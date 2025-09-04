Прегърбени и ужасни: Инфлуенсърите ще изглеждат чудовищно през 2050 г., твърдят експерти (СНИМКА)

Според експерти от сайта за хазарт Casino.org, блясъкът на кариерата като инфлуенсър е измамен. Създадена е дигитална симулация на бъдещето на инфлуенсърите, представена чрез модел на име Ava – образ, показващ как ще изглеждат създателите на съдържание през 2050 г. Резултатът: петниста кожа, изгърбена стойка, трайна болка във врата и изразени признаци на физическо и емоционално изтощение.

„Макар тази кариера да изглежда привлекателна, тя може да доведе до сериозни промени в начина на живот,“ посочват авторите на проучването. По тяхна информация между 30 и 50 милиона души по света се занимават с инфлуенсърство – число, което расте с 10 до 20 процента годишно.

Според анализа, постоянната надпревара за вниманието на алгоритъма, натискът за съответствие с естетически стандарти и непрекъснатото производство на съдържание водят до реални физически и психически последствия.

Моделът Ava, базиран на медицински проучвания, представя натрупаните ефекти от годините, прекарани в света на социалните мрежи – дигитален еквивалент на героя от „Портретът на Дориан Грей“, адаптиран за ерата на лайковете и стори клиповете.

Сред установените проблеми са хронична болка във врата, изгърбване и изместена напред глава – резултат от продължително използване на смартфони, прегърбена стойка и часове, прекарани под ринг лампи. В изследване, публикувано в Interdisciplinary Neurosurgery, се посочва, че честата употреба на мобилни устройства в неутрална поза води до мускулни травми и болки в областта на шията.

Инфлуенсърите работят средно до 90 часа седмично – повечето от тях прекарани в екранно време. Същевременно стремежът към естетическо съвършенство води до парадоксален резултат – ускорено влошаване на външния вид.

Цената на красотата

Ava демонстрира кожни раздразнения, възпаления и неравномерна пигментация – последици от ежедневен грим, постоянна смяна на козметични продукти и прекомерна употреба на различни разкрасителни процедури.

Много инфлуенсъри прибягват до естетични интервенции, често в клиники в Турция, където ниските цени се съчетават с повишен риск от усложнения и дори фатални случаи. Но не е нужно да се стига до хирургия – дългосрочното излагане на LED осветление и екрани причинява преждевременно стареене на кожата – процес, известен като „дигитално стареене“, свързан с фини линии, пигментация и трайни възпаления.

Часовете, прекарани в редактиране и стрийминг, водят до зрителни проблеми като дигитално напрежение в очите, познато и като компютърен зрителен синдром. Симптомите включват сухота, зачервяване, замъглено зрение, тъмни кръгове и подути торбички под очите – всички видими върху модела Ava.

Според медицински препоръки, тези ефекти могат частично да се ограничат чрез правилото 20-20-20: на всеки 20 минути екранно време, човек трябва да насочва погледа си към обект, отдалечен на 20 фута (около 6 метра), за 20 секунди.

Хроничната липса на сън, предизвикана от постоянното взаимодействие с последователи и нотификации, се утежнява от синята светлина на екраните, която нарушава циркадния ритъм.

На модела Ava се наблюдават още лицеви деформации в резултат от продължителна употреба на филъри – подути бузи, заострена брадичка, неестествена текстура на кожата. Явления като „Snapchat дисморфия“ и „синдром на възглавничкото лице“ вече са документирани и сред реални пациенти.

Косата също страда – постоянната употреба на екстеншъни и стилизиране води до изтъняване, оплешивяване и необратими щети. Дерматологът д-р Аамна Адел предупреждава, че това може да доведе до тракционна алопеция – състояние, причинено от системно опъване и натиск върху космените фоликули, което често е необратимо.

„Ava не е просто концептуален образ – тя е визуален резултат от дългосрочните последствия на тези навици,“ отбелязват от Casino.org. Заключението, според тях, е ясно: балансирайте амбицията с реалността, поставяйте граници и не забравяйте, че здравето ще надживее всяка дигитална тенденция.