На 91 г. почина легендарният дизайнер Джорджо Армани

Емблематичният италиански дизайнер Джорджо Армани почина на 91 години, съобщиха от неговата модна къща. Той си е отишъл спокойно в дома си в Милано. Още през юни отсъствието му от подиума бе свързано със здравословни проблеми, които не му позволиха да участва в Мъжката модна седмица в Милано.

Армани е роден на 11 юли 1934 г. в Пиаченца. Първоначално мечтае за кариера в медицината и започва обучение в Университета в Милано, но след три години прекъсва следването си. След двугодишна военна служба в болница във Верона окончателно се насочва към модата. През 1957 г. започва работа в престижния универсален магазин La Rinascente, а през 1970 г. стартира самостоятелната си дизайнерска дейност.

През 1975 г., заедно със Серджо Галеоти, основава собствена модна къща за мъжко облекло, а малко по-късно създава и дамска линия. Партньорството му с Галеоти продължава до смъртта на последния през 1985 г.

Армани изгражда истинска модна империя, която включва марки като Emporio Armani, Armani Exchange и Armani Privé. Дейността на компанията се разширява в сфери като козметика, аксесоари, хотелиерство и ресторантьорство, а годишните приходи достигат над 2 милиарда евро.

Дизайнерът придобива световна слава и чрез Холивуд. Сред най-запомнящите се моменти е филмът American Gigolo от 1980 г., където Ричард Гиър е облечен в негов костюм — визия, която превръща Армани в символ на модерната елегантност. Неговите „power suits“ костюми за жените променят изцяло концепцията за деловото облекло, а минималистичният му стил и характерните прави силуети остават емблематични за модата от края на XX век.

През десетилетията Армани е наричан „краля на модата“, „най-великият моден диктатор“ и „майстор на потиснатата елегантност“. Той оставя след себе си наследство, което трайно свързва италианската елегантност с глобалния моден свят.