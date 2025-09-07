Руски модел се омъжи по сватбено боди СНИМКА

Руският модел и блогър Маша Миногарова показа кадър от сватбата си с актьора Александър Горчилин. Тя публикува историята на страницата си в Instagram.
Звездата беше снимана в бяло боди и мини панталонки. Освен това инфлуенсърката бе сложила дълъг воал, който покриваше лицето ѝ, чорапогащи в тон с цялостната визия, и обувки на висок ток. В ръцете си държеше букет цветя.
„Е, Горчилин го няма от 24 часа. Всички го харесват“, написа Миногарова под публикацията.
Миногарова се омъжи за Горчилин на 3 септември. Актьорът предложи брак на моделката през март на рождения ѝ ден. „Това е първата истинска изненада в живота ми, за която не знаех и за секунда“, каза тогава блогърката.
