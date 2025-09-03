Новини
Любопитно »
Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция с блестяща рокля (СНИМКИ)

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция с блестяща рокля (СНИМКИ)

3 Септември, 2025 15:01 1 279 17

  • александра богданска-
  • червен килим-
  • венеция-
  • филмов фестивал-
  • кинофестивал-
  • рокля-
  • тоалет

Моделът присъства на премиерата на филма "The Smashing Machine"

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция с блестяща рокля (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Александра Богданска за втори път влезе в компанията на звездните гости на филмовия фестивал във Венеция през изминалите дни. Тя присъства на премиерата на филма The Smashing Machine с участието на Дуейн Джонсън – Скалата, Емили Блънт и Бени Сафди.

"The Smashing Machine" разби душата ми - суров, истински, незабравим", написа Александра за филма в публикацията си, в която бяха включени и няколко спиращи дъха нейни снимки от червения килим.

За разлика от Богданска, това е първо участие на Скалата на кинофестивала във Венеция. Преди две години тя за пръв път изгря на кинофестивала, като тоалетът и фигурата ѝ отново приковаха погледите на чуждестранната преса.

Този път тя заложи на блестяща рокля на Пембе Кенан с тънки нишки, която не скриваше почти нищо от сексапила ѝ - доста по-дързък тоалет от онзи от първата ѝ разходка по червения килим, когато беше доста по-покрита, а роклята ѝ - значително по-класическа, но все така сексапилна.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Татра

    13 0 Отговор
    Коя ?????

    15:02 03.09.2025

  • 2 Замбо

    13 0 Отговор
    Ама много важна нови за някаква си там неизвестна персона !!!!

    15:03 03.09.2025

  • 3 Ама

    20 0 Отговор
    тази като каква присъства на кинофестивала ?! Рекламира рибарски мрежи ?!

    Коментиран от #7

    15:04 03.09.2025

  • 4 Богомолка

    4 1 Отговор
    Мале ужас камъчето и до там ли стигна на фестивал за стойностни и хубави филми.

    15:04 03.09.2025

  • 5 Ужас!

    8 1 Отговор
    Че е стара и дебела не е проблем, поне да беше малко по умна!

    15:05 03.09.2025

  • 6 Купила

    9 0 Отговор
    си рокля , купила си билет и отишла...... да се снима и похвали !

    15:06 03.09.2025

  • 7 Търси

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    златни риби !

    15:07 03.09.2025

  • 8 Довършете мисълта !

    4 0 Отговор
    На такава жена се казва елитна .....

    15:09 03.09.2025

  • 9 Салмонела

    4 1 Отговор
    А с нещо полезно да е известна освен ,че е модел??

    15:13 03.09.2025

  • 10 ха ха

    5 0 Отговор
    Страшна простотия е най-мекото определение за тоз български персонаж......Пак се изложихме пред чужденците....

    15:14 03.09.2025

  • 11 Дебели баджаци,

    2 0 Отговор
    Свин ски празци и ниски крачета на. Недоразвит плъшок.
    И за червен фенер не може па се бори.

    15:17 03.09.2025

  • 12 Трол

    0 0 Отговор
    Беше най-красивата, но с най-смотаната рокля.

    15:37 03.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да ви кажа

    1 0 Отговор
    С нищо не може да ми привлече погледа някаква кофрентия.

    15:43 03.09.2025

  • 17 Да се сминмаш отстрани на входа

    1 0 Отговор
    И да си водиш фотаграф нещо като ония пилитата
    Познавали тоя оня а тях никой неги познава
    Така и тая абстрахираме факта че е с коефициент на интелигентност сходен с този на аквариумна костенурка

    15:45 03.09.2025