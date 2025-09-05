Новини
Любопитно »
Порно звездата Бони Блу тръгна на секс тур за студенти

Порно звездата Бони Блу тръгна на секс тур за студенти

5 Септември, 2025 10:44 835 10

  • бони блу-
  • секс тур-
  • порно звезда-
  • великобритания-
  • британска провинция-
  • студенти

Събитията ще бъдат заснети и публикувани онлайн

Порно звездата Бони Блу тръгна на секс тур за студенти - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Порно звездата Бони Блу, която стана известна със секс маратона си, по време на който преспа с над хиляда мъже за 12 часа, обяви турне из британската провинция, съобщи The Tab.

Бони Блу планира да посети Дънди, Нюкасъл ъпон Тайн, Линкълн, Лийдс, Шефилд, Нотингам, Оксфорд, Кеймбридж и Лондон. По време на пътуването тя планира да прави секс със студенти от първи курс в университети, разположени в тези градове. Събитията ще бъдат заснети и публикувани онлайн.

View this post on Instagram

A post shared by Bonnie blue__xox (@bonnie_blue__xox)


Кариерата на Бони Блу започва с подобни турнета из университетски градове. За да привлече вниманието, бъдещата порно звезда преспивала с млади студенти безплатно и публикувала кадрите в OnlyFans. Това било забелязано от таблоидите и те я обвинили в блудство с деца. Негативните споменавания в пресата направиха Бони Блу още по-популярна.

Разкрепостената дама многократно се забъркваше в различни инсценировки: преструваше се на бременна, изигра фалшива сватба с фен и излъчваше в интернет, докато уж я арестуват.



Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    10 0 Отговор
    Поканете Бони Блу в "Диви и красиви" или в "Ергенът"

    10:47 05.09.2025

  • 2 Студента

    11 0 Отговор
    Да мине за заверка през Вечните студенти в Студентски град! Символ за качество!

    10:50 05.09.2025

  • 3 писарке цъкни да узнаем кога

    10 0 Отговор
    Порно звездата Бони Блу ще тръгне на секс тур за
    пенционери мераклии по наште села

    може да са бедни ама игриви

    Коментиран от #9

    10:50 05.09.2025

  • 4 НЕПОЗНАТ

    7 2 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА ОТКАЧАЛКА.!!! ТОВА ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЧИСТО ФИЗИЧЕСКИ. ИЛИ ТЯ Е ИЗВРАТЕНА ???

    10:52 05.09.2025

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    Вземи ме ,чичо Вальо може много неща ...

    10:56 05.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Порно

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "писарке цъкни да узнаем кога":

    Това го предложи на кандидат кметицата на Момин проход, цяла пазарна ниша се отваря. Хем приходи от Онлифанс, хем ако се кандидатира пак, всички ще и повярват като обещае "Аз ще ви оправя". И Момин проход тесен за нейната слава ще е.

    11:05 05.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.