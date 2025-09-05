Новини
Даниела Рупецова предизвика мощна вълна от възмущение в Жеравна: Мърсиш носията, петниш празника! (СНИМКИ)

5 Септември, 2025 12:14 1 344 23

Негативизмът, който си навлече, беше толкова голям, че ергенката се принуди да забрани коментарите под снимките си с носиите

Даниела Рупецова предизвика мощна вълна от възмущение в Жеравна: Мърсиш носията, петниш празника! (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна, който преди дни събра над 20 000 души от цяла България, обикновено е територия за любителите на автентичната традиция - гайди, ръченици, кебапчета и шарени носии. Но този път едно лице от телевизионния ефир успя да превземе вниманието на всички - скандалната участничка от „Ергенът“ Даниела Рупецова. Жената със силиконови форми, която зрителите познават като шампион по скандали, интриги и селфита в бански, изненадващо се появи облечена не в поредното мини и обувки с ток, а в шопска носия, с бродирана риза, сукман и... цървули, пише hotarena.net.


Даниела, която иначе влиза в заведения като на модно дефиле, сега се разхождаше по Добромерица, като баба от XIX век.

„Ти си срам за Жеравна, сваляй носията!“, „Такива носии са носили чисти и морални българки!“, „Сукманът е хубав, ама да беше сложила и мозък под кърпата“, „Потресена съм, на живо изглежда с 10 години по-възрастна“, „Мърсиш носията“, „Спри да се излагаш с евтин пиар и да петниш празника!“, „Кой спонсор ти купи тая носия“, „Майкъл Джексън в Жеравна“ са само част от стотиците негативни и гневни коментари, които заляха не само социалните мрежи на Рупецова, но и се изсипаха под всяка една пресподелена от други профили снимка.

Негативизмът, който си навлече, беше толкова голям, че ергенката се принуди да забрани коментарите под снимките си с носиите само и само оплюванията да спрат. А имайки предвид досегашния ѝ опит с недоброжелателите, който е доста солиден, това показва, че шумът, който е предизвикала, е твърде голям дори за нея.


  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Тя е мохамеданка помакиня

    12:17 05.09.2025

  • 2 Колко

    4 20 Отговор
    Красива жена!

    Коментиран от #15

    12:17 05.09.2025

  • 3 България

    16 3 Отговор
    Сиганка в народна българска носия, евроатлантически ценности !

    Коментиран от #6

    12:19 05.09.2025

  • 4 681

    19 1 Отговор
    „Майкъл Джексън в Жеравна“
    ахахах вярно на Джако прилича, ама по църна !

    12:19 05.09.2025

  • 5 Факт

    10 10 Отговор
    Много скверни слова на лицемерни моралисти. Това не са нормални хора!

    Коментиран от #18

    12:21 05.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "България":

    Помакиня

    12:21 05.09.2025

  • 7 Абе

    11 1 Отговор
    Остарявам... все си мислех, че това е AI а то се оказа реална жена

    12:23 05.09.2025

  • 8 Анонимен

    9 3 Отговор
    Всеки има право да бъде добър. Не бих стъпил там. Колкото и праведници да са струпани на едно място!

    12:23 05.09.2025

  • 9 Факт

    7 1 Отговор
    Всичко е платено с бюджетни средства!

    12:24 05.09.2025

  • 10 Пич

    16 7 Отговор
    Всички имат право да ходят в Жеравна ! Там е сбирщина на селяндури които се имат за селяндурски елит , та госпожата си е точно на мястото !!! Дори и Ц. Цветанов ходи там !!!

    Коментиран от #12

    12:24 05.09.2025

  • 11 Скептик

    4 1 Отговор
    Какво е направила?

    12:25 05.09.2025

  • 12 Ото фон Бломберг

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Много точен коментар .!!

    12:27 05.09.2025

  • 13 Анонимен

    6 0 Отговор
    Пазят си хляба. Може да ги дават по в "гозбите на баба"!

    12:27 05.09.2025

  • 14 Ото фон Бломберг

    9 6 Отговор
    Всички тия хайдушки сборища са събирателни пунктове за най големите простаци селяндури и псевдопатриоти

    12:28 05.09.2025

  • 15 Сигурно

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Колко":

    само сред nomaкините се счита за красива.

    12:28 05.09.2025

  • 16 Име

    3 2 Отговор
    Ако някой не е там, защо пуска гневни коментари. Сещам се само за един мръсник!

    12:29 05.09.2025

  • 20 лили

    5 2 Отговор
    Не може разни циганета да носят традиционата българска носия сигурно след 3 години и бежанците от Синтапур и Суринам в България ще носят българска носия

    12:32 05.09.2025

  • 21 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява тая миганка да бъде лишена от българско гражданство!

    12:32 05.09.2025

  • 22 За мен става

    3 1 Отговор
    Шукаритетна е

    12:35 05.09.2025

  • 23 Хелзински Комитет

    3 0 Отговор
    ДАНС вече ви има данните, нощеска по пижами ша ДАВАТЕ обяснения

    12:38 05.09.2025