Даниела Рупецова предизвика мощна вълна от възмущение в Жеравна: Мърсиш носията, петниш празника! (СНИМКИ)

Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна, който преди дни събра над 20 000 души от цяла България, обикновено е територия за любителите на автентичната традиция - гайди, ръченици, кебапчета и шарени носии. Но този път едно лице от телевизионния ефир успя да превземе вниманието на всички - скандалната участничка от „Ергенът“ Даниела Рупецова. Жената със силиконови форми, която зрителите познават като шампион по скандали, интриги и селфита в бански, изненадващо се появи облечена не в поредното мини и обувки с ток, а в шопска носия, с бродирана риза, сукман и... цървули, пише hotarena.net.
Даниела, която иначе влиза в заведения като на модно дефиле, сега се разхождаше по Добромерица, като баба от XIX век.
„Ти си срам за Жеравна, сваляй носията!“, „Такива носии са носили чисти и морални българки!“, „Сукманът е хубав, ама да беше сложила и мозък под кърпата“, „Потресена съм, на живо изглежда с 10 години по-възрастна“, „Мърсиш носията“, „Спри да се излагаш с евтин пиар и да петниш празника!“, „Кой спонсор ти купи тая носия“, „Майкъл Джексън в Жеравна“ са само част от стотиците негативни и гневни коментари, които заляха не само социалните мрежи на Рупецова, но и се изсипаха под всяка една пресподелена от други профили снимка.
Негативизмът, който си навлече, беше толкова голям, че ергенката се принуди да забрани коментарите под снимките си с носиите само и само оплюванията да спрат. А имайки предвид досегашния ѝ опит с недоброжелателите, който е доста солиден, това показва, че шумът, който е предизвикала, е твърде голям дори за нея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:17 05.09.2025
2 Колко
Коментиран от #15
12:17 05.09.2025
3 България
Коментиран от #6
12:19 05.09.2025
4 681
ахахах вярно на Джако прилича, ама по църна !
12:19 05.09.2025
5 Факт
Коментиран от #18
12:21 05.09.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "България":Помакиня
12:21 05.09.2025
7 Абе
12:23 05.09.2025
8 Анонимен
12:23 05.09.2025
9 Факт
12:24 05.09.2025
10 Пич
Коментиран от #12
12:24 05.09.2025
11 Скептик
12:25 05.09.2025
12 Ото фон Бломберг
До коментар #10 от "Пич":Много точен коментар .!!
12:27 05.09.2025
13 Анонимен
12:27 05.09.2025
14 Ото фон Бломберг
12:28 05.09.2025
15 Сигурно
До коментар #2 от "Колко":само сред nomaкините се счита за красива.
12:28 05.09.2025
16 Име
12:29 05.09.2025
20 лили
12:32 05.09.2025
21 Ивелин Михайлов
12:32 05.09.2025
22 За мен става
12:35 05.09.2025
23 Хелзински Комитет
12:38 05.09.2025