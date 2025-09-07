Новини
Любопитно »
Криско за сина си Дани: Пакостлив е, усмихнат и вече се учи да ходи (ВИДЕО)

7 Септември, 2025 10:59 714 10

Рапърът сподели повече за децата със синдром на Даун

Криско за сина си Дани: Пакостлив е, усмихнат и вече се учи да ходи (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Преди по-малко от година Криско стартира фондацията "Слънчеви деца“, насочена към подпомагане на деца със специални потребности, след като разкри, че с партньорката му Цвети са станали родители на дете със синдром на Даун. Целта на инициативата е не само събиране на средства, но и повишаване на обществената осведоменост за нуждите на тези деца.

"Най-голямата победа е, че все повече се говори в обществото за тях“, казва певецът. Благодарение на подкрепата на хората зад проекта вече са събрани значителни средства за построяване на интеграционен център. "Не става дума за болница, тези деца не са болни. Те имат нужда преди всичко от интеграция“, уточнява Криско пред bTV.

Едно от големите предизвикателства остава намирането на подходящ терен в София, който да е лесно достъпен за всички семейства.

Като баща на дете със синдром на Даун, Криско говори спокойно и откровено за темата. "На първо място човек трябва да си каже, че щом едно такова дете е дошло в семейството му, то това не е случайно. Самото то е избрало да бъде в това семейство. Може би Вселената е наясно, че родителите биха се справили с това. Подобни деца показват смисъла и ни напомнят защо съществуваме.“

Според Криско най-голямото предизвикателство идва от незнанието. "Никой не е подготвен за появата на такова дете. Особено майката – тя има нужда от подкрепа. И в този момент бащата е този, който трябва да поеме контрол“, добавя певецът.

"На мен лично ми бяха нужни няколко месеца, за да приема ситуацията. Но всичко е индивидуално – при някои процесът може да продължи с години. Изпитанието е голямо, много хора дори се разделят, но лично аз гледам философски и вярвам, че това може да направи отношенията между двама души още по-стабилни.“

С усмивка Криско разказва и за своя син Дани – "Той е пакостлив, усмихнат и вече се учи да ходи. Дани е чиста енергия и любов.“

Фондацията "Слънчеви деца“ вече е отправила призив за подкрепа и доброволци, които да помогнат за изграждането на интеграционния център и за създаването на по-добра среда за децата със специални потребности.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    9 2 Отговор
    Не го набеждавайте за "рапър" тоя чалгасарски бездарник!

    11:03 07.09.2025

  • 2 Дедо поп

    6 2 Отговор
    Онзи отгоре гледа и удря грешника там, където ще го заболи най-много - в децата му. Много е грешно момчето и му се въздава според заслугите.

    11:06 07.09.2025

  • 3 Kaлпазанин

    7 3 Отговор
    Редакцията ,така както пишете за детето на Криско ,защо не пишете и за децата в Палестина

    11:08 07.09.2025

  • 4 Ако

    11 1 Отговор
    не му беше се родило това дете , нямаше и пет лева да дари или да организира нещо в полза за такива дечица , често с родители с минимални финансови възможности .

    Коментиран от #7

    11:11 07.09.2025

  • 5 Изграждане

    7 0 Отговор
    на интеграционен център ? Къде ? В София , където живее и детето му ще профетира , но такива деца има в цялата страна !

    11:15 07.09.2025

  • 6 ако не беше тъпата демокрация

    8 0 Отговор
    да опростачи младите този криско щеше да чисти конци в някоя шивашка фирма

    11:15 07.09.2025

  • 7 Христо

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ако":

    А, ще дари, той иска на него да му се дарява

    Пък каквото остане - за такъв "Център". Между другото - държавата е създала стотици такива центрове, има по няколко във всяка община, безплатно се ползват

    11:17 07.09.2025

  • 8 Механик

    3 1 Отговор
    Тоя некъпан и полуизбръснат "рапър" до кога ще ни го тикате в очите??
    Какво ни интересуват неговоте проблеми с децата? Само той ли има такова дете, та все него показвате?
    Вече ме е страх да си отворя хладилника, да не би вътре да се крие я Криско с болното дете, дето не е болно, а оня, бщата на Сеяна.

    11:27 07.09.2025

  • 9 раперка на токчета

    1 1 Отговор
    Хип-хопа МУ е много по-добър от хип-хопа ТИ!

    11:45 07.09.2025

  • 10 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Не съм му фен ама ги съжалявам горките. Не разбирам в България защо не правят изследвания на бременни жени,в 5 или 6 месец забравих задължително се прави тест за нарушение синдром на Даун ако е такова бебето се маха още в зародиш. Имам такива познати не е случайно ,другият проблем е при жени след 38 години е риск от възрастта. Много е неприятно малкия на 39 г се появи бяха ме побъркали от прегледи и предупредиха късната бременност има риск,цяла седмица не бях спала добре до идване на резултатите дали е здраво или със синдром на Даун се прави аборт.

    11:52 07.09.2025