Принц Хари се завръща в Лондон: Ще се помири ли с баща си и брат си?

Принц Хари ще се завърне в Лондон в понеделник за участие в благотворителната гала вечер на организацията WellChild, но вниманието е насочено към възможността да се срещне с баща си, крал Чарлз III, след години на напрежение и публични конфликти, съобщава АФП.

Последната среща между двамата беше през февруари 2024 г., когато Хари пристигна от Калифорния след новината за раковата диагноза на баща си. Тогава разговорът им се проведе при закрити врати в Кларънс Хаус и продължи едва няколко минути, преди принцът отново да отпътува за САЩ.

Оттогава Хари е посещавал Великобритания три пъти, но не е успял да види краля, въпреки че през май отправи публичен призив за помирение. В интервю за Би Би Си той призна: „Бих искал да се помирим. Не знам колко време остава на баща ми.“ В същото изявление добави, че Чарлз „не иска да разговаря“ с него, но че би било важно връзката им да бъде възстановена.

76-годишният крал Чарлз продължава лечение за онкологично заболяване, чиито подробности не са публично разкрити. Междувременно отношенията с по-малкия му син остават обтегнати след решението на Хари и съпругата му Меган Маркъл да се оттеглят от официалните си кралски задължения през 2020 г. и да се установят в Северна Америка.

През юли беше забелязана среща между прессекретаря на краля, Тобин Андрее, и новия комуникационен директор на Хари, Мередит Мейнс – факт, който предизвика спекулации, че се търси път към диалог. Източници на Mirror дори предположиха, че може да се стигне до „неформален разговор лице в лице между баща и син“.

Бъкингамският дворец отказа официален коментар, но кралските експерти не изключват среща. Историкът Ед Оуенс заяви пред АФП, че „помирението е на хоризонта“ и че за Чарлз би било в интерес на неговия авторитет да покаже опит за обединение на семейството.

Възможна среща обаче би се провела дискретно, далеч от публичността, подчерта експертът Ричард Фицуилямс, определяйки я като „първи стъпки“. Той добави, че принц Уилям остава непреклонен по отношение на приемането на брат си обратно в семейството след публикуването на биографията „Резервният“ и обвиненията, направени в интервюто на Хари и Меган пред Опра Уинфри.

Крал Чарлз е планирал участие в традиционните годишни игри в Шотландия близо до замъка Балморал в събота, докато Хари ще бъде домакин на церемонията на WellChild в Лондон в понеделник, където ще отличи деца с тежки заболявания за тяхната смелост и устойчивост.

Меган Маркъл не е посещавала Великобритания от погребението на кралица Елизабет II през септември 2022 г. Двeте им деца – Арчи и Лилибет – бяха за последно в страната през юни 2022 г. за платинения юбилей на покойната кралица.

Предстои да се види дали предстоящото посещение на Хари ще отвори нова страница в отношенията му с баща му или напрежението в кралското семейство ще остане непроменено.