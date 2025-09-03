Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция с блестяща рокля (СНИМКИ)

Александра Богданска за втори път влезе в компанията на звездните гости на филмовия фестивал във Венеция през изминалите дни. Тя присъства на премиерата на филма The Smashing Machine с участието на Дуейн Джонсън – Скалата, Емили Блънт и Бени Сафди.
"The Smashing Machine" разби душата ми - суров, истински, незабравим", написа Александра за филма в публикацията си, в която бяха включени и няколко спиращи дъха нейни снимки от червения килим.
За разлика от Богданска, това е първо участие на Скалата на кинофестивала във Венеция. Преди две години тя за пръв път изгря на кинофестивала, като тоалетът и фигурата ѝ отново приковаха погледите на чуждестранната преса.
Този път тя заложи на блестяща рокля на Пембе Кенан с тънки нишки, която не скриваше почти нищо от сексапила ѝ - доста по-дързък тоалет от онзи от първата ѝ разходка по червения килим, когато беше доста по-покрита, а роклята ѝ - значително по-класическа, но все така сексапилна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Татра
15:02 03.09.2025
2 Замбо
15:03 03.09.2025
3 Ама
Коментиран от #7
15:04 03.09.2025
4 Богомолка
15:04 03.09.2025
5 Ужас!
15:05 03.09.2025
6 Купила
15:06 03.09.2025
7 Търси
До коментар #3 от "Ама":златни риби !
15:07 03.09.2025
8 Довършете мисълта !
15:09 03.09.2025
9 Салмонела
15:13 03.09.2025
10 ха ха
15:14 03.09.2025
11 Дебели баджаци,
И за червен фенер не може па се бори.
15:17 03.09.2025
12 Трол
15:37 03.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да ви кажа
15:43 03.09.2025
17 Да се сминмаш отстрани на входа
Познавали тоя оня а тях никой неги познава
Така и тая абстрахираме факта че е с коефициент на интелигентност сходен с този на аквариумна костенурка
15:45 03.09.2025