Мартин Владимиров предупреждава: Цените на горивата у нас ще догонят европейските

15 Март, 2026 11:29, обновена 15 Март, 2026 10:39

  • мартин владимиров-
  • енергетика-
  • горива-
  • цени

През новата седмица можем да видим по-високи цени на суровия нефт от над 110 долара за барел, посочи енергийният експерт

Много е важно да се каже, че в България поскъпването на цените на горивата е по-умерено. С 29.1% са се повишили цените на горивата в Европейския съюз, а в България са се увеличи с 9.5% при дизела и с малко над 6.5% при бензина А95. България поддържа сравнително ниски цени на горивата и ръстът в България ще се ускори и ще догони цените на горивата в ЕС.

Това заяви пред БНР енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за цената на горивата.

Той обясни, че цените на суровия нефт се увеличиха драстично - с над 100 долара за барел и предвид, че вчера и днес напрежението продължава да ескалира. През новата седмица можем да видим по-високи цени на суровия нефт от над 110 долара за барел, посочи енергийният експерт.

Според него към момента много трудно България може да се снабди с горива

Явно вървим към сценарии с много по-големи удари по петролна и енергийна инфраструктура", предупреди Мартин Владимиров, като уточни, че вървим към сценарии 150 долара за барел заради войната в Иран.

Мартин Владимиров посочи, че България има много по-голяма свобода да натисне маржа на печалбата на рафинерията в Бургас с цел успокояване цената на горивата. Натам трябва да бъдат насочени мерките, докато задържане на цената с тавани, това може да доведе до недостиг на горива, добави енергийният експерт.

Според него трябва да се работи за мерки за намаляване потреблението на горива, като например безплатен градски транспорт за няколко седмици.

Мартин Владимиров добави, че ако войната свърши в следващите няколко дни, светът ще се върне към нормалността и няма да има големи ефекти върху икономиката на България и Европа.

"Не се вижда перспектива войната в Иран да свърши скоро, за съжаление", каза той. Владимиров е на мнение, че заради войната в Иран енергоемките индустрии ще поскъпнат, цената на природния газ ще се повиши значително, както и транспортните услуги, стъкларската индустрия, торовата индустрия и др.

Той призова държавата да не предприема панически ходове. Владимиров е скептичен, че България ще тръгне в обратна посока за отмяна на руските санкции. "Време е да заемем твърда позиция, че няма да се отменя този ангажимент към европейските партньори", апелира Мартин Владимиров.

Енергийният експерт коментира договора с "Боташ" и заяви, че ако бъде предоговорен може да пренасяме втечнен природен газ.

"Боташ" е истинският хъб за природен газ в региона, има огромен капацитет за втечнен на природен газ и тези количества "Боташ" иска да контролира и да препродава на огромни цели в Европа. България може да се превърне в препран троянски кон на газ. Не трябва да правим тази стратегическа грешка и трябва да премислим на каква цена ще се търгува природния газ, призова Мартин Владимиров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малтин димитлоф аутиста

    9 0 Отговор
    колегата аутист от центъра за изледване на лгдбиу

    10:41 15.03.2026

  • 2 Това нпо

    14 0 Отговор
    е толкова експерт, колкото едно врабче може да бъде енергиен експерт. Абсолютен неможач.

    10:41 15.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    В Германия вече 5 лв за литър.

    10:41 15.03.2026

  • 4 като видя брадат

    10 0 Отговор
    и знам, че на 90% епедераз

    Коментиран от #8, #14

    10:42 15.03.2026

  • 5 А заплатите удрят молдовските

    7 0 Отговор
    И Молдавия все още не е ЕС 😂😂😂

    10:44 15.03.2026

  • 6 И без

    7 0 Отговор
    тоя "изследовател на демокрацията " , каквото и да е това , на всеки е ясно , че горивата ще поскъпват още !

    10:44 15.03.2026

  • 7 Васил

    10 0 Отговор
    При 140 долара за барел цената беше 2,50 лева а сега как при 110 е почти 3,00 лева как става този номер?

    Коментиран от #10, #11

    10:44 15.03.2026

  • 8 Стенли

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "като видя брадат":

    Особено пък тези господа от така наречения център за изследване на демокрацията аман от такива демократи и експерти 😕

    10:47 15.03.2026

  • 9 Кога Ще стане Това ?

    7 0 Отговор
    Кога Ще стане Това ?

    С Пенсиите !

    И Заплатите ?

    Коментиран от #16

    10:47 15.03.2026

  • 10 как да ти отговори

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    един аналлноподатлив нпо слуга

    10:48 15.03.2026

  • 11 Е-еее ! ДА !

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Е-еее ! ДА !

    Това Е !

    Българския !

    Номер !

    10:49 15.03.2026

  • 12 оня с питон.я

    3 1 Отговор
    Бай Ганю е червив от мангизи защото краде като гламав. Реална цена за бензин е 5 евро, а за дизел - 8 евро.

    10:49 15.03.2026

  • 13 Цървул

    5 0 Отговор
    2,5 или по-добре 3 евро за литър е идеално за клуба на богатите . И ще получите качество , каквото не сте сънували .

    10:50 15.03.2026

  • 14 Е-еее ! Хайде Холъм !

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "като видя брадат":

    Е-еее ! Хайде Холъм !

    Не Обиждай !

    Всички Брадати !

    На тоя По Физиономията си му Лечи !

    Че Е !

    КенеФ !

    10:52 15.03.2026

  • 15 Няма страшно

    7 0 Отговор
    В клуба на богатите сме. Нали това искахте. На ви шиткойн... И глааад...

    10:52 15.03.2026

  • 16 Цървул

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кога Ще стане Това ?":

    Когато ни цъфнат налъмите . Тогава ще ни вдигнат пенсии и заплати . Просешката тояга се подава зад ъгъла .

    10:52 15.03.2026

  • 17 Факти

    4 0 Отговор
    Мартин Владимиров предупреждава: Цените на горивата у нас ще догонят европейските, затова ги плащаме с левро

    10:53 15.03.2026

  • 18 УдоМача

    3 0 Отговор
    Така и трябва да бъде в клуба на богатите!

    10:55 15.03.2026

  • 19 Мухахаха

    1 0 Отговор
    От много експерти за това сме на то хал

    10:56 15.03.2026

  • 20 койдазнай

    0 0 Отговор
    Две трети от цената на горивата са акциз и ДДС. Акциза в България е най-нисък в целия ЕС. У нас цените на горивата ще догонят европейските, само ако огромните кражби в момента се увеличат още!

    10:56 15.03.2026

  • 21 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Продавам магарета

    10:58 15.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Педофил

    0 0 Отговор
    Ке си купя трутунетка

    11:00 15.03.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Първо, ЦЕНИТЕ НЕ ПОСКЪПВАТ-
    поскъпват стоките❗
    Второ- а заплатите скоро ще догонят ли "европейските"🤔❓
    Как все ПРОПУСКАТЕ другата част на уравнението 🤔❗

    11:01 15.03.2026

