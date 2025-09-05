Българското кисело мляко е хит в Китай заради фестивал в Момчиловци

Малкото родопско село Момчиловци отново стана арена на ежегодния фестивал на киселото мляко, който събира стотици посетители, включително десетки туристи от Китай. Причината за интереса е уникалното българско кисело мляко, известно с пробиотичните си свойства и връзката му с дълголетието, предава Ройтерс.
Фестивалът, провеждан в края на лятото, съчетава дегустации на млечни продукти, пазари и фолклорни изпълнения. На площада в селото местни певци и гайдари в традиционни носии изпълняват песни, докато производители предлагат мостри от кисело мляко и сирене. Някои от тях дори говорят китайски, за да общуват по-лесно с гостите.
Китайските туристи посещават Момчиловци още от 2009 г., когато местните бактерии от киселото мляко бяха използвани от китайска компания за създаването на марката Mosilian, която днес се продава в повечето супермаркети в Китай. Така селото постепенно се превърна в символ на културен и търговски мост между двете държави.
Уникалните качества на българското кисело мляко са изследвани още в началото на XX век от микробиолога Стамен Григоров и руския учен Ели Мечников, които установяват връзка между консумацията му и дълголетието на местното население. Днес учените подчертават ролята на Lactobacillus bulgaricus — бактерия, характерна за региона, която подпомага имунната система и здравето.
Местният животновъд Димитър Данчев обяснява, че вкусът и гъстотата на киселото мляко се променят според сезона. „През пролетта, когато животните пасат свежа трева, киселото мляко има различни качества в сравнение с есента, когато млякото става по-гъсто“, казва той.
За местните хора киселото мляко не е просто продукт, а част от начина им на живот. 95-годишната Митра Парева споделя, че то присъства на трапезата ѝ всеки ден: „Първите храни на масата ми винаги са хляб и кисело мляко.“
Днес фестивалът в Момчиловци е не само туристическа атракция, но и културен обмен, който показва как едно малко българско село може да се превърне в глобално познато име благодарение на традициите и науката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривоверен алкаш
16:05 05.09.2025
2 Госあ
Коментиран от #7
16:17 05.09.2025
3 ха, ха, ха...
16:22 05.09.2025
4 Ха ха ха ха ха ха
Ей тъй малко да поразгледаш, да си пазададеш после въпроси, да пообщуваш малко с бългърчета които живеят там и ще ти отворят очките поне една десета.
ПЪРВО: Бългърско кисело мляко НЯ-МА !!!
Унищожено е от собствената ни държава чрез липса на гарантиран качествен стандарт защитен със закон и контролиран безкомпромисно от самата държава.
ВТОРО: Въпрос на външна политика е света да познава нашето кисело мляко поне наравно с оня гръцки мазгоч за който целият свят реве.
16:47 05.09.2025
5 Ко речи ?
Онова със свинската мас,нишесте и сухо мляко вътре ли ?
Ей МОМИЧЕЕЕЕЕЕ, СЪБУДИ СЕЕЕЕЕЕЕ Gen Z ❗
16:49 05.09.2025
6 Не така!
16:58 05.09.2025
7 За разлика
До коментар #2 от "Госあ":от теб , китайците много лесно си намират ларви от цикади . В парковете на Токио има табели на които е изписано на японски , английски , китайски и корейски език “ Моля не взимайте от почвата ларви на цикада “ , и въпреки това поданниците на Поднебесната си ровят без задръжки … Казват , че били много вкусни …без да им дреме , че следващото лято популацията на японската цикада ще намалее . Ама те нали са на принципа “ Нашето си е наше , чуждото е общо “ !!!
Коментиран от #9
16:59 05.09.2025
8 В Кой Музей ?
Е Изложено !
Защото по магазините !
Одавна !
няма Такова !
17:07 05.09.2025
9 Читаец
До коментар #7 от "За разлика":А ето откъде брюк селците взеха идеята да ни се слагат в храната насекоми, бръмбари да се научим и ние да ги консумираме🤮
17:21 05.09.2025