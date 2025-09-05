Новини
Българското кисело мляко е хит в Китай заради фестивал в Момчиловци

5 Септември, 2025 15:58 672 9

Китайските туристи посещават Момчиловци още от 2009 г.

Българското кисело мляко е хит в Китай заради фестивал в Момчиловци - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Малкото родопско село Момчиловци отново стана арена на ежегодния фестивал на киселото мляко, който събира стотици посетители, включително десетки туристи от Китай. Причината за интереса е уникалното българско кисело мляко, известно с пробиотичните си свойства и връзката му с дълголетието, предава Ройтерс.

Фестивалът, провеждан в края на лятото, съчетава дегустации на млечни продукти, пазари и фолклорни изпълнения. На площада в селото местни певци и гайдари в традиционни носии изпълняват песни, докато производители предлагат мостри от кисело мляко и сирене. Някои от тях дори говорят китайски, за да общуват по-лесно с гостите.

Китайските туристи посещават Момчиловци още от 2009 г., когато местните бактерии от киселото мляко бяха използвани от китайска компания за създаването на марката Mosilian, която днес се продава в повечето супермаркети в Китай. Така селото постепенно се превърна в символ на културен и търговски мост между двете държави.

Уникалните качества на българското кисело мляко са изследвани още в началото на XX век от микробиолога Стамен Григоров и руския учен Ели Мечников, които установяват връзка между консумацията му и дълголетието на местното население. Днес учените подчертават ролята на Lactobacillus bulgaricus — бактерия, характерна за региона, която подпомага имунната система и здравето.

Местният животновъд Димитър Данчев обяснява, че вкусът и гъстотата на киселото мляко се променят според сезона. „През пролетта, когато животните пасат свежа трева, киселото мляко има различни качества в сравнение с есента, когато млякото става по-гъсто“, казва той.

За местните хора киселото мляко не е просто продукт, а част от начина им на живот. 95-годишната Митра Парева споделя, че то присъства на трапезата ѝ всеки ден: „Първите храни на масата ми винаги са хляб и кисело мляко.“

Днес фестивалът в Момчиловци е не само туристическа атракция, но и културен обмен, който показва как едно малко българско село може да се превърне в глобално познато име благодарение на традициите и науката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Кривоверен алкаш

    6 1 Отговор
    Уникално беше преди 10ти...сега нито крави,нито овце...но кис.мляко се бълва на поразия...Да е жива и здрава Германия със сухото си мляко....

    16:05 05.09.2025

  • 2 Госあ

    2 1 Отговор
    Българското кисело мляко е хит в Китай, не от вчера и днес. В супермаркетите е отделено от останалите йогурти и е най скъпо. И се купува. В Китай ди купувам и саламурено сирене да си правя шопска салата, в Япония трудно се намираше.

    Коментиран от #7

    16:17 05.09.2025

  • 3 ха, ха, ха...

    3 1 Отговор
    Кое по точно "българско кисело мляко" е хит, те са десетки и всичките кое от кое по голямо менте, Активиа", "Верея", "Данон" или "Елена"? Млеконадойните животни са унищожени заради "нелечими болести", всички големи и малки производители ползват имитиращи продукти в производството, а така и си нямаме защитена технология, която поне да служи за еталон. А нямаме защото ако се въведе такава, никой няма да покрива нормите и всички трябва да затварят "мандрите".

    16:22 05.09.2025

  • 4 Ха ха ха ха ха ха

    1 2 Отговор
    Събинче, а хайде да попътуваш малко в чужбина, а, какво ще кажеш ?
    Ей тъй малко да поразгледаш, да си пазададеш после въпроси, да пообщуваш малко с бългърчета които живеят там и ще ти отворят очките поне една десета.
    ПЪРВО: Бългърско кисело мляко НЯ-МА !!!
    Унищожено е от собствената ни държава чрез липса на гарантиран качествен стандарт защитен със закон и контролиран безкомпромисно от самата държава.
    ВТОРО: Въпрос на външна политика е света да познава нашето кисело мляко поне наравно с оня гръцки мазгоч за който целият свят реве.

    16:47 05.09.2025

  • 5 Ко речи ?

    2 1 Отговор
    Кое мляко ма ?
    Онова със свинската мас,нишесте и сухо мляко вътре ли ?
    Ей МОМИЧЕЕЕЕЕЕ, СЪБУДИ СЕЕЕЕЕЕЕ Gen Z ❗

    16:49 05.09.2025

  • 6 Не така!

    1 2 Отговор
    Не така, пак ще повторя. Така не е се прави! Решили от Момчиловци да баламосват хората, включително китайците, че идва ли не ЛАКТОБАЦИЛУС БУЛГАРИКЕС, извира от недрата на Момчиловци. ЛАКТО БОЦИЛУС БУЛГАРИКУС за първи път е изолиран като щам в Пернишки, но бацила го има в цяла България. Моля, Момчиловци не се правете на откриватели, а идете и се поклонете пред гроба на Стамен Григоров. Това правят ЯПОНЦИТЕ, защото знаят къде е извора.

    16:58 05.09.2025

  • 7 За разлика

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    от теб , китайците много лесно си намират ларви от цикади . В парковете на Токио има табели на които е изписано на японски , английски , китайски и корейски език “ Моля не взимайте от почвата ларви на цикада “ , и въпреки това поданниците на Поднебесната си ровят без задръжки … Казват , че били много вкусни …без да им дреме , че следващото лято популацията на японската цикада ще намалее . Ама те нали са на принципа “ Нашето си е наше , чуждото е общо “ !!!

    Коментиран от #9

    16:59 05.09.2025

  • 8 В Кой Музей ?

    1 0 Отговор
    В Кой Музей ?

    Е Изложено !

    Защото по магазините !

    Одавна !

    няма Такова !

    17:07 05.09.2025

  • 9 Читаец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "За разлика":

    А ето откъде брюк селците взеха идеята да ни се слагат в храната насекоми, бръмбари да се научим и ние да ги консумираме🤮

    17:21 05.09.2025