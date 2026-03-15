Мартин Владимиров предупреждава: Цените на горивата у нас ще догонят европейските

Много е важно да се каже, че в България поскъпването на цените на горивата е по-умерено. С 29.1% са се повишили цените на горивата в Европейския съюз, а в България са се увеличи с 9.5% при дизела и с малко над 6.5% при бензина А95. България поддържа сравнително ниски цени на горивата и ръстът в България ще се ускори и ще догони цените на горивата в ЕС.

Това заяви пред БНР енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за цената на горивата.

Той обясни, че цените на суровия нефт се увеличиха драстично - с над 100 долара за барел и предвид, че вчера и днес напрежението продължава да ескалира. През новата седмица можем да видим по-високи цени на суровия нефт от над 110 долара за барел, посочи енергийният експерт.

Според него към момента много трудно България може да се снабди с горива

Явно вървим към сценарии с много по-големи удари по петролна и енергийна инфраструктура", предупреди Мартин Владимиров, като уточни, че вървим към сценарии 150 долара за барел заради войната в Иран.

Мартин Владимиров посочи, че България има много по-голяма свобода да натисне маржа на печалбата на рафинерията в Бургас с цел успокояване цената на горивата. Натам трябва да бъдат насочени мерките, докато задържане на цената с тавани, това може да доведе до недостиг на горива, добави енергийният експерт.

Според него трябва да се работи за мерки за намаляване потреблението на горива, като например безплатен градски транспорт за няколко седмици.

Мартин Владимиров добави, че ако войната свърши в следващите няколко дни, светът ще се върне към нормалността и няма да има големи ефекти върху икономиката на България и Европа.

"Не се вижда перспектива войната в Иран да свърши скоро, за съжаление", каза той. Владимиров е на мнение, че заради войната в Иран енергоемките индустрии ще поскъпнат, цената на природния газ ще се повиши значително, както и транспортните услуги, стъкларската индустрия, торовата индустрия и др.

Той призова държавата да не предприема панически ходове. Владимиров е скептичен, че България ще тръгне в обратна посока за отмяна на руските санкции. "Време е да заемем твърда позиция, че няма да се отменя този ангажимент към европейските партньори", апелира Мартин Владимиров.

Енергийният експерт коментира договора с "Боташ" и заяви, че ако бъде предоговорен може да пренасяме втечнен природен газ.

"Боташ" е истинският хъб за природен газ в региона, има огромен капацитет за втечнен на природен газ и тези количества "Боташ" иска да контролира и да препродава на огромни цели в Европа. България може да се превърне в препран троянски кон на газ. Не трябва да правим тази стратегическа грешка и трябва да премислим на каква цена ще се търгува природния газ, призова Мартин Владимиров.