Българското кисело мляко е хит в Китай заради фестивал в Момчиловци

Малкото родопско село Момчиловци отново стана арена на ежегодния фестивал на киселото мляко, който събира стотици посетители, включително десетки туристи от Китай. Причината за интереса е уникалното българско кисело мляко, известно с пробиотичните си свойства и връзката му с дълголетието, предава Ройтерс.

Фестивалът, провеждан в края на лятото, съчетава дегустации на млечни продукти, пазари и фолклорни изпълнения. На площада в селото местни певци и гайдари в традиционни носии изпълняват песни, докато производители предлагат мостри от кисело мляко и сирене. Някои от тях дори говорят китайски, за да общуват по-лесно с гостите.

Китайските туристи посещават Момчиловци още от 2009 г., когато местните бактерии от киселото мляко бяха използвани от китайска компания за създаването на марката Mosilian, която днес се продава в повечето супермаркети в Китай. Така селото постепенно се превърна в символ на културен и търговски мост между двете държави.

Уникалните качества на българското кисело мляко са изследвани още в началото на XX век от микробиолога Стамен Григоров и руския учен Ели Мечников, които установяват връзка между консумацията му и дълголетието на местното население. Днес учените подчертават ролята на Lactobacillus bulgaricus — бактерия, характерна за региона, която подпомага имунната система и здравето.

Местният животновъд Димитър Данчев обяснява, че вкусът и гъстотата на киселото мляко се променят според сезона. „През пролетта, когато животните пасат свежа трева, киселото мляко има различни качества в сравнение с есента, когато млякото става по-гъсто“, казва той.

За местните хора киселото мляко не е просто продукт, а част от начина им на живот. 95-годишната Митра Парева споделя, че то присъства на трапезата ѝ всеки ден: „Първите храни на масата ми винаги са хляб и кисело мляко.“

Днес фестивалът в Момчиловци е не само туристическа атракция, но и културен обмен, който показва как едно малко българско село може да се превърне в глобално познато име благодарение на традициите и науката.