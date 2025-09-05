Произходът на лъва на "Сан Марко": Древна мистерия с китайски корени?

Емблематичният крилат лъв, който гордо се извисява над площад „Сан Марко“ и е неразделна част от облика на Венеция, може да крие далеч по-екзотична история, отколкото се е смятало досега. Италиански учени разкриват, че бронзовата скулптура, символ на града и магнит за милиони туристи, вероятно е изработена от мед, добита в Китай, съобщава AFP, позовавайки се на публикация в престижното списание Antiquity, цитирани от БТА.

Неочаквани разкрития за мистериозната статуя

Досега произходът на лъва, който украсява една от двете внушителни колони на лагуната, бе обвит в мистерия. Стилът на скулптурата не съвпада с традиционните венециански или европейски образци от Средновековието. Още по-любопитно е, че първоначалният ѝ вид е бил различен – с други крила, по-дълги уши и дори рога на главата.

A new study reveals that Venice's iconic Lion of St. Mark has Chinese origins, tracing its artistry back to the Tang Dynasty (618-907). Lead researcher professor Massimo Vidale told the Global Times, “We can say with some certainty that the copper came from China, and that the… pic.twitter.com/yZcATSDGHy — Global Times (@globaltimesnews) October 16, 2024

„Все още не знаем кога точно лъвът е пристигнал във Венеция, кой го е създал и кога е бил поставен на колоната, където се намира и днес“, споделя Масимо Видале от Университета в Падуа, един от авторите на изследването.

Следи от Далечния изток Единственият исторически документ, в който се споменава статуята, датира от 1293 г., когато лъвът вече е бил повреден и е подлежал на ремонт. Колоната, върху която е поставен, е пристигнала във Венеция малко преди 1261 г. За да разгадаят тайната, учените са анализирали изотопите на оловото в бронза – метод, който позволява да се проследи произходът на металите. Резултатите са изненадващи: медната руда, използвана за изработката, произхожда от долното течение на река Яндзъ в Китай. Това напълно опровергава досегашните теории, според които лъвът е дело на венециански майстори или е донесен от Анадола или Сирия.

Възможна връзка с династията Тан

Изследователите предполагат, че статуята може да е била част от древна китайска гробищна скулптура, известна като „чженмушоу“ – митичен пазител на гробници от епохата на династията Тан (618–907 г.). Тези същества се отличават с лъвски черти, пламтящи гриви, рога, крила и заострени уши – елементи, които се откриват и във венецианския лъв.

Как лъвът е стигнал до Венеция?

Възможно ли е тази уникална скулптура да е пристигнала в Европа благодарение на легендарните търговци Николо и Мафео Поло – бащата и чичото на Марко Поло? Около 1265 г. те посещават двора на монголския император Кубилай хан в Ханбалик (днешен Пекин). Според учените, именно те може да са донесли разглобената статуя от Китай във Венеция, където тя е била преработена и поставена на видно място.

Древна загадка с ново лице

Откритието хвърля нова светлина върху историята на един от най-известните символи на Венеция. Дали лъвът на „Сан Марко“ наистина е „произведен в Китай“? Времето и бъдещите изследвания ще дадат окончателен отговор.