Порно звездата Бони Блу тръгна на секс тур за студенти

Порно звездата Бони Блу, която стана известна със секс маратона си, по време на който преспа с над хиляда мъже за 12 часа, обяви турне из британската провинция, съобщи The Tab.

Бони Блу планира да посети Дънди, Нюкасъл ъпон Тайн, Линкълн, Лийдс, Шефилд, Нотингам, Оксфорд, Кеймбридж и Лондон. По време на пътуването тя планира да прави секс със студенти от първи курс в университети, разположени в тези градове. Събитията ще бъдат заснети и публикувани онлайн.

Кариерата на Бони Блу започва с подобни турнета из университетски градове. За да привлече вниманието, бъдещата порно звезда преспивала с млади студенти безплатно и публикувала кадрите в OnlyFans. Това било забелязано от таблоидите и те я обвинили в блудство с деца. Негативните споменавания в пресата направиха Бони Блу още по-популярна.

Разкрепостената дама многократно се забъркваше в различни инсценировки: преструваше се на бременна, изигра фалшива сватба с фен и излъчваше в интернет, докато уж я арестуват.