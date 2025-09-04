"Кетаминовата кралица" се призна за виновна за смъртта на Матю Пери, тя е продала фаталната доза

Жената, заподозряна в продажбата на кетамин, свръхдоза от който причини смъртта на актьора от сериала "Приятели" Матю Пари, се призна за виновна, спестявайки си съдебен процес, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Известна в някои холивудски среди като "Кралицата на кетамина", 42-годишната Джазвийн Санга рискува до 65 години затвор в рамките на споразумението за признаване на вина, включващо пет обвинения срещу нея, сред които разпространение на кетамин, довело до смърт.

В съда в Калифорния присъстваха майката на актьора, Сюзан Пери, и доведеният му баща Кийт Морисън, допълва БТА.

Понастоящем в предварителния арест от около година, Санга, която е американско-британската гражданка, "поема отговорност за действията си", каза миналия месец адвокатът ѝ Марк Герагос, защитавал звезди на шоубизнеса като Майкъл Джексън и Крис Браун.

'Ketamine Queen' pleads guilty to supplying fatal dose that killed Friends star Matthew Perry https://t.co/lSH6IP3da8 — Sky News (@SkyNews) September 3, 2025

Признаването на вината ѝ спестява съдебен процес с жури и доведе до оттеглянето на три от първоначалните обвинения, повдигнати от прокурорите. Присъдата на Санга ще бъде произнесена на 10 декември.

Смъртта на 54-годишния Матю Пери, намерен в безсъзнание в джакузито си през октомври 2023 г., шокира феновете на "Приятели". Актьорът, който играеше ролята на Чандлър Бинг в хитовия сериал, е говорил публично за проблемите си със своите зависимости.

Пери е приемал кетамин под наблюдение в рамките на терапевтични сесии срещу депресия. Този легален анестетик обаче понякога има стимулиращ или предизвикващ еуфория ефект и според разследването през есента на 2023 г. актьорът отново е изпаднал в зависимост.

Освен Санга, още четирима души, обвинени във връзка със смъртта на Матю Пери, се съгласиха да пледират виновни.

Според разследването Джазвийн Санга е продала десетки дози кетамин на звездата от сериала "Приятели". При претърсване на дома ѝ са открити 80 флакона кетамин, а също и метамфетамин и кокаин.

От самото начало тя е във фокуса на вниманието заради профила си на светска дама, която публикува в Инстаграм снимки от луксозните си пътувания, понякога с частен самолет, и на бляскавите си бижута.

По отношение на кетамина, според разследването, тя се е хвалила, че може да "изпълни всяка поръчка" благодарение на връзките си с "главен готвач" и "учен".

Матю Пери се бореше със зависимости години наред, още от времето си в сериала "Приятели", когато стана една от най-големите звезди на своето поколение. Той се снима в хитовата поредица заедно с Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър в продължение на 10 сезона от 1994 до 2004 г.