Новини
Любопитно »
Произходът на лъва на "Сан Марко": Древна мистерия с китайски корени?

Произходът на лъва на "Сан Марко": Древна мистерия с китайски корени?

5 Септември, 2025 07:52 448 3

  • лъвът на сан марко-
  • венеция-
  • китайски произход-
  • бронзова скулптура-
  • династия тан-
  • марко поло-
  • археологически изследвания-
  • изотопен анализ-
  • история на изкуството

лъвът на Сан Марко, Венеция, китайски произход, бронзова скулптура, династия Тан, Марко Поло, археологически изследвания, изотопен анализ, история на изкуството

Произходът на лъва на "Сан Марко": Древна мистерия с китайски корени? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Емблематичният крилат лъв, който гордо се извисява над площад „Сан Марко“ и е неразделна част от облика на Венеция, може да крие далеч по-екзотична история, отколкото се е смятало досега. Италиански учени разкриват, че бронзовата скулптура, символ на града и магнит за милиони туристи, вероятно е изработена от мед, добита в Китай, съобщава AFP, позовавайки се на публикация в престижното списание Antiquity, цитирани от БТА.

Неочаквани разкрития за мистериозната статуя

Досега произходът на лъва, който украсява една от двете внушителни колони на лагуната, бе обвит в мистерия. Стилът на скулптурата не съвпада с традиционните венециански или европейски образци от Средновековието. Още по-любопитно е, че първоначалният ѝ вид е бил различен – с други крила, по-дълги уши и дори рога на главата.

„Все още не знаем кога точно лъвът е пристигнал във Венеция, кой го е създал и кога е бил поставен на колоната, където се намира и днес“, споделя Масимо Видале от Университета в Падуа, един от авторите на изследването.

Следи от Далечния изток Единственият исторически документ, в който се споменава статуята, датира от 1293 г., когато лъвът вече е бил повреден и е подлежал на ремонт. Колоната, върху която е поставен, е пристигнала във Венеция малко преди 1261 г. За да разгадаят тайната, учените са анализирали изотопите на оловото в бронза – метод, който позволява да се проследи произходът на металите. Резултатите са изненадващи: медната руда, използвана за изработката, произхожда от долното течение на река Яндзъ в Китай. Това напълно опровергава досегашните теории, според които лъвът е дело на венециански майстори или е донесен от Анадола или Сирия.

Възможна връзка с династията Тан

Изследователите предполагат, че статуята може да е била част от древна китайска гробищна скулптура, известна като „чженмушоу“ – митичен пазител на гробници от епохата на династията Тан (618–907 г.). Тези същества се отличават с лъвски черти, пламтящи гриви, рога, крила и заострени уши – елементи, които се откриват и във венецианския лъв.

Как лъвът е стигнал до Венеция?

Възможно ли е тази уникална скулптура да е пристигнала в Европа благодарение на легендарните търговци Николо и Мафео Поло – бащата и чичото на Марко Поло? Около 1265 г. те посещават двора на монголския император Кубилай хан в Ханбалик (днешен Пекин). Според учените, именно те може да са донесли разглобената статуя от Китай във Венеция, където тя е била преработена и поставена на видно място.

Древна загадка с ново лице

Откритието хвърля нова светлина върху историята на един от най-известните символи на Венеция. Дали лъвът на „Сан Марко“ наистина е „произведен в Китай“? Времето и бъдещите изследвания ще дадат окончателен отговор.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Донесен от Китай = по-мекият вариант на ОТКРАДНАТ от Китай...

    07:57 05.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    1 1 Отговор
    пред парламента съм и се залях с бензин А92 от Еко

    ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆

    08:04 05.09.2025