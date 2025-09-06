Новини
Заплашиха с убийство поп певеца Роби

6 Септември, 2025 18:01 849 20

Изпълнителят сподели онлайн заплашителни съобщения, които получава

Заплашиха с убийство поп певеца Роби - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Младият музикант, който нашумя през последните години – Роби, сподели, че получава грозни и откровено страшни заплахи в социалните мрежи. В серия от сторита стана ясно, че те са в следствие на външния вид на певеца, заради което той се обърна към феновете си, за да изрази отвращението си.

„Недей да ходиш така сам по такива места, че ще останеш на място някой път... п***л“, гласи един от коментарите, които самият Роби реши да сподели.

„Фейсбук е най-токсичната платформа. По принцип гледам да не чета коментари под постовете си там, но понякога се случва да ми попадне нещо във фийда. Днес попаднах на това под моето видео, на което пея в парка. Кофти е, че хора, които мислят така, се разхождат безнаказано“, коментира Роби, видимо разочарован от злобния коментар.

Очевидно е, че талантливият музикант не остава безразличен и не действа с непукизъм, като добавя: „Получавам много коментари във Фейсбук и за външния си вид. В началото ме жегваха, но вече не ми влияят. Знаете ли защо? Никога не съм се смятал за модел. Знам, че съм различен. Знам, че имам голям нос. Знам, че имам голяма глава. Знам, че са ми големи зъбите и ми се вижда венецът, като се усмихвам. Никога не съм се смятал за най-добрия певец. Знам, че пея с аутотюн, знам, че не пиша най-великите текстове на света. Научих се да харесвам себе си такъв, какъвто съм. Научих се да правя музика, защото ме кефи да правя музика и да търся хубавата песен всеки ден, по моя си начин. Опитвам се да не ми пука дали съм криндж пред някой, който така или иначе не ме харесва. И някак си се живее по-приятно така. Силно го препоръчвам. Ако може по-малко да се мразим и повече да се приемаме – ще е супер“.

В момента Роби продължава да обикаля страната с участията си и да радва верните си фенове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    9 1 Отговор
    ами той циганин като авторчето на статията

    18:03 06.09.2025

  • 3 Красимир Петров

    10 1 Отговор
    Кой е този индиец

    18:07 06.09.2025

  • 4 Кой е пък този,

    7 1 Отговор
    че и да го заплашват за нещо?
    Колко нобелови награди има, колко книги е написал, какво изобретение е направил?
    Защо ни навирате в носовете разни нещастници?

    18:11 06.09.2025

  • 5 Име

    3 5 Отговор
    вече 2ма, комплексара за да се почувстват доминиращи са го нахейтили пак. И кво? По добре ли ви става така като хейтите по човек, който не познавате и то само заради външния му вид. Това показва колко сте нисши...

    18:11 06.09.2025

  • 6 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    Така правят некадърните многополови, търсят известност не с талант, а с измислени заплахи стещу тях. Толкова е известен тоя ненужник, че никой не го е чувал

    18:12 06.09.2025

  • 7 Дупничанин

    3 1 Отговор
    Какво работи тоз чиляк?

    Коментиран от #9

    18:22 06.09.2025

  • 8 Егати

    3 1 Отговор
    Сефте чувам за тоя
    И с него и без него все ми е тая...

    18:22 06.09.2025

  • 9 За кого питаш

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дупничанин":

    За автора със смешните имена ли де пише от...Германия?
    Ами само виж му имената...
    Нещо ,като...,,дървено желязо"...
    Факт е

    18:26 06.09.2025

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 2 Отговор
    Този почти никому неизвестен пе.ал е решил да си вдигне акциите...

    18:29 06.09.2025

  • 11 Българин

    2 1 Отговор
    На тоя и иво димчев дано

    18:34 06.09.2025

  • 12 Асан Насилев

    1 3 Отговор
    Долу ръцете от Роби, хулигани такива.

    18:36 06.09.2025

  • 13 Цвете

    3 2 Отговор
    ДА НЕ ТИ ПУКА ОТ ПРОСТОЛЮДИЕТО, КОЕТО Е ОБЛАДАЛО ДЪРЖАВАТА НИ. ВСЕКИ СЕ ХАРЕСВА ТАКЪВ, КАКЪВТО Е. ГОРЕ ГЛАВАТА И СИ ЖИВЕЙ ЖИВОТА, ТАКА КАКТО ТИ НАМЕРИШ ЗА ДОБРЕ. 🫶👏🫶

    18:36 06.09.2025

  • 14 Цвете

    1 2 Отговор
  • 17 Долу расизма! Долу омразата!

    0 3 Отговор
    Не на мизантропията!
    Долу рашизма!

    18:50 06.09.2025

  • 19 Добре, че не е Боби

    0 0 Отговор
    В коя църква е поп, с това неканонично име?

    18:59 06.09.2025

  • 20 Дедо

    0 0 Отговор
    Тоя е просто един от евтините проекти на кака Саня. Както и другото кьосе с него ,което "пее" с ученически часовник на ръката ,все едно е ха училищен концерт.

    19:11 06.09.2025