" разби душата ми - суров, истински, незабравим", написа Александра за филма в публикацията си, в която бяха включени и няколко спиращи дъха нейни снимки от червения килим.

За разлика от Богданска, това е първо участие на Скалата на кинофестивала във Венеция. Преди две години тя за пръв път изгря на кинофестивала, като тоалетът и фигурата ѝ отново приковаха погледите на чуждестранната преса.

Този път тя заложи на блестяща рокля на Пембе Кенан с тънки нишки, която не скриваше почти нищо от сексапила ѝ - доста по-дързък тоалет от онзи от първата ѝ разходка по червения килим, когато беше доста по-покрита, а роклята ѝ - значително по-класическа, но все така сексапилна.