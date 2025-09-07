Новини
Руски модел се омъжи по сватбено боди СНИМКА

7 Септември, 2025 08:38, обновена 7 Септември, 2025 08:44 1 909 12

Маша Миногарова стана съпруга на актьора Александър Горчилин на 3 септември

Руски модел се омъжи по сватбено боди СНИМКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският модел и блогър Маша Миногарова показа кадър от сватбата си с актьора Александър Горчилин. Тя публикува историята на страницата си в Instagram.

Звездата беше снимана в бяло боди и мини панталонки. Освен това инфлуенсърката бе сложила дълъг воал, който покриваше лицето ѝ, чорапогащи в тон с цялостната визия, и обувки на висок ток. В ръцете си държеше букет цветя.

Снимка: Instagram

„Е, Горчилин го няма от 24 часа. Всички го харесват“, написа Миногарова под публикацията.

Миногарова се омъжи за Горчилин на 3 септември. Актьорът предложи брак на моделката през март на рождения ѝ ден. „Това е първата истинска изненада в живота ми, за която не знаех и за секунда“, каза тогава блогърката.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мъж

    11 3 Отговор
    Руски цървул

    08:46 07.09.2025

  • 2 ООрана държава

    8 6 Отговор
    Драскача на тая статия да подава оставка и да ходи да къса билетчета в градския транспорт във Враца

    08:48 07.09.2025

  • 3 цербер

    10 1 Отговор
    Руска моделка се омъжи по сватбено боди. Да беше се омъжила по безбельо.

    08:49 07.09.2025

  • 4 Голяма

    10 0 Отговор
    красавица , приличаща на мъж ! А и с тоя месест нос......

    Коментиран от #8

    08:50 07.09.2025

  • 5 Като

    7 1 Отговор
    гледам... русийката, и за модели го е закъсала.

    08:57 07.09.2025

  • 6 розодендрон

    0 0 Отговор
    Руската моделка и блогърка- Маша Миногарова показа кадър,на който се вижда,как минава гарата(гората),като Снежанка в снежинки.

    08:57 07.09.2025

  • 7 раз

    2 2 Отговор
    Руските красавици не се снимат,не се показват,за да не ги набутат в армията. Да се сражават в У-крайната точка на Земята.

    09:00 07.09.2025

  • 8 Дуньо простия

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Голяма":

    Този нос, е комбинация от грузински профил, с арменски размер.

    09:08 07.09.2025

  • 9 Мъж

    3 0 Отговор
    Рускини и украинки и без боди може да се омъжат ! Бях на друг континент , и за моя голяма изненада беше пълно с бръмчалките на чеченската мафия. Тези с татуираната " фирмена " пеперуда на шията , като на нашата " известна чеченка "! По досадни и лепкави са и от местните. За да я разкараш , трябва яко да изгрубянстваш , и много помага от английски да включиш на руски , и чак тогава вдяват че не си от "белужнявите шматароци" !

    09:11 07.09.2025

  • 10 Игор

    3 0 Отговор
    Повечето руски моделки стават П-звезди.

    09:34 07.09.2025

  • 11 Димата

    1 0 Отговор
    На фронту

    09:54 07.09.2025

  • 12 Пияници

    0 0 Отговор
    Граждански брак, не църковен. Но, въпреки това ще бъде глобена. Ако беше се явила така в черквата щяха да я арестуват барабар с Попа!

    10:09 07.09.2025