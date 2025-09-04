Новини
На 91 г. почина легендарният дизайнер Джорджо Армани

4 Септември, 2025 16:32 1 522 10

Емблемата на Армани си отиде

На 91 г. почина легендарният дизайнер Джорджо Армани - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Емблематичният италиански дизайнер Джорджо Армани почина на 91 години, съобщиха от неговата модна къща. Той си е отишъл спокойно в дома си в Милано. Още през юни отсъствието му от подиума бе свързано със здравословни проблеми, които не му позволиха да участва в Мъжката модна седмица в Милано.

Армани е роден на 11 юли 1934 г. в Пиаченца. Първоначално мечтае за кариера в медицината и започва обучение в Университета в Милано, но след три години прекъсва следването си. След двугодишна военна служба в болница във Верона окончателно се насочва към модата. През 1957 г. започва работа в престижния универсален магазин La Rinascente, а през 1970 г. стартира самостоятелната си дизайнерска дейност.

През 1975 г., заедно със Серджо Галеоти, основава собствена модна къща за мъжко облекло, а малко по-късно създава и дамска линия. Партньорството му с Галеоти продължава до смъртта на последния през 1985 г.

Армани изгражда истинска модна империя, която включва марки като Emporio Armani, Armani Exchange и Armani Privé. Дейността на компанията се разширява в сфери като козметика, аксесоари, хотелиерство и ресторантьорство, а годишните приходи достигат над 2 милиарда евро.

Дизайнерът придобива световна слава и чрез Холивуд. Сред най-запомнящите се моменти е филмът American Gigolo от 1980 г., където Ричард Гиър е облечен в негов костюм — визия, която превръща Армани в символ на модерната елегантност. Неговите „power suits“ костюми за жените променят изцяло концепцията за деловото облекло, а минималистичният му стил и характерните прави силуети остават емблематични за модата от края на XX век.

През десетилетията Армани е наричан „краля на модата“, „най-великият моден диктатор“ и „майстор на потиснатата елегантност“. Той оставя след себе си наследство, което трайно свързва италианската елегантност с глобалния моден свят.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Елизабет Цветанова кахъра

    6 6 Отговор
    Долче вита сладък живот, много ми е сладък живота когато камерунеца ми напълни устата с мляко 😂😂😂😂🤭🥳

    16:38 04.09.2025

  • 2 Римлянин

    7 3 Отговор
    Ваййй отиде си нашто идол на модата ,останахме си само с Версаче

    16:40 04.09.2025

  • 3 матю хари

    8 10 Отговор
    Още един г@й си отиде.

    16:41 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Идън

    10 2 Отговор
    Класа- стил и свой,,почерк,,-signature- във всеки детайл с неговото име. Обожавам Емпориото-,, He,,,,She,,

    16:44 04.09.2025

  • 6 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    4 9 Отговор
    И ко да направя аз като е починал? Ко станало? Голяма работа.

    16:46 04.09.2025

  • 7 Така ли?

    9 2 Отговор
    Ама и те ли мрат ? Аз мислех , че са безсмъртни ! Милиони , милиарди ...И ламтят за още ! Сега кой ще ги харчи ? На оня свят всичко било безплатно .

    16:55 04.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Алчен циганин

    1 0 Отговор
    Така ще си отиде скоро и Гуцанов и никой старчески дом не може да го спаси.

    17:42 04.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.