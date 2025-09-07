Новини
Любопитно »
Алесандра Амброзио - блестяща и гореща на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Алесандра Амброзио - блестяща и гореща на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

7 Септември, 2025 19:12 623 3

  • алесандра амброзио-
  • модел-
  • супермодел-
  • рокля-
  • червен килим-
  • венеция-
  • филмов фестивал

Супермоделът се появи на последния ден от филмовия фестивал

Алесандра Амброзио - блестяща и гореща на червения килим във Венеция (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александра Амброзио прикова погледите с бляскавата си поява на закриващата церемония на 82-ия филмов фестивал във Венеция. 44-годишният бразилски супермодел дефилира по червения килим в златна рокля със сребърни орнаменти, дълбоко деколте и ефектен шлейф. Визията ѝ беше завършена със сребристи сандали на висок ток, масивно колие и диамантени обеци.

Алесандра Амброзио - блестяща и гореща на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Алесандра Амброзио - блестяща и гореща на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Бившият ангел на Victoria’s Secret, позира усмихната пред фотографите и бе сред най-коментираните гости на церемонията. На червения килим бяха забелязани също Адел Екзаркопулос, Луна Ведлер, Стефан Бак и Андреа Кристеа, които също впечатлиха с изисканите си тоалети.

Алесандра Амброзио - блестяща и гореща на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Алесандра Амброзио - блестяща и гореща на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Заключителната вечер на фестивала бе белязана от присъждането на най-престижните отличия, както писахме по-рано. „Златен лъв“ за най-добър филм получи американският режисьор Джим Джармуш за семейната драма Father Mother Sister Brother. Наградата за режисура – „Сребърен лъв“ – беше връчена на Бени Сафди за биографичната драма The Smashing Machine. Голямата награда на журито отиде при The Voice of Hind Rajab на Каутер Бен Хания, посветен на трагични събития в Газа. Китайската актриса Син Чжълей беше отличена за най-добра женска роля във филма The Sun Rises on Us All, а италианецът Тони Сервило спечели наградата за най-добър актьор за изпълнението си в La Grazia на Паоло Сорентино. Отличието за най-добър сценарий получи Валери Донцели за филма At Work.

Алесандра Амброзио - блестяща и гореща на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Алесандра Амброзио пристигна във Венеция по-рано през деня с лодка и още с появата си блестящата ѝ усмивка привлече погледите на публиката и обективите на журналисти и фотографи. Нейното участие във фестивала идва след почивка в Ибиса, по време на която моделът публикува серия от снимки в социалните мрежи, включително и кадри без горнище на бански. На ваканцията тя беше заедно с партньора си, австралийския предприемач Бък Палмър, с когото е във връзка от края на 2024 г.

Амброзио е майка на две деца – 17-годишната Аня и 13-годишния Ноа, от предишната си връзка с бизнесмена Джейми Мазур, с когото прекрати годежа си през 2018 г. В последни интервюта моделът подчертава, че позитивното отношение към живота и цененето на малките моменти остават най-важни за нея както в личен, така и в професионален план. Освен модната си кариера тя заявява интерес към телевизията и желание да продължи да работи с млади дизайнери, които я вдъхновяват със свежите си идеи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Освен че е хубава жена , е и симпатична !

    19:29 07.09.2025

  • 2 Ироничен

    1 0 Отговор
    Всеки материал, който се стреми да привлече внимание с думичките "Горещо, нажежи, сияе, подлуди ...." е прудназначен за любителите на самотната любов.

    19:50 07.09.2025

  • 3 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    СашКа сле 7-8 години ще е сбръчкана изоставен и изпадаща в депресия жИнка.

    Препоръчвам и брак с любящ съпруг и деца !!

    Иначе ще си остане самотна кукумявка ...

    20:08 07.09.2025