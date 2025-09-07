Алесандра Амброзио - блестяща и гореща на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Александра Амброзио прикова погледите с бляскавата си поява на закриващата церемония на 82-ия филмов фестивал във Венеция. 44-годишният бразилски супермодел дефилира по червения килим в златна рокля със сребърни орнаменти, дълбоко деколте и ефектен шлейф. Визията ѝ беше завършена със сребристи сандали на висок ток, масивно колие и диамантени обеци.

Бившият ангел на Victoria’s Secret, позира усмихната пред фотографите и бе сред най-коментираните гости на церемонията. На червения килим бяха забелязани също Адел Екзаркопулос, Луна Ведлер, Стефан Бак и Андреа Кристеа, които също впечатлиха с изисканите си тоалети.

Заключителната вечер на фестивала бе белязана от присъждането на най-престижните отличия, както писахме по-рано. „Златен лъв“ за най-добър филм получи американският режисьор Джим Джармуш за семейната драма Father Mother Sister Brother. Наградата за режисура – „Сребърен лъв“ – беше връчена на Бени Сафди за биографичната драма The Smashing Machine. Голямата награда на журито отиде при The Voice of Hind Rajab на Каутер Бен Хания, посветен на трагични събития в Газа. Китайската актриса Син Чжълей беше отличена за най-добра женска роля във филма The Sun Rises on Us All, а италианецът Тони Сервило спечели наградата за най-добър актьор за изпълнението си в La Grazia на Паоло Сорентино. Отличието за най-добър сценарий получи Валери Донцели за филма At Work.

Алесандра Амброзио пристигна във Венеция по-рано през деня с лодка и още с появата си блестящата ѝ усмивка привлече погледите на публиката и обективите на журналисти и фотографи. Нейното участие във фестивала идва след почивка в Ибиса, по време на която моделът публикува серия от снимки в социалните мрежи, включително и кадри без горнище на бански. На ваканцията тя беше заедно с партньора си, австралийския предприемач Бък Палмър, с когото е във връзка от края на 2024 г.

Амброзио е майка на две деца – 17-годишната Аня и 13-годишния Ноа, от предишната си връзка с бизнесмена Джейми Мазур, с когото прекрати годежа си през 2018 г. В последни интервюта моделът подчертава, че позитивното отношение към живота и цененето на малките моменти остават най-важни за нея както в личен, така и в професионален план. Освен модната си кариера тя заявява интерес към телевизията и желание да продължи да работи с млади дизайнери, които я вдъхновяват със свежите си идеи.